NHL ONLINE: Boston - Colorado. Nečas v novém zřejmě už proti Pastrňákovi

Po obřím trejdu zřejmě dojde i k rychlé a velké premiéře. Český útočník Martin Nečas poté, co byl Carolinou vyměněn do Colorada, by měl nastoupit v novém dresu už ve večerním zápase (19:00) proti Bostonu s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou. Večerní program NHL nabízí také představení Jiřího Kulicha v barvách Buffala na hřišti Edmontonu. V noci se představuje Jakub Lauko za Minnesotu. Dallas (Matěj Blümel) hostí St. Louis (Radek Faksa). Hrají také Anaheim (Radko Gudas), Florida (Tomáš Nosek) či Vancouver (Filip Hronek). ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.