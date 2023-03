Orr má 75: kluk odvedle, který změnil hokej. Kdyby nemusel končit brzy...

Byl to skok do dalšího desetiletí. Bobby Orr si najel před branku, dostal přihrávku od mantinelu, a jak překonal Glenna Halla, nabral ho holí za nohu Noel Picard. Druhý den vyšla v bostonském deníku Herald fotka, která patří k neslavnějším hokejovým záběrům v dějinách. Zachycuje autora vítězné trefy, jak plachtí vzduchem s nataženýma rukama. Psal se rok 1970 a obránce se čtyřkou na zádech rozhodl v prodloužení o triumfu Boston Bruins ve Stanley Cupu.

Na vítězství Boston čekal 29 let. Památnému momentu ze čtvrtého finále proti St. Louis tam dodnes říkají „The Goal“. Připomíná ho i socha před halou TD Garden. Bylo symbolické, že se hrdinou rozhodujícího okamžiku stal právě Bobby Orr. Fenomenální obránce, který trhal rekordy, svým pojetím otevřel hokeji nové dimenze a navždy změnil jeho tvář. Dnes se dožívá 75 let.

Zapomeňte na styl, starejte se o výsledky. Orr mohl dokázat ještě víc, kdyby ho nezrazovala kolena a medicína už tehdy znala léčebné postupy jako artroskopie. Ale stačí, co po sobě zanechal. „I na jedné noze byl lepší než všichni ostatní na dvou,“ shrnul jeho vrstevník Darryl Sittler, legenda Toronta. Orr po své první sezoně v NHL 1966/67 získal jako nejlepší nováček Calder Trophy, Norrisovu trofej pro nejlepšího beka si tehdy odnesl Harry Howell z New York Rangers. „Těší mě, že jsem to stihl. Odteď už bude patřit jen jemu,“ předpovídal. Trefil se přesně.

Orr pak cenu přebíral