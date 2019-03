Vzpomínka na Štefana. Seguin neuvěřitelně minul prázdnou branku | iSport.cz

Stars poslední týdny urputně bojují o play off a s bilancí 7-3-0 aktuálně patří k nejlepším mužstvům soutěže. Další zářez, navíc proti přímému soupeři o závěrečný vstup mezi nejlepší osmičku, si připsal po výhře 4:1 nad Minnesota Wild.

Dvě nahrávky v utkání zaznamenal hvězdný útočník Tyler Seguin, ale bilance 0+2 pro něj měla spíš být 1+1. V závěru utkání si totiž najížděl na prázdnou bránu, ale kotouč mu odepřel poslušnost a mistr světa z roku 2015 ho strašidelným způsobem podebral.

Tyler Seguin with probably the worst empty net miss of all time pic.twitter.com/wl1MX0VQj6 — CJ Fogler (@cjzero) March 15, 2019

Ten tak z téměř nemožné pozice nezamířil do klece, ale kamsi do sítě nad bránou. Kanadský útočník se hned rozpačitě usmíval. Věděl, že Dallas má bitvu dobře rozehranou a už jen souhra náhod by mohla jeho tým připravit o dva body, na druhou stranu mu muselo být jasné, že tohle si v šatně vyslechne.

No a protože Seguin je také velký šprýmař, rovnou si pro novináře vymyslel výmluvu. „Potřebuju nový písečný wedge," prohlásil s úsměvem.

Pro neznalce golfové terminologie jde o hůl, která je vyrobená tak, aby klouzala po písku a v žádném případě se nezabořila. Když pak trefí míček, ten krásně vyletí do vzduchu. Přesně jako včera Seguinův puk.

Každopádně Seguin by si měl dávat pozor, aby neurazil hokejové štěstí. Přemýšlet v závěru března o golfu, to není to, co si hokejisté v NHL přejí...

Připomeňte si Štefanův nešťastný moment:





Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:14. Zucker Hosté: 24:11. Faksa, 25:28. Hintz, 26:23. L'Esperance, 59:43. Radulov Sestavy Domácí: Dubnyk (Stalock) – Suter, Spurgeon, Brodin, Hunt, Pateryn, Seeler – Parise, E. Staal, Fiala – Donato, Kunin, Zucker – Greenway, V. Rask, Åberg – Fehr, J.T. Brown, M. Foligno. Hosté: Bishop (27. Chudobin) – Lindell, J. Klingberg, Heiskanen, R. Polák, Fedun, Lovejoy – Hintz, Seguin, Radulov – Ja. Benn, Dickinson, L'Esperance – Janmark, Faksa, Comeau – Cogliano, Spezza, B. Ritchie. Rozhodčí Lambert, Sutherland – Cherrey, Gawryletz Stadion Xcel Energy Center, St. Paul Návštěva 18.919 diváků

