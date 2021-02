Pittsburgh má nového šéfa. Legendu rivala! Naháněl soupeře po ledě

Fanoušci Philadelphie, ale i Pittsburghu jsou na rozpacích. Když byl Ron Hextall, legendární brankář Flyers v úterý představen jako nový GM Penguins, řada příznivců obou znepřátelených klubů ze státu Pensylvánie pochopitelně zuřila zlostí, nebo se ptala, zda nejde o hloupý vtip. Jeden uživatel Twitteru se například domníval, že tam jde škodit jako dvojitý agent. Sám právě začínající šéf Pens přiznal, že kdyby mu před dvěma roky někdo řekl, že půjde k rivalovi, proti kterému odchytal mnoho vypjatých bitev, pořádně by se zasmál.

Některým pamětníkům se bezpochyby vybavily momenty z kariéry pověstného vzteklouna, který mnohdy neudržel nervy na uzdě a protivníka klidně přetáhl holí, nebo v hromadné bitce přejel přes celé hřiště a porval se s brankářem soupeřů.

Jeden z nejpamátnějších incidentů se ale stal v play off 1989 proti Pittsburghu, kdy Hextall ještě jako opora Flyers dostal gól od útočníka Roba Browna po nahrávce Maria Lemieuxe . Zatímco se Penguins radovali z branky, rozzuřený gólman vyrazil s hokejkou v ruce z brankoviště, aby si to se slavícím střelcem vyřídil. Vítěz Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře sezony NHL a Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče soupeře po ledě dokonce chvíli naháněl.

A tento člověk, jenž v roce 1999 ukončil aktivní kariéru jako rekordman Philadelphie s největším počtem odchytaných zápasů (489), výher v základní části (240) a vítězných bitev v play off (45) bude nyní šéfovat nenáviděnému Pittsburghu. „Rivalita mezi Penguins a Flyers je ohromná a rozhodně bude pokračovat. Už když jsem byl hráč, to bylo skvělé. Miluju rivalitu. Strašně rád nenávidím druhý tým,“ řekl první brankář v NHL, který vstřelil gól.

Není tedy vůbec vyloučené, že dojde, nebo už došlo na pálení dresů, jako tomu bylo před deseti lety, když se Jaromír Jágr vracel z Omsku do NHL a pro comeback si vybral právě Flyers. Někteří skalní fans zřejmě už trikot s číslem 27 pálí, nebo si s touto myšlenkou pohrávají se zapalovačem v ruce.

Sen o Stanley Cupu ve Philadelphii nevyšel

Mnoho fanoušků Philadelphie se ale Hextallovu odchodu nediví, mají pochopení a dokonce mu to i přejí. V klubu nechal za sebou kus práce i v manažerské funkci. Role generálního manažera Flyers se ujal v roce 2014 už jako vítěz Stanley Cupu z roku 2012 s Los Angeles (byl tam asistentem GM). Funkce se chopil s cílem přebudování kádru, který by postupně rostl v největší favority zámořské soutěže.

„V osmnácti mě Flyers draftovali, první rok jsem začal hrát, když mi bylo 22, a jediné, co jsem chtěl, bylo zúčastnit se přivezení Stanley Cupu do Philadelphie. Očividně mi to jako hráči trochu nevyšlo,“ zavzpomínal Hextall v rozhovoru pro NBC Sports. „Když jsem dostal příležitost jako generální manažer, nesoustředil jsem se jen na budování opravdu dobrého týmu, soustředil jsem se i na budování týmu, který by byl schopný vyhrát Pohár.“

V průběhu svého fungování získal Hextall na draftu NHL talentované hráče, jako jsou Carter Hart, Travis Konecny, Ivan Provorov, Nolan Patrick, Travis Sanheim či Oskar Lindblom. S Flyers se dvakrát dostal do play off, ale nejvyššímu vedení se zdálo, že progres pod týmovou ikonou jde moc pomalu a nedokáže udělat další velký krok k úspěchu. Na konci listopadu 2018 tak byl propuštěn z pozice generálního manažera hlavního týmu a farmy a ještě k tomu vice ředitele hokejových operací Flyers. Všichni výše zmínění hráči, které během působení získal, nyní pomáhají týmu kapitána Claudea Girouxe a Jakuba Voráčka ve vzestupu. Muž, jenž je přivedl, už však u toho není.

Když se tedy po dvou letech strávených opět u LA Kings (jako hlavní poradce) ozvali z Pittsburghu, nebylo úplně nad čím přemýšlet. Hextall hned dvakrát osobně jednal se spolumajitelem Pens Mariem Lemieuxem, tedy s někdejším velkým soupeřem, který si ikonu Philadelphie nyní přál získat na svou stranu. A taky získal. „Máme Malkina, Crosbyho a Letanga. Chceme být v této sezoně tak dobří, jak jen můžeme být se třemi nejlepšími hráči na světě,“ řekl Hextall s pořádnou dávkou odvahy při oficiálním představení ve funkci nového GM.

Burke se dočkal, má Crosbyho

Šestapadesátiletému manažerovi přitom Penguins nikdy nebyli až tak vzdálení. Jeho otec Bryan Hextall Junior v jejich dresu hrál necelých pět sezon. Rodák z kanadského Brandonu si tak dobře pamatuje na dětství v Pittsburghu. Seznámil se tam rovněž s tehdejším otcovým spoluhráčem Jimem Rutherfordem. Budoucí šéf klubu, jenž v letech 2016 a 2017 dovedl ke dvěma Stanley Cupům, vedle Hextallových bydlel a s tehdy malým Ronem hrál pouliční hokej, na který mu půjčoval výstroj. V té chvíli by oba určitě nenapadlo, že za takřka 50 let bude jeden od druhého přebírat manažerské křeslo.

Hextall ale do Pittsburghu nepřichází sám. Další velký „hráč v obleku“, který má klubu pomoct opět zaútočit na Stanley Cup, je ostřílený funkcionář Brian Burke. Protřelý bard s více jak 30 lety manažerských zkušeností v NHL se ujímá funkce prezidenta hokejových operací v týmu, o kterém by ještě nedávno nevěřil, že se stane jeho součástí.

Bývalý generální manažer Vancouveru, Anaheimu a prezident Toronta se již nemůže dočkat možnosti spolupráce s kapitánem Penguins Sidneyem Crosbym. Největší hvězda týmu Burkemu totiž jen o vlásek utekla při loterii draftu NHL 2005, kdy šéfoval Ducks, se kterými v roce 2007 vyhrál nejprestižnější hokejovou trofej. Větší štěstí však měl tehdy Pittsburgh. Nyní tedy může dokončit práci, kterou kdysi dávno rozjel.

„Pro mě je Pittsburgh místem, kde si každý GM nebo prezident hokejových operací může oddechnout. Jsem tak nadšený z této příležitosti. Penguins jsou slavná frančíza ve vlastnictví vynikajícího Maria Lemieuxe a Rona Burklea. Je to prostě skvělé hokejové město. Ron Hextall a já máme velké štěstí. Nemůžeme se dočkat, až začneme,“ pravil pětašedesátiletý Burke na začátku nové velké výzvy.