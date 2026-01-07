Předplatné

Pastrňák pálil proti Seattlu a už je druhým nejlepším českým střelcem v NHL

David Pastrňák se raduje z gólu
David Pastrňák se raduje z góluZdroj: ČTK / AP / Lindsey Wasson
David Pastrňák se raduje se spoluhráči
Boston padl na ledě Seattlu
Boston padl na ledě Seattlu
Boston padl na ledě Seattlu
Boston padl na ledě Seattlu
Boston padl na ledě Seattlu
7
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Český hokejový útočník David Pastrňák je druhým nejlepším českým střelcem v NHL. V duelu proti Seattlu dal dva góly, vylepšil svou bilanci na 410 branek a osamostatnil se na druhém místě před Patrikem Eliášem, který během své kariéry nastřádal 408 přesných zásahů.

Pastrňák v historických statistikách českých hokejistů kouká na záda pouze zdánlivě nedostižnému Jaromíru Jágrovi, který se prosadil 766krát a je čtvrtým nejlepším střelcem ligové historie.

Pastrňákovi na překonání Eliáše stačilo pouhých 793 zápasů a s tempem, které nastavil, by v budoucnu mohl atakovat i Jágrovo postavení v čele pořadí. Havířovský rodák si drží průměr 0,52 gólu na zápas a je v tomto ohledu dokonce lepší než Jágr. Ve prospěch ikonické osmašedesátky ale hraje dlouhověkost.

Pokud by kanonýr Bostonu chtěl myslet na posun do čela historických tabulek. musel by udržet svůj střelecký průměr i v dalších osmi sezonách, tedy téměř do svých 38 let.

Zacha si připsal asistenci

V aktuální sezoně vylepšil Pastrňák svou bilanci na 19 branek a dělí se s Martinem Nečasem o pozici nejlepšího českého střelce v lize. Proti Seattlu se prosadil v první i ve druhé třetině, prohru 4:7 ale neodvrátil.

Jednou asistencí se do statistik zápasu zapsal také Pavel Zacha, který ve třetí části připravil kontaktní branku Masona Lohreie na 3:6. Obrat ale nenastartoval. V závěrečných minutách se prosadil ještě Viktor Arvidsson, víc ale Bruins nestihli. Naopak inkasovali ještě sedmou branku z hole Kaapa Kakka a padli posedmé z posledních devíti zápasů.

V souboji dvou českých brankářů nominovaných na olympijské hry v Miláně se radoval Daniel Vladař, jehož Philadelphia porazila Anaheim s Lukášem Dostálem mezi třemi tyčemi 5:2.

Dostál měl v utkání i přes prohru lepší čísla než Vladař. Předpokládaná reprezentační jednička kryla 34 z 38 střeleckých pokusů Flyers a úspěšnost zákroků zastavila na hranici 89,5 procenta.

Ducks v krizi

Vladař měl výrazně méně práce. V duelu za své záda pustil dvě z 18 střel a chytal s úspěšností 88,9 procenta. Těsná prohra v brankářském souboji ho ale po zápase přílit mrzet nemusela. Philadelphia vyhrála pátý z posledních sedmi zápasů a v tabulce Východní konference se posunula na pátou příčku.

Naopak Anaheim se topí v krizi. Ducks prohráli posedmé v řadě, z posledních 13 zápasů se radovali pouze dvakrát a na Západě klesli mimo pozice zaručující play off.

Po pěti zápasech se střelecky prosadil Tomáš Hertl. Český centr v přesilové hře vstřelil vítěznou branku Vegas v prodloužení zápasu na ledě Winnipegu. Český reprezentant o výhře Golden Knights rozhodl 13 sekund před koncem nastavení tečí střely Marka Stonea.

Odchovanec pražské Slavie se prosadil pošestnácté v sezoně a je třetím nejlepším českým střelcem. S 33 body drží třetí místo také v bodování českých hokejistů. Na záda kouká pouze vedoucímu Martinu Nečasovi a druhému Pastrňákovi.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
53Detail
LIVE
42Detail
LIVE
52Detail
LIVE
63Detail
LIVE
90Detail
LIVE
41Detail
LIVE Po prodl.
34Detail
LIVE
62Detail
LIVE
52Detail
LIVE
74Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa42215313146:11255
2Carolina43179314147:13155
3Detroit44187415136:14154
4Islanders43168415129:12052
5Montreal42149613141:14152
6Flyers41157712129:11851
7Washington43202615142:12550
8Pittsburgh41164912135:13149
9Buffalo41166415130:12948
10Toronto42164715141:13947
11Florida42193317130:13447
12Rangers44137618116:12046
13Boston43157219137:14346
14Devils43157219114:13346
15Ottawa41155516136:13445
16Columbus42117717129:14243
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4228374167:9769
    2Dallas43214810149:12358
    3Minnesota44187811140:11958
    4Edmonton43165616145:14548
    5Vegas411351211128:12948
    6Seattle Kraken41146714115:12047
    7Kings41126914111:11345
    8Anaheim43138319145:15845
    9San Jose42129318132:14845
    10Utah43146320130:12443
    11Nashville42145419120:14242
    12St. Louis43170818107:14642
    13Chicago42134718118:13441
    14Calgary42144420112:12640
    15Vancouver42106521120:14837
    16Winnipeg41132521118:13035

      Kanadské bodování
      #HráčTýmGAKBZ+/-
      1.Connor McDavidEdmonton284775433
      2.Nathan MacKinnonColorado3539744248
      3.Macklin CelebriniSan Jose2341644215
      4.Nikita KučerovTampa2041613920
      5.Leon DraisaitlEdmonton213960433
      6.Mikko RantanenDallas174259421
      7.Jason RobertsonDallas2527524317
      8.Martin NečasColorado1933524237
      9.Wyatt JohnstonDallas24265043-2
      10.Kyle ConnorWinnipeg203050416

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů