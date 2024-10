Formace Pastrňáka se zasekla, kritika roste. Neplatí mu za sezení na trestné

Deset zápasů je osmina sezony, pořád žádný ultra velký vzorek. Ale i tak vidíte, že hra Bostonu se vaří v problémech. Variantu, že Bruins dokonale šlapou, jen chybí trochu štěstíčka, škrtněte. Hrají špatně. Na začátku si navíc nesedla první formace, kdy má David Pastrňák vedle sebe Pavla Zachu a Eliase Lindholma.

Když se zaměříte na nejlepšího českého hokejistu současnosti, má teď nejhorší ofenzivní data, jakými kdy v NHL disponoval. Pořád je potřeba myslet na to, že se porovnává 10 zápasů s baterií 80 bitev, ale z dat dobře vyplývá, co samotní hokejisté, trenér i zámořští novináři v posledních dnech popisují.

Při hře pět na pět se trefil jen jednou. Vždycky měl poměr očekávaných vstřelených gólů nižší, než byl skutečný stav. Ale svojí brilantní koncovkou se dostával výrazně nad plán, teď je to naopak – 1 reálná trefa proti 1,84 očekávané. Tímhle tempem by byl Pastrňák v půlce sezony na 4 gólech, čekalo by se jich přes 7 a v minulých letech by jich měl přitom 11 – 13.

Tým s Davidem Pastrňákem je na ledě přehráván (5,5 vs. 6,57 na očekávané góly, 3 vs. 4 na skutečně obdržené branky), což se nikdy nedělo.