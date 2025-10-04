Velká prognóza NHL: Pastrňákův hon, Ovečkinova meta i končící legenda. Pohár zvedne...
Start nejlepší hokejové ligy světa se blíží. Už v úterý večer odstartuje slavná NHL a web iSport přináší rozsáhlou prognózu všech celků soutěže včetně zajímavostí pro každý jeden klub. Obhájí titul Florida, nebo se bude radovat někdo jiný? A co ještě se v sezoně může stát? Projděte si karty všech 32 týmů soutěže, u každého z nich jsme tipovali i umístění.
83,6
Hurricanes patří mezi hlavní adepty na zisk Stanley Cupu a pomoci by k tomu měla opět vynikající obrana proti přesile. Minulý ročník byla Carolina s 83,6% úspěšností při oslabení nejlepší v celé lize.
25
Jubilejní pětadvacátý ročník v NHL čeká Blue Jackets, do play off se ovšem dostali pouze šestkrát. Jde o jednu z nejméně úspěšných organizací v historii soutěže.
31
Naposledy před tolika lety se podařilo hráči Montrealu vstřelit alespoň 40 branek v sezoně. Dokázal to Vincent Damphousse v sezoně 1993/94. Přeruší půst Cole Caufield? Americký útočník v minulém ročníku nasázel 37 gólů.
100
Devils stále čekají na stobodového hráče. Nejblíž k tomu měl Jack Hughes v sezoně 2022/23, kdy nasbíral 99 bodů. Vydrží mu zdraví a bude prvním hráčem v historii klubu s trojciferným číslem u bodů?
36
Sidney Crosby se minulý ročník vyhoupl do Top 10 nejproduktivnějších hráčů historie NHL. Nyní je před ním Mario Lemieux, na kterého ztrácí 36 bodů. Brzy se stane bodovým rekordmanem v dějinách Penguins.
6
Nikita Kučerov se blíží tisícovce v kolonce nasbíraných bodů, chybí mu jich jen šest. Je druhým nejproduktivnějším hokejistou v historii Lightning. Na vedoucího Stamkose ztrácí 143 bodů.
900
V uplynulé sezoně se stal nejlepším střelcem historie NHL. Nyní Alexandra Ovečkina dělí tři góly, aby dosáhl mety 900 gólů.
19
Auston Matthews, pokud se vážně nezraní, se ve 28 letech stane nejlepším střelcem historie Maple Leafs. Na kontě už má 401 gólů a na vedoucího Matse Sundina ztrácí už jenom 19 zásahů.
5
Naposledy před tolika lety v covidovém roce 2020 se Flyers podívali do vyřazovacích bojů. Tehdy ještě v sestavě s Jakubem Voráčkem. Philadelphia najala Ricka Toccheta, nového hlavního trenéra, aby sucho ukončil.
327
Senators touží dostat se podruhé v řadě do vyřazovacích bojů a budou doufat, že budou opět nejfaulovanějším týmem v lize. V uplynulém ročníku na hráče Ottawy bylo spácháno 327 dvouminutových trestů.
1
Rangers oslaví 100. narozeniny. Doposud získali Stanley Cup čtyřikrát, avšak pouze jednou od masivnější expanze v roce 1967. Z Original Six týmů jsou nejhorší.
32
Ilja Sorokin doposud v dresu Islanders vychytal 125 vítězství. Na druhého Glenna Resche ruskému brankáři chybí dvaatřicet výher. Na prvního Billy Smitha 179.
21
Pokud fenomenální brankář Sergej Bobrovskij zapíše dalších 21 vítězství, dosáhne 450 výher v kariéře. Jedno čisté konto ho dělí od čísla 50. Budoucí člen hokejové Síně slávy.
31
Byť Brett Hull je považován za Američana, narodil se v Kanadě. Proto za skutečně nejproduktivnějšího amerického hráče v historii NHL je považován Mike Modano s 1374 body. Patrick Kane na něj ztrácí 31 bodů.
14
Buffalo je (stále) držitelem aktivního negativního rekordu. A to platí v rámci všech čtyř hlavních sportů na území USA. Už čtrnáct sezon v řadě se Sabres nedostali do play off.
