Prospal popisuje svéráze Tortorellu: Férový tvrďák. Změnil mi život

Už jste stihl poslat svému bývalému kouči gratulaci?

„Zatím ne, nechávám ho odpočinout. Za pár dnů se ale Tortsovi určitě ozvu, potkáme se a pořádně si promluvíme. Doteď ho vídám jen v televizi. Sledoval jsem zápasy Flyers, koukal na jeho tiskovky. Z nich člověk, který ho zná, přesně pozná, jak se cítí a jak vnímal zápas. Moc rád jsem sledoval i promluvy trenéra Calgary Darryla Suttera. Tihle chlapi jsou stará škola. Trenérští borci jako oni ve mně jako hráči vždycky dokázali zmáčknout ty správné vypínače, aby ze mě dostali nejvíc.“

Na tiskové konferenci po 700. výhře se Johna Tortorelly novináři ptali, co to pro něj znamená. S kamennou tváří jim odpověděl, že vůbec nic. Takhle ho znáte taky? Sedí to?

„Naprosto přesně. Ani mě to nepřekvapilo. Pro něj je důležitý další zápas, další den. Nějaký počet jeho výher? S tím si na něj nepřijdete, na tohle nekouká. Žije teď a tady. Ve svém přístupu a nasazení navíc nepolevuje. Že s Phily nepůjdou do play off, věděli dávno, stejně ale po týmu šlapal a chtěl maximální výkony. Své hráče učí. Tohle dnes spoustě kluků chybí. U něj neexistuje, že si jdeš zahrát, nebo to jen nějak odehrát. Buď tam necháš všechno, nebo se hodně rychle se zlou potážeš.“

Nepřekvapilo vás, že po konci v Columbusu ještě našel v NHL práci? Říkalo se, že už to má za sebou. Trenérů jako on už v lize mnoho není.

„Každý trenér je nějaký, každý má svoji filozofii. A Torts je prostě Torts. Víte, už nechce nic speciálního. Jen to, aby na ledě hráči nechali všechno. Aby hráli naplno, hráli tvrdě. Že jsem ho označil za starou školu, vůbec neznamená nic negativního. Naopak. Právě mladému týmu má pořád strašně co dát. Podívejte, kolik práce udělal během šesti let s klukama v Columbusu. Nejsem překvapený, že našel práci. Dokonce si myslím, že Torts by pro spoustu týmů v NHL mohl být posledním dílkem skládačky, aby se posunuli na špici, v níž nikdy nebyli. On je z vás schopný dostat maximum. Každé střídání, každý trénink. Vyždímá z vás i to, co netušíte, že ve vás je. Posune vaše hranice.“

Jenže dnes jsou hráči jiní než před dvaceti lety.

„To máte naprostou pravdu. Hráči jsou často měkcí.