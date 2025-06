Mertl (39) o odchodu do Tábora: Pořád mám chuť. V Plzni se sebou nebyl spokojený

Po sezoně bylo jasné, že další starty v Plzni nepřidá. „Děkujeme za všechno. Hodně štěstí do budoucna,“ loučila se Škoda během května s útočníkem Tomášem Mertlem, který ve 39 letech ztratil vyhlídku na pokračování v hokejové Tipsport extralize. Od dalšího ročníku bude oblékat dres Tábora, nováčka první ligy. Zatímco jiní by ve stejné situaci přemítali nad ukončením kariéry, původem Jihočech se vrací do rodného kraje.

„Pořád mě to baví, pořád mám chuť,“ přiznal minulý týden sám Mertl pro deník Sport a web iSport, že brusle na hřebík ještě nepověsil. Hokejová zábava mu nadále dává smysl, nicméně v posledním roce musel cítit, jak v Plzni marně hledá důvěru.

Z osy týmu, ve kterém strávil sedm z osmi uplynulých sezon, se vytrácel. Za 51 zápasů sebral pouhých devět bodů, v předkole proti Mladé Boleslavi přidal jednu asistenci. Víc už nestihl. Jeho extraligový výkaz se zastavil na 882 utkáních. Alespoň prozatím.

„Sám se sebou jsem spokojený nebyl,“ odfrkl si při pohledu do zpětného zrcátka majitel bronzové medaile z mistrovství světa do 18 let. „Každý hokejista by chtěl vyšší roli. Uvidíme, co přinese další nabídka, co ode mě trenér bude očekávat a jakou pozici jako hráč dostanu,“ vyhlížel už příští štaci v Táboře.

Před týdnem ještě nemohl upřesnit, kam ho další kroky povedou. Kohouti akvizici velkolepě oznámili v sobotu dopoledne. A právem si mohou libovat.

O pokračování byl ihned rozhodnutý

Klub z jižních Čech získal nejen bohatý repertoár zkušeností, ale také střelce, který může o patro níž opět naplno rozvinout svoje ofenzivní choutky. Je tomu sedm let, co Mertl uzavřel základní část nejvyšší české soutěže s třiceti góly na kontě a stal se nejúdernějším zakončovatelem vůbec. Při premiéře za Plzeň po návratu z KHL zcela dominoval.

V té době si také vybojoval účast na ZOH 2018, což je Mertlův nejvýraznější úspěch. Za reprezentační výběr současného plzeňského trenéra Josefa Jandače sehrál šest zápasů, v boji o bronz Češi nestačili na Kanadu.

Dlouholetý parťák odcházejícího útočníka Milana Gulaše zatím nemá priority nastavené tak, aby se vrhl na úplně jinou dráhu. „Byl jsem ihned rozhodnutý, že chci pokračovat,“ pronesl Mertl.

Do Tábora se v podstatě vrací, mužstvu na přelomu let 2008 až 2010 několikrát vypomohl jako host z Českých Budějovic. Měl velký podíl na tom, že se tehdy tým usídlil mezi účastníky první ligy, než z ní později zase vypadl. Mertlova celková bilance u Kohoutů činí 19 partií a 26 bodů. Ostřílený centr se ji nyní pokusí rozvinout.