Řežba v závěru přípravy NHL: 322 trestných minut na Floridě! Zacha a Pastrňák řídili výhru
Hokejisté Floridy v posledním přípravném zápase před novou sezonu NHL se na další obhajobu Stanley Cupu naladili rozstřílením Tampy Bay 7:0. Víc než debakl rivala ale strhly pozornost hrubé fauly, bitky a ostré hity, za které sudí rozdali celkem 322 trestných minut. Pavel Zacha rozhodl vítězným gólem o výhře hokejistů Bostonu v poslední přípravě před NHL nad Rangers 4:1 a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Bodoval i David Pastrňák, který měl jednu asistenci.
V případě neuvěřitelné řezby mezi Floridou a Tampou Bay přitom nejde o nic unikátního. Již ve čtvrtečním přípravném duelu se oba rivalové do sebe dost nevybíravě pustili při výhře Lightning 5:2. V součtu obou zápasů sudí udělili celkem 460 trestných minut.
Při kanonádě Panthers, za kterou hattrickem a asistencí zaválel Evan Rodrigues, došlo i na bizarní situaci, kdy osmý gól Floridy nebyl uznán kvůli tomu, že byl jeden ze strůjců trefy krátce předtím vyloučen do konce utkání. Podle pravidel tedy neoprávněně dál hrál.
Osmadvacetiletý Zacha klíčový gól a první bod v přípravě zaznamenal v čase 14:39. Nehlídaného na pravém kruhu ho našel zpoza branky Casey Mittelstadt a český útočník střelou na vzdálenější tyč poslal Bruins do vedení 2:0. Pastrňák přihrál na třetí gól v 37. minutě při přesilové hře. Na modré čáře vybídl k ráně z dálky Charlieho McAvoye a jeho střelu protečoval do sítě Elias Lindholm.
Reprezentační gólman Daniel Vladař slavil další výhru v přípravě v barvách Flyers. Z 25 střel inkasoval od hráčů Devils třikrát, v nájezdech ho však nepřekonali. Ten rozhodující si připsala letní posila z Anaheimu Trevor Zegras. Za New Jersey nastoupil jednadvacetiletý útočník Matyáš Melovský. Odehrál zhruba třináct minut, ale nebodoval.
Karel Vejmelka sice obdržel od San Jose čtyři góly z pouhých 13 střel, ale jeho spoluhráči z Utahu byli dostatečně produktivní a sami se prosadili šestkrát. Český brankář se tak poprvé v přípravě radoval z vítězství. Blýskl se třemi body (1+2) obránce Michail Sergačov.
Anaheim s Lukášem Dostálem mezi třemi tyčemi a kapitánem Radko Gudasem v obraně prohrával ještě na začátku 51. minuty s Los Angeles 0:4. Ducks ale po povedené třetí třetině poslali zápas do prodloužení. V něm už obrat nedokonali. Gudas nebodoval, měl pět hitů a dvě střely na branku.
Generálka na NHL vyšla Dallasu s Radkem Faksou. Stars doma zdolali 3:2 Colorado bez Martina Nečase. Faksa se do statistik neprosadil, dva body měli jeho spoluhráči Jason Robertson (1+1) a Wyatt Johnston (0+2).