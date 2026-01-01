Předplatné

Lepší je už jen Jágr. Pastrňák v tabulce českých střelců v NHL dostihl druhého Eliáše

Pastrňákova show na ledě Oilers! Dvěma góly a asistencí režíroval výhru • Zdroj: NHL.com
Filip Ardon
NHL
Po jednozápasovém bodovém suchu se zase výrazně připomněl. David Pastrňák během silvestrovské noci zazářil v Edmontonu dvěma góly a jednou asistencí a Bostonu pomohl k cenné výhře 6:2. „Skvělé vítězství. Je dobré být zpátky na vítězné straně a zakončit tak rok,“ pochvaloval si po ukončení šestizápasové šňůry porážek. Dvěma zásahy se v tabulce českých střelců v historii NHL dotáhl na druhého Patrika Eliáše se 408 góly a před sebou už má jen legendárního Jaromíra Jágra (766).

Střelecký účet zápasu otevřel a udělal za ním i finální tečku. David Pastrňák poslal Bruins v Edmontonu do vedení, když v první třetině přesně dorážel v přesilové hře z ostrého úhlu. Pět a půl minuty před koncem utkání pak ranou z první z pravého kruhu přidal šestou branku Bostonu. Symbolicky právě v okamžiku, kdy stanice NESN, která pravidelně vysílá bostonské zápasy, přála lidem na východním pobřeží šťastný nový rok. Lepší vstup do letopočtu 2026 si český střelec nemohl přát.

„Když jsme potřebovali Swaye (brankáře Jeremyho Swaymana), byl tam, speciální týmy byly skvělé. Skvělé týmové vítězství, snad na to dokážeme navázat,“ chválil Pastrňák.

Druhým gólem v utkání se vyhoupl už na 408 nastřílených branek v kariéře a vyrovnal Patrika Eliáše na pozici druhého nejlepšího českého střelce v historii NHL. Legenda New Jersey se na stejnou sumu dostala v posledním utkání kariéry, konkrétně v zápase číslo 1 240. Pastrňákovi stačilo jen 792 startů a před sebou má už pouze Jaromíra Jágra se 766 přesnými zásahy.

Slavné číslo 68 vstřelilo 408. branku kariéry 27. prosince 2000, kdy se dvakrát trefilo do sítě Toronta. Na danou metu dosáhlo o třicet utkání dřív než jeho současný následovník. Zatímco Pastrňákovi bylo v momentu jubilejní trefy 29 let a 220 dnů, Jágr stihl stejný počet gólů jako ještě mladší. Konkrétně ve věku 28 let a 316 dnů.

Boston se topí v krizi

Přesto není úplně vyloučeno, že by havířovský rodák jednoho dne stále hrající legendu mohl překonat. Pastrňák drží průměr 0,52 gólu na zápas, Jágr v pozdější fázi kariéry zpomalil a skončil na hodnotě 0,44 vstřelené branky za utkání. Pokud by bostonská star udržela nastavené tempo, ikonu by mohla dostihnout za dalších 689 duelů.

Mezitím ale musí Pastrňák řešit jiné starosti. S Bostonem se nachází mimo pozice zajišťující postup do play off, tým se navíc potácel ve výsledkové krizi. Bruins padli šestkrát v řadě, celkově vyhráli v jediném z osmi zápasů po sobě. Změnu přinesla až výhra v Edmontonu proti hvězdnému duu Leon Draisaitl – Connor McDavid.

„Je snadné získat motivaci do takových zápasů. Vidíte, co Connor dělá celý zápas, je to působivé i pro nás hráče, nejen pro fanoušky,“ ocenil Pastrňák nejlepšího hokejistu současnosti. „Musíte hrát do posledního hvizdu, nemůžete nic vypustit, pak by vás to kouslo. Samozřejmě nás zatlačili, ale nám se vždycky povedlo navýšit vedení,“ pochvaloval si.

Mnohými podceňovaní Bruins zabředli do krize v polovině prosince, ani hlavní hvězdě týmu se nedařilo tak, jak byli fanoušci zvyklí. Pastrňák z osmi zápasů hned ve čtyřech nebodoval a za stejné období dal jen dvě branky. Po rošádách se sestavou se na papíře usadil až ve třetí formaci, byť nadále je nejvytěžovanějším bostonským útočníkem.

„Miluju tenhle tým, máme úžasnou partu v kabině. Je za námi teprve půlka sezony, ale už jsme si prošli tolika věcmi. Každý večer jsme tam jeden pro druhého a je jedno, jestli vyhráváme, nebo prohráváme. Víc si nemůžete přát, nemůžete to brát jako samozřejmost. Speciální partu nemáte každý rok,“ ohlížel se Pastrňák po důležité výhře a svém velkém večeru.

Nejlepší čeští střelci v NHL

Hráč

Zápasy

Góly

1. Jaromír Jágr

1733

766

2. David Pastrňák

792

408

3. Patrik Eliáš

1240

408

4. Milan Hejduk

1020

375

5. Bobby Holík

1314

326

6. Petr Sýkora

1017

323

7. Petr Klíma

786

313

8. Petr Nedvěd

982

310

9. Radim Vrbata

1057

284

10. Tomáš Hertl

829

267

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina39159312130:11551
2Detroit41177314127:13051
3Tampa39185313130:10449
4Islanders40157414114:11048
5Montreal39138612130:13148
6Washington40192514130:11447
7Flyers39137712119:11447
8Buffalo39156414124:12146
9Florida39183315126:12445
10Boston41156218130:13444
11Devils40147217109:12044
12Pittsburgh38152912122:12343
13Rangers42127518109:11643
14Toronto39144615128:12942
15Ottawa38135515125:12441
16Columbus39107616118:13140
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3927372159:8867
    2Dallas4021478140:10957
    3Minnesota41177710129:10855
    4Edmonton41155615137:13846
    5Vegas381341110119:11945
    6Anaheim40138316137:14145
    7San Jose40119317124:13943
    8Kings3811591399:10241
    9Calgary40144418108:11740
    10Nashville39135417113:12940
    11Utah40135319119:11639
    12Seattle Kraken3711571495:11139
    13St. Louis41150818101:14338
    14Chicago39122718108:12735
    15Vancouver39106320112:13635
    16Winnipeg38132419108:11634

