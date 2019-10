Říjnový král? Pastrňák má zaděláno na unikát, start ale není všechno | iSport.cz

Steven Stamkos, Tampa Bay, 2017 - 24 bodů

Steven Stamkos • Foto Reuters / Greg M. Cooper-USA TODAY Sports

Počet utkání: 13

Body: 24 (6+18)

Sezonu 2016/17 mu poničilo zranění a kapitán Lightning kvůli němu odehrál jen 17 zápasů základní části. O to hladovější naskočil do dalšího ročníku a odnesl to každý, kdo mu přišel do cesty. Deset bodů zaznamenal v přesilové hře, čtyři z toho byly branky. Osmnáct říjnových nahrávek bylo navíc nejlepším výkonem za mnoho let. Teď však přichází to "ale". Sezonu zakončil až jako dvanáctý muž bodování, 27 branek byl druhý nejhorší výkon kariéry.