Křikl na sudí, fauloval, dostal i rozdal. Jak Pastrňák (ne)vypadl z role

Patří k nejlepším ve svém oboru, střelbu by dokázal vyučovat. A možná by na ni dostal i profesorský titul. Ve třetím utkání prvního kola o Stanley Cup nicméně David Pastrňák z Bostonu vystřídal roli. Na ledě Toronta se sám stal terčem útoků, nezvykle musel zahrát raubíře, vystrkovat růžky. Zvládl to, právě jeho práce položila základ druhé trefy Bruins, při výhře 4:2 stopl i závěrečný nápor soupeře.