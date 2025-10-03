Trestná? Obsazeno! Příprava na NHL se změnila v bojiště: bitky a desítky trestů
Příprava NHL? Kromě bojů o pozice v jednotlivých formacích se nic zásadního neděje, řeknete si. Ne když hraje Tampa Bay s Floridou. Derby na jihovýchodě USA v noci na pátek vzbudilo pořádný rozruch. Fanoušci viděli čtyři rvačky, rozhodčí určili 49 separátních vyloučení a dohromady vyměřili 186 trestných minut. Není divu, že se na lavici hanby hráči chvílemi mačkali jako sardinky v konzervě. „Kéž by se hrálo chvíli pět na pět,“ bavil kouč letošních šampionů Paul Maurice.
Na góly uspěli domácí Lightning 5:2, ve cvičném zápase dvou klubů ze slunného poloostrova se však daleko více řešila vítězství v bitkách a strkanicích. Za posledních pět sezon se Tampa Bay a Florida potkaly v play off pokaždé kromě roku 2023. Dvakrát uspěli modrobílí, pak už slavili současní králové NHL. Vládci série přilehlých mužstev přitom pokaždé došli minimálně do finále Stanley Cupu.
Rivalitu nechali promluvit i na počátku října. Ještě dřív, než se v příštím týdnu rozběhne ostrý harmonogram soutěže. „Prostě se potkali staří známí,“ glosoval bitvu trenér Paul Maurice. „Mezi kluky je hodně vášní a nedávných vzpomínek, které se do vzájemných zápasů promítají. Nevím, jestli tento souboj dokážu vůbec nějak zhodnotit, ale stává se to. V takové chvíli aspoň smetete všechny zbylé pavučiny,“ narážel na vyřizování starých účtů.
Takzvaná bitva o Floridu nepatří k nejproslulejším třaskavým soubojům v rámci elitní soutěže. Hodně emocí povětšinou panuje mezi kanadskými kluby, zejména Ottawou a Torontem či Calgary a Edmontonem. Z amerického pohledu pak rezonuje hlavně střet o Pensylvánii mezi Pittsburghem a Philadelphií nebo ještě dříve duel Colorada s Detroitem. Hluboké rány však v mnoha případech zacelil čas.
Na Floridě, kde se Panthers a Lightning v nedávné minulosti prali o sféru vlivu nad NHL, je situace daleko živější. „Tentokrát to bylo víc než evidentní. Vlétli na nás a hráli, jako bychom byli v play off. Bylo dobré, že jsme na to dokázali reagovat. Soupeř nevypadal moc šťastně,“ věřil v sílu vzkazu Floridy navzdory porážce útočník Evan Rodrigues.
Objevily se i herně poutavé momenty. Třeba člen čtvrté domácí letky Connor Geekie efektní otočkou prošel kolem ostříleného Setha Jonese a fenomenálním způsobem prostřelil brankáře Daniila Tarasova. Jenže bezprostředně před touto parádou schytal nechutnou ránu kolenem třiadvacetiletý útočník Lightning Dominic James.
Nevybíravému ataku musel v přípravném duelu čelit i hvězdný forvard Brandon Hagel, jehož chtěl za každou cenu sestřelit A.J. Greer z Floridy. NHL pamatuje 86 utkání, v nichž padlo přes 200 trestných minut. Měření Lightning a Panthers se k nim – aspoň neoficiálně – hodně přiblížilo.