33
Pokud se Nathan MacKinnon vyhne zranění, stane se druhým nejproduktivnějším hokejistou v historii Québecu, potažmo Colorada. Na Petera Šťastného ztrácí 33 a na vedoucího Joea Sakika 626 bodů.
44
Jamie Benn, kapitán Stars, se může stát druhým hokejistou v historii klubu, který dosáhne mety 1000 bodů. Potřebuje získat 44 bodů. Před ním prestižní hranice dosáhl pouze Mike Modano.
31
Tolik vítězství dělí kouče Johna Quennevillea od magické tisícovky. Po čtyřech letech se vrátil do kolotoče NHL, aby ve statistikách doplnil jediného hlavního trenéra, který tuhle metu překonal: Scotty Bowman.
46
Anžeho Kopitara čeká poslední sezona v NHL, všechny prožil v dresu Kings, 46 startů potřebuje k luxusní metě 1500 odehraných utkání. Může se stát i nejproduktivnějším hráčem v historii LA, na M. Dionna ztrácí 29 bodů.
16
Wild startují s jasným cílem: prodloužit kontrakt s Kirillem Kaprizovem, který jinak příští léto může odejít jako volný hráč. V září odmítl nabídku na prodloužení smlouvy na dalších 8 let za 16 milionů dolarů ročně.
22
Utah v přípravě zkoušel složení prvního útoku v podobě Guenther-Cooley-Peterka. Pokud by tohle trio společně nastoupilo i v základní části, bude nejmladším prvním útokem v celé NHL. V průměru mají 22,6 let.
13
Canucks si s předstihem zajistili velké výdaje pro gólmany od sezony 2026/27. Lankinen má podepsáno za 4,5 mil. USD ročně do léta 2030, Demko předčasně prodloužil za 8,5 mil. do roku 2029. Společně budou v platovém stropu zabírat 13 milionů.
28,9
Jets minulý ročník získali Prezidentovu trofej pro nejlepší tým v základní části. Výrazný podíl na tom měly excelentní přesilové hry. Winnipeg byl s úspěšností 28,9 % totiž nejlepší.
96
Golden Knights mohou být s létem spokojeni. Do týmu totiž přivedli Mitche Marnera, hvězdného útočníka, který si během následujících osmi let vydělá 96 milionů dolarů.
204
Pokud Coltonu Paraykovi bude sloužit zdraví, mohl by se stát rekordmanem klubu v počtu odehraných zápasů. Na prvního Bernieho Federka ztrácí 204 utkání. Parayko má podepsaný kontrakt do léta 2030.
243
Kraken čeká pátá sezona v NHL, je tedy logické, že nejproduktivnější hráč nebude mít příliš bodů. Momentálně prvenství drží Jared McCann s 243 body, na druhého Vince Dunna má náskok pohodlných 59 bodů.
2
V posledních třech draftech měli Sharks vždy po dvou volbách v prvním kole. Jinak by tomu nemělo být ani příští rok. Kromě vlastní volby totiž už v minulé sezoně získali i první kolo od Edmontonu pro draft 2026.
18
Steven Stamkos se může stát dvaadvacátým hokejistou v historii NHL, který nastřílí 600 gólů. K tomu mu chybí 18 přesných zásahů.
100
Blackhawks v NHL debutovali v sezoně 1926/27, tudíž brzy oslaví 100 let klubu. Chicago ovšem nebude jediné. Stejný počin čeká i Detroit Red Wings a New York Rangers.
6
Jen stěží najdete v NHL horší kontrakt. Jonathan Huberdeau, útočník Flames, má podepsáno na dalších šest let a v platovém stropu zabírá 10,5 milionu dolarů.
36
Počet gólů, které chybějí Davidu Pastrňákovi, aby se už v aktuální sezoně stal třetím nejlepším střelcem historie Bruins po boku Patrice Bergerona. Na druhého Phila Esposita ztrácí 68, na Johnnyho Bucyka 154 tref.
118
Pokud se Connoru McDavidovi podaří v sezoně zapsat 118 bodů, stane se třetím nejrychlejším hokejistou, který v NHL nasbíral 1200 bodů. Na prvních dvou pozicích jsou Gretzky a Lemieux.