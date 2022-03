Rodina vyhrála nad NHL. Krejčí v play off Bostonu nepomůže

David Krejčí má definitivně po sezoně, alespoň po té klubové. Mistrovství světa je otázkou. Po čtvrtečním vypadnutí Olomouce z předkola play off s Vítkovicemi existovala možnost, že zkušený centr do pondělí podepíše kontrakt v NHL, ale tuto možnost generální manažer Bostonu Bruins na nedělní tiskové konferenci zavrhnul.

„Vůbec s nikým jsem se nebavil, soustředil jsem se na Olomouc. Chtěl jsem dojít tady co nejdál, udělat pro to maximum. Co bude dál, zatím fakt nevím. Jestli budu hrát, nebo ne... Teď si zajdeme s klukama někam, probereme to, pak se budu věnovat rodině. Uvidíme, co čas přinese,“ odpověděl David Krejčí ve čtvrtek na dotaz iSportu krátce po porážce v rozhodujícím pátém utkání předkola.

Od té doby fanoušci spekulovali, tipovali, kam povedou útočníkovy další kroky. Rovnou na dovolenou? Či zpět do milovaného Bostonu? Už je jasno.

„Rozhodl se zůstat s rodinou v České republice,“ vysvětlil Don Sweeney, generální manažer Bostonu.

Sympaťák ze Šternberka tak opět potvrdil, jak má v životě nastavené priority. Život doma po letech si užívá, děti tráví čas s prarodiči, manželka poznává Davidovu rodnou vlast.

Zároveň však není vyloučeno, že se Krejčí do NHL jednou, možná už v létě, vrátí. Bruins sdělil, že pokud se tak stane, bude to právě k nim. Sweeney tak dál hledá druhého centra pro play off, má na to ještě celý dnešek.

A Petr Nedvěd, GM české reprezentace, zase pomalu skládá širší soupisku pro květnové mistrovství světa ve Finsku. Krejčího měl během víkendu zkusit poprvé kontaktovat.