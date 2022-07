Vichr před bouří v NHL, last minute zvraty: Malkin, těžký rozchod i risk

Před otevřením trhu s volnými hráči NHL se některým klubům podařilo na poslední chvíli udržet dosavadní opory, provést výměny či jiné zajímavé tahy • FOTO: koláž iSport.cz Již tradiční rušno před velkou letní hokejovou bouří. Ještě než se ve středu večer (18:00 SEČ) otevře trh s volnými hráči NHL, několika klubům se podařilo na poslední chvíli své dosavadní opory udržet, provést výměnu či jiný zajímavý tah. Z některých „last minute“ podpisů je patrné, jak nepředvídatelně týmy nejprestižnější hokejové ligy světa dokážou jednat. Příkladem budiž právě Pittsburgh. V článku iSport.cz se podívejte na dohody v NHL, které se upekly těsně před startem přestupové mánie.

Hvězdné trio zůstává pospolu Jevgenij Malkin – nová smlouva s Penguins Vzhledem k předcházející situaci jde o trochu překvapivé vyústění. Zkušený ruský útočník zůstává věrný Pittsburghu, se kterým prodloužil smlouvu o čtyři roky. Přitom ještě několik hodin před uzavřením kontraktu za celkem 24,4 milionu dolarů vše nasvědčovalo tomu, že pětatřicetiletý rodák z Magnitogorsku poprvé v NHL změní adresu. Zatímco se start přestupového období blížil a Penguins podepisovali ostatní opory, na bohatýra stále nepřicházela řada. Z výjádření obou stran vyzařovala nejistota. Spekulovalo se, že si klub ostřílenou oporu již nemůže dovolit vzhledem ke stále vyšším nárokům. Brian Burke, prezident hokejových operací Penguins, dokonce naznačil, že Malkin zamíří na trh s volnými hráči. K dohodě ale nakonec přeci jen došlo. Kapitán Sidney Crosby se tak může vedle ruského parťáka těšit také na beka Krise Letanga, jenž v 35 letech prodloužil dokonce o šest let! Je dost pravděpodobné, že úspěšné trio společně zakončí kariéru jako „Tučňáci“.

Rošáda v brance Maple Leafs Matt Murray – výměna do Toronta Další krach Toronta v play off NHL má za následek pořádný vichr v brankovišti kanadského klubu. Petr Mrázek už je pryč, při draftu se stal součástí výhodného trejdu s Chicagem. Maple Leafs tak i jako náhradu přivedli z Ottawy Matta Murryho. Vítěz dvou Stanley Cupů s Pittsburghem, jenž byl Senators vyměněn za budoucí kompenzaci, za sebou nemá zrovna povedené období. V předchozím kanadském angažmá měl slabé vytížení, svými výkony byl daleko za očekáváním, s Ottawou se navíc nedostal ani jednou do bojů o Stanley Cup. Podaří se rodákovi z Thunder Bay restart v kolébce hokeje? Je dost možné, že v Torontu začne jako jednička. V zámoří se totiž mluví o tom, že dosavadní opora Jack Campbell vyslyší volání Edmontonu a údajné nabídky pětileté smlouvy. V brankovišti Maple Leafs by tak zůstal pouze jeden původní hráč – Švéd Erik Källgren.

Velký risk má jméno Kane Evander Kane – nová smlouva s Oilers Byť má v NHL opravdu příšernou pověst, dalo se čekat, že po novém restartu v Edmontonu dostane novou smlouvu. Pověstný hokejový průšvihář, který i kvůli svým manýrům vyhlásil osobní bankrot, si u Oilers vystřílel čtyřletý kontrakt za celkem 20,5 milionu dolarů. S podpisem se kanadský střelec pochlubil jako první na svých sociálních sítích. I když si GM Edmontonu Ken Holland nyní zřejmě mne ruce z udržení kanonýra, jenž se v play off náramně rozpálil, rozhodně by měl také zůstávat na pozoru. Angažování věčného hříšníka přináší obrovské riziko. S přílišnou volností se Kane může znovu rozdovádět. Nebylo by to poprvé, kdyby tým, který dal hokejovému průšviháři (už několikátou) druhou šanci, řešil nějaký z Kaneových problémů.

Nový parťák pro Fleuryho Cam Talbot – výměna do Ottawy

Filip Gustavsson – výměna do Minnesoty V nové sezoně bude Minnesota i Ottawa sázet v brankovišti na zkušenost. Vedení Wild se těsně před vstupním draftem podařilo dohodnout na pokračování se s ostříleným Marcem-Andrém Fleurym, který v 37 letech podepsal dvouletou smlouvu. Za této významné okolnosti si ale nemohlo dovolit mít i druhého gólmana nad 35 let. Po dvou ročnících se tak americký klub rozhodl zbavit Cama Talbota. Po mistru světa z roku 2016 sáhli Senators v rámci výměny krátce po odchodu Matta Murryho do Toronta. Do Minnesoty míří za Talbota čtyřiadvacetiletý švédský brankář Filip Gustavsson, který tak bude krýt záda Fleurymu.

Těžký rozchod ve Philadelphii Oskar Lindblom – vykoupení ze smlouvy Psal se prosinec 2019, když se švédský útočník Philadelphie od lékařů dozvěděl krutou zprávu. Rodákovi z Gävle byl diagnostikován Erwingův sarkom – vzácná forma rakovinového nádoru napadající kosti. Hokejovému bojovníkovi, jemuž se dostalo velké podpory od Flyers i celé NHL, se ale naštěstí podařilo díky chemoterapiím zákeřnou nemoc s rychlou metastází překonat a i vzhledem k pandemii koronaviru se na závěr sezony 2019-20 vrátil do akce. Nyní po uplynulých dvou sezonách, ve kterých se Philadelphia Flyers pořádně natrápili, už ale nezapadá do budoucích plánů klubu. Vedením týmu, který bude nově trénovat pověstný bouřlivák John Tortorella, se tak i kvůli ulehčení prostoru pod platovým stropem rozhodlo Lindbloma vyplatit z posledního roku smlouvy za 3 miliony dolarů. GM Flyers a prezident hokejových operací Chuck Fletcher prozradil, že šlo o velice těžké rozhodnutí. „Oskar je inspirací pro nás všechny. Navždy zůstane součástí rodiny Philadelphia Flyers,“ uvedl Fletcher s dodatkem, že jménem vítěze Bill Masterton Trophy věnuje klub na tamní charitu 100 tisíc dolarů.