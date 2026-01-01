Lepší je už jen Jágr. Pastrňák v tabulce českých střelců v NHL dostihl druhého Eliáše
Po jednozápasovém bodovém suchu se zase výrazně připomněl. David Pastrňák během silvestrovské noci zazářil v Edmontonu dvěma góly a jednou asistencí a Bostonu pomohl k cenné výhře 6:2. „Skvělé vítězství. Je dobré být zpátky na vítězné straně a zakončit tak rok,“ pochvaloval si po ukončení šestizápasové šňůry porážek. Dvěma zásahy se v tabulce českých střelců v historii NHL dotáhl na druhého Patrika Eliáše se 408 góly a před sebou už má jen legendárního Jaromíra Jágra (766).
Střelecký účet zápasu otevřel a udělal za ním i finální tečku. David Pastrňák poslal Bruins v Edmontonu do vedení, když v první třetině přesně dorážel v přesilové hře z ostrého úhlu. Pět a půl minuty před koncem utkání pak ranou z první z pravého kruhu přidal šestou branku Bostonu. Symbolicky právě v okamžiku, kdy stanice NESN, která pravidelně vysílá bostonské zápasy, přála lidem na východním pobřeží šťastný nový rok. Lepší vstup do letopočtu 2026 si český střelec nemohl přát.
„Když jsme potřebovali Swaye (brankáře Jeremyho Swaymana), byl tam, speciální týmy byly skvělé. Skvělé týmové vítězství, snad na to dokážeme navázat,“ chválil Pastrňák.
Druhým gólem v utkání se vyhoupl už na 408 nastřílených branek v kariéře a vyrovnal Patrika Eliáše na pozici druhého nejlepšího českého střelce v historii NHL. Legenda New Jersey se na stejnou sumu dostala v posledním utkání kariéry, konkrétně v zápase číslo 1 240. Pastrňákovi stačilo jen 792 startů a před sebou má už pouze Jaromíra Jágra se 766 přesnými zásahy.
Slavné číslo 68 vstřelilo 408. branku kariéry 27. prosince 2000, kdy se dvakrát trefilo do sítě Toronta. Na danou metu dosáhlo o třicet utkání dřív než jeho současný následovník. Zatímco Pastrňákovi bylo v momentu jubilejní trefy 29 let a 220 dnů, Jágr stihl stejný počet gólů jako ještě mladší. Konkrétně ve věku 28 let a 316 dnů.
Boston se topí v krizi
Přesto není úplně vyloučeno, že by havířovský rodák jednoho dne stále hrající legendu mohl překonat. Pastrňák drží průměr 0,52 gólu na zápas, Jágr v pozdější fázi kariéry zpomalil a skončil na hodnotě 0,44 vstřelené branky za utkání. Pokud by bostonská star udržela nastavené tempo, ikonu by mohla dostihnout za dalších 689 duelů.
Mezitím ale musí Pastrňák řešit jiné starosti. S Bostonem se nachází mimo pozice zajišťující postup do play off, tým se navíc potácel ve výsledkové krizi. Bruins padli šestkrát v řadě, celkově vyhráli v jediném z osmi zápasů po sobě. Změnu přinesla až výhra v Edmontonu proti hvězdnému duu Leon Draisaitl – Connor McDavid.
„Je snadné získat motivaci do takových zápasů. Vidíte, co Connor dělá celý zápas, je to působivé i pro nás hráče, nejen pro fanoušky,“ ocenil Pastrňák nejlepšího hokejistu současnosti. „Musíte hrát do posledního hvizdu, nemůžete nic vypustit, pak by vás to kouslo. Samozřejmě nás zatlačili, ale nám se vždycky povedlo navýšit vedení,“ pochvaloval si.
Mnohými podceňovaní Bruins zabředli do krize v polovině prosince, ani hlavní hvězdě týmu se nedařilo tak, jak byli fanoušci zvyklí. Pastrňák z osmi zápasů hned ve čtyřech nebodoval a za stejné období dal jen dvě branky. Po rošádách se sestavou se na papíře usadil až ve třetí formaci, byť nadále je nejvytěžovanějším bostonským útočníkem.
„Miluju tenhle tým, máme úžasnou partu v kabině. Je za námi teprve půlka sezony, ale už jsme si prošli tolika věcmi. Každý večer jsme tam jeden pro druhého a je jedno, jestli vyhráváme, nebo prohráváme. Víc si nemůžete přát, nemůžete to brát jako samozřejmost. Speciální partu nemáte každý rok,“ ohlížel se Pastrňák po důležité výhře a svém velkém večeru.
Nejlepší čeští střelci v NHL
Hráč
Zápasy
Góly
1. Jaromír Jágr
1733
766
2. David Pastrňák
792
408
3. Patrik Eliáš
1240
408
4. Milan Hejduk
1020
375
5. Bobby Holík
1314
326
6. Petr Sýkora
1017
323
7. Petr Klíma
786
313
8. Petr Nedvěd
982
310
9. Radim Vrbata
1057
284
10. Tomáš Hertl
829
267
