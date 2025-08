Uchenna riskoval na hraně vápna. Střihavka: Hodně sporný zákrok, jsem zvědavý na komisi

Z kotle hostujících fanoušků se ozývalo jméno dánského kouče, a to ještě ve chvíli, než se letenský tým shromáždil uprostřed hrací plochy do tradičního kolečka. Brian Priske dokázal s letenským týmem to, co dlouho nezažil. Sparťané vyhráli na venkovním hřišti poprvé od poloviny dubna. Shodou okolností stejně jako v neděli v Pardubicích. Utkání sledoval z tribuny Tomáš Janotka, kouč Olomouce, který bude čelit letenskému týmu v následujícím kole.

Byť Priske žádal po návratu na letenskou lavičku zlepšení zejména v defenzivní fázi, dosud šlape výhradně ofenziva. I když se na startu sezony rozjížděla pomalu. Sparta vstřelila v posledních třech soutěžních utkáních deset branek.

Andersen poprvé od března v základu

V Pardubicích nedošlo na klasický trojzubec s Veljkem Birmančevičem na pravé, křídle, který zafungoval ve čtvrtek proti Aktobe (4:0). Priske udělal oproti poslednímu utkání hned šest změn v základní sestavě. A nutno říct, že mu v zápase proti outsiderovi vyšly.

V ofenzivní formaci vyskládal vedle sebe dva hrotové útočníky, kteří se dostali po rozjezdu sezony do solidní střelecké formy. Jan Kuchta a Albion Rrahmani hráli pospolu už před týdnem a půl v Kazachstánu při prohře 1:2. Na východě Čech si však otočili pozice na hřišti.

První z nich byl uprostřed, seskakoval si pro přihrávky o řadu níž a sklepával balony na střední záložníky Lukáše Sadílka a Magnuse Kofoda Andersena, který nastoupil od začátku zápasu poprvé od března. Sparťané se z podobné souhry dostali víckrát do zakončení, a to už za první poločas.

Kapitán Lukáš Haraslín trefil do ramena gólmana Jáchyma Šeráka, debutanta v nejvyšší české soutěži, Kuchtův lob zachránil před brankovou čárou Michal Surzyn. „Šulo a Kuchtič mohli zápas zlomit, ale hráli jsme velmi pomalu, dělali jsme pomalá a špatná rozhodnutí,“ řekl trenér Priske.

Rrahmani je ve formě

Priske má k dispozici dva kvalitní útočníky, ale konkurz na jedničku zamotal Rrahmani. Naskočil dosud do všech čtyř soutěžních utkání, tentokrát teprve potřetí v základní sestavě. Těsně před koncem prvního poločasu se trefil v třetím zápase po sobě.

Kosovský reprezentant přebral levačkou výbornou přihrávku od Jaroslava Zeleného a ve vápně druhou nohou poslal balon pod břevno. Šerák, jenž do té doby chytal velmi slušně, neměl žádnou šanci. „Albion chce samozřejmě hrát jako devítka, ale v tento moment máme víc dobrých hráčů na tuto pozici. Rozhodl jsem se ho dát na desítku, je tam dobrý,“ zmínil Priske. „Jsem šťastný, když dává góly. A nejde o jednoduché pozice,“ pokračoval.

Ze začátku zápasu byla úroveň hry nízká. Táhlo se to, kombinace drhly. Vše sparťanům lehce trvalo. „Měli jsme plán, abychom udrželi Spartu co nejdéle na dobrý výsledek. Gól do šatny nás utlumil. Na druhou stranu kluci ukázali, že máme na čem stavět,“ líčil trenér domácího týmu David Střihavka, jenž má po třech kolech nula bodů se skóre 3:10.

Sporný zákrok Uchenny

Večerní zápas definitivně zlomil klasickou obalovačkou kapitán Haraslín, třetí gól přidal Andersen, který se trefil poprvé v Chance Lize. „Mísí se ve mně emoce, protože se nemáme za co stydět. Takhle bychom si to představovali. Zápas byl zajímavý, hrál se ve vysoké intenzitě, ale Sparta rozhodla svou kvalitou, ztrestala nás,“ zmínil Střihavka.

Ten se po utkání vrátil ke spornému okamžiku z 54. minuty, tedy za stavu 0:1. Emmanuel Uchenna, stoper Sparty, šel skluzem pod nohy Samuela Šimka. Trefil ho do nohy, a to v prostoru v blízkosti pokutového území. „Šel tam jako hlupák,“ glosoval situaci Zdeněk Ščasný, expert televizní stanice Oneplay Sport. „Určitě tam Uchi (Uchenna) nemusel takhle jít, ale mě nejvíc naštvalo, že Ševa (Ševínský) předtím ztratil míč ve středu hřiště. Jinak by k té situaci nedošlo,“ řekl Priske.

Hlavní rozhodčí Dalibor Černý písknul přímý kop, VAR ho na chybu neupozornil. „Podívám se na penaltový zákrok, který byl podle mě na lajně. Ale nechci se v tom rýpat,“ poznamenal Střihavka krátce po utkání v rozhovoru pro Oneplay Sport.

„Zákrok byl hodně sporný. Jsem zvědavý, jak se k tomu postaví komise. Nechci se ale k rozhodčím vyjadřovat, jen tam byly důležité momenty v náš neprospěch,“ doplnil Střihavka už na tiskové konferenci. Jeho tým se dočkal aspoň snížení na 1:3. Vlastní gól si vstřelil stoper Adam Ševínský, jenž nahradil zraněného Filipa Panáka.

Sparťané jsou v této ligové sezoně stále bez čistého konta. „Jsem trochu nespokojený s brankou, kterou jsme inkasovali,“ přikývl Priske. „Ale v lize není žádné snadné utkání. Po Evropě jsme udělali pár změn v sestavě a možná jsme kvůli tomu ztratili souhru, strukturu hry. Musím každopádně kluky pochválit, měli jsme hodně šancí na skórování,“ doplnil.

Zatímco Pardubičtí jsou posledním týmem tabulky, Sparta se dostala na vedoucí příčku. Za sebou má Zlín, Slavii a Sigmu. Všichni získali shodně sedm bodů.