Vrána v TOP 10, Gudas pod palbou. Štve mě! Měl můj obdiv, nadával kouč | iSport.cz

Vítej do klubu výjimečných, Jakeu! Jakub Vrána nočním skvělým výkonem (1+1) proti Ducks vnikl mezi deset elitních střelců NHL. Aktuálně má na svém účtu rovných patnáct zásahů a sedí na dělené deváté příčce, lídr David Pastrňák má o deset gólů víc. Více než Vránu ale zámořská média probírala po zápase jeho spoluhráče Radko Gudase. Řízný zadák bodyčekem zranil soupeřova útočníka a následně za to dostal naloženo v bitce.

Washington si výhrou 3:2, kterou zkraje závěrečné periody vystřelil bekhendovou kličkou po dorážce vlastní střely Vrána, upevnil vedení v lize. Druhý Boston je o bod zpět, ale má odehráno o dva zápasy méně. Třetí jsou poslední šampioni Stanley Cupu ze St. Louis.

"Hrajeme tvrdě, bojujeme jeden za druhého, jsme obětaví. To jsou důvody, proč vyhráváme a jsme nejlepší v NHL," svěřil se novinářům Vrána, který se v aktuální sezoně zlepšil na 27 bodů (15+12).

Střelci:

1. D. Pastrňák (Boston) 25 2. A. Ovečkin (Washington) 20 3. L. Draisaitl (Edmonton) 19 4. C. McDavid (Edmonton) 19 5. N. MacKinnon (Colorado) 18 J. Eichel (Buffalo) 18 B. Marchand (Boston) 18 8. A. Matthews (Toronto) 16 9. J. Vrána (Washington) 15 J. Guentzel (Pittsburgh) 15

Capitals skalpem Ducks natáhli svou vítěznou šňůru už na šest duelů. "Poslední tři zápasy proti San Jose (5:2), Los Angeles (3:1) a naposledy Anaheimu byly každý naprosto jiný, přesto jsme je všechny vyhráli. Je skvělé, že dokážeme najít různé cestu k vítězství," těšilo trenéra Todda Reirdena.

Jeho svěřenci navíc utvořili historii. Poprvé za existenci klubu zvládli přetavit tři venkovní zápasy proti Sharks, Kings a Ducks během jednoho tripu ve tři výhry!

"Celý zápas jsme se snažili nahazovat puky, napadat jejich obránce a nutit je ke ztrátám. Přesně to vedlo k mému gólu. Dostal jsem puk přímo na hokejku a snažil se toho využít," vrátil se ještě ke své trefě Vrána a pokračoval. "Jakmile vystřelíte, není jednoduché kontrolovat dorážku. Ale povedlo se.“

K incidentu mezi Gudasem a Ritchiem došlo ve druhé třetině u zadního mantinelu. Český brousek si na 24letého kanadského forvarda počíhal a trefil ho někam do oblasti levé nohy. O pět centimetrů vyšší Ritchie odešel do útrob Honda Center a z kabiny už do konce utkání nevylezl.

The hit from Gudas that injured Nick Ritchie. The Ducks need to respond. pic.twitter.com/JagDLWhpdc — 🦆DucksNPucks🏒 (12-13-4) (@DucksNPucks) December 7, 2019

"Štve mě, co provedl. Ritchie už puk neměl a z ničeho nic ho trefí kyčlí do kolena. Neměl důvod ho takhle dohrát," lamentoval trenér Anaheimu Dallas Eakins. "Zdá se, že tohle se Gudasovi stává celkem pravidelně. Přitom jsem ho jako mladíka, co hrál v Norfolku, obdivoval," poznamenal bývalý kouč Toronta Marlies, kteří se s Norfolk Admirals utkávali v AHL.

Eakins se kratičce vyjádřil i ke stavu Ritchieho kolena, které prý nevypadá moc dobře. Roli mstitele na sebe vzal krátce před polovinou utkání za stavu 2:0 pro Washington Nicolas Deslauriers a s Gudasem si před vhazováním domluvil bitku. Útočník Anaheimu měl v pěstní výměně jasně navrch a několika ranami složil Gudase k zemi.

Radko Gudas gets worked by Nicolas Deslauriers in a fight pic.twitter.com/hDIOBrAmXW — Brady Trettenero (@BradyTrett) December 7, 2019

Nevyřízené účty měli před utkáním i Erik Gudbranson s Garnetem Hathawayem, který na obránce Anaheimu v předchozím vzájemném utkání v hromadné mele plivl. Jejich první konfrontaci ještě rozhodčí včas zastavili, ale v poslední třetině, krátce po Vránově gólu, se už do sebe pustili. Gudbranson se za dva a půl starý incident pomstil, několikrát útočníka Washingtonu udeřil a povalil ho na led.

Rozhodčí v utkání udělali v součtu 66 trestných minut.

"Do zápasu jsme dali hodně vášně a emocí. Tahle parta je v tom dobrá, ale tentokrát to bylo ještě lepší," uvedl Gudbranson. "Hráli jsme dobře proti jednomu z nejlepších týmů v soutěži. Zápas mohl skončit jakkoliv, byla to záležitost několika odrazů."

Bodování:

1. L. Draisaitl (Edmonton) 31 53 (19+34) 2. C. McDavid (Edmonton) 31 52 (19+32) 3. MacKinnon (Colorado) 28 44 (18+26) 4. Marchand (Boston) 29 44 (18+26) 5. Pastrňák (Boston) 29 43 (25+18) 6. Carlson (Washington) 31 42 (11+31) 7. Eichel (Buffalo) 29 39 (18+21) 8. Kane (Chicago) 28 34 (14+20) 9. Panarin (NY Rangers) 27 34 (13+21) 10. Huberdeau (Florida) 27 33 (11+22)