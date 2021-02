Kuriózní stažení Noska. Jako první v sezoně musel ze hry v průběhu zápasu

Osmadvacetiletý Nosek, který dal v tomto ročníku v deseti utkáních jeden gól, nenastoupil do třetí třetiny duelu v T-Mobile Arena v Las Vegas. Domácí po zápasech slavili výhru 5:4. Uspěli potřetí za sebou od návratu do hry poté, co se s koronavirem potýkali již koncem ledna a byly odloženy tři jejich zápasy.

„Okamžitě poté, co jsme byli upozorněni, že jeden z hráčů měl pozitivní test na covid-19, byl útočník Vegas Golden Knights Tomáš Nosek stažen ze hry, a to přesně v souladu s koronavirovým protokolem, jímž se liga řídí. Nosek byl okamžitě izolován od spoluhráčů a zároveň bylo ihned zahájeno trasování blízkých kontaktů,“ uvedla NHL v prohlášení.

Golden Knights patří k týmům, které odehrály nejméně zápasů od začátku sezony. Dosud jich stihli jen deset, ale vytěžili z nich 17 bodů a vedou Západní divizi. A to i přesto, že se s překážkou v podobě koronaviru nedávno potýkali, když byli na seznam podle takzvaného covidového protokolu umístěni obránce Alex Pietrangelo a trenér Peter DeBoer. Mužstvo Vegas kvůli tomu nehrálo od 26. ledna do minulého pátku. Pietrangelo už na seznamu není, přesto se zatím do sestavy nevrátil.

Golden Knights ve středu netrénovali a nebyli ani k dispozici novinářům. Ducks na ledě T-Mobile Areny trénovali.

NHL musela v této sezoně odložit už 34 zápasů, z toho 25 tento měsíc. Čtvrtého února přijala soutěž další koronavirová opatření.