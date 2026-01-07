Pastrňák pálil proti Seattlu a už je druhým nejlepším českým střelcem v NHL
Český hokejový útočník David Pastrňák je druhým nejlepším českým střelcem v NHL. V duelu proti Seattlu dal dva góly, vylepšil svou bilanci na 410 branek a osamostatnil se na druhém místě před Patrikem Eliášem, který během své kariéry nastřádal 408 přesných zásahů.
Pastrňák v historických statistikách českých hokejistů kouká na záda pouze zdánlivě nedostižnému Jaromíru Jágrovi, který se prosadil 766krát a je čtvrtým nejlepším střelcem ligové historie.
Pastrňákovi na překonání Eliáše stačilo pouhých 793 zápasů a s tempem, které nastavil, by v budoucnu mohl atakovat i Jágrovo postavení v čele pořadí. Havířovský rodák si drží průměr 0,52 gólu na zápas a je v tomto ohledu dokonce lepší než Jágr. Ve prospěch ikonické osmašedesátky ale hraje dlouhověkost.
Pokud by kanonýr Bostonu chtěl myslet na posun do čela historických tabulek. musel by udržet svůj střelecký průměr i v dalších osmi sezonách, tedy téměř do svých 38 let.
Zacha si připsal asistenci
V aktuální sezoně vylepšil Pastrňák svou bilanci na 19 branek a dělí se s Martinem Nečasem o pozici nejlepšího českého střelce v lize. Proti Seattlu se prosadil v první i ve druhé třetině, prohru 4:7 ale neodvrátil.
Jednou asistencí se do statistik zápasu zapsal také Pavel Zacha, který ve třetí části připravil kontaktní branku Masona Lohreie na 3:6. Obrat ale nenastartoval. V závěrečných minutách se prosadil ještě Viktor Arvidsson, víc ale Bruins nestihli. Naopak inkasovali ještě sedmou branku z hole Kaapa Kakka a padli posedmé z posledních devíti zápasů.
V souboji dvou českých brankářů nominovaných na olympijské hry v Miláně se radoval Daniel Vladař, jehož Philadelphia porazila Anaheim s Lukášem Dostálem mezi třemi tyčemi 5:2.
Dostál měl v utkání i přes prohru lepší čísla než Vladař. Předpokládaná reprezentační jednička kryla 34 z 38 střeleckých pokusů Flyers a úspěšnost zákroků zastavila na hranici 89,5 procenta.
Ducks v krizi
Vladař měl výrazně méně práce. V duelu za své záda pustil dvě z 18 střel a chytal s úspěšností 88,9 procenta. Těsná prohra v brankářském souboji ho ale po zápase přílit mrzet nemusela. Philadelphia vyhrála pátý z posledních sedmi zápasů a v tabulce Východní konference se posunula na pátou příčku.
Naopak Anaheim se topí v krizi. Ducks prohráli posedmé v řadě, z posledních 13 zápasů se radovali pouze dvakrát a na Západě klesli mimo pozice zaručující play off.
Po pěti zápasech se střelecky prosadil Tomáš Hertl. Český centr v přesilové hře vstřelil vítěznou branku Vegas v prodloužení zápasu na ledě Winnipegu. Český reprezentant o výhře Golden Knights rozhodl 13 sekund před koncem nastavení tečí střely Marka Stonea.
Odchovanec pražské Slavie se prosadil pošestnácté v sezoně a je třetím nejlepším českým střelcem. S 33 body drží třetí místo také v bodování českých hokejistů. Na záda kouká pouze vedoucímu Martinu Nečasovi a druhému Pastrňákovi.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|42
|21
|5
|3
|13
|146:112
|55
|2
Carolina
|43
|17
|9
|3
|14
|147:131
|55
|3
Detroit
|44
|18
|7
|4
|15
|136:141
|54
|4
Islanders
|43
|16
|8
|4
|15
|129:120
|52
|5
Montreal
|42
|14
|9
|6
|13
|141:141
|52
|6
Flyers
|41
|15
|7
|7
|12
|129:118
|51
|7
Washington
|43
|20
|2
|6
|15
|142:125
|50
|8
Pittsburgh
|41
|16
|4
|9
|12
|135:131
|49
|9
Buffalo
|41
|16
|6
|4
|15
|130:129
|48
|10
Toronto
|42
|16
|4
|7
|15
|141:139
|47
|11
Florida
|42
|19
|3
|3
|17
|130:134
|47
|12
Rangers
|44
|13
|7
|6
|18
|116:120
|46
|13
Boston
|43
|15
|7
|2
|19
|137:143
|46
|14
Devils
|43
|15
|7
|2
|19
|114:133
|46
|15
Ottawa
|41
|15
|5
|5
|16
|136:134
|45
|16
Columbus
|42
|11
|7
|7
|17
|129:142
|43
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|42
|28
|3
|7
|4
|167:97
|69
|2
Dallas
|43
|21
|4
|8
|10
|149:123
|58
|3
Minnesota
|44
|18
|7
|8
|11
|140:119
|58
|4
Edmonton
|43
|16
|5
|6
|16
|145:145
|48
|5
Vegas
|41
|13
|5
|12
|11
|128:129
|48
|6
Seattle Kraken
|41
|14
|6
|7
|14
|115:120
|47
|7
Kings
|41
|12
|6
|9
|14
|111:113
|45
|8
Anaheim
|43
|13
|8
|3
|19
|145:158
|45
|9
San Jose
|42
|12
|9
|3
|18
|132:148
|45
|10
Utah
|43
|14
|6
|3
|20
|130:124
|43
|11
Nashville
|42
|14
|5
|4
|19
|120:142
|42
|12
St. Louis
|43
|17
|0
|8
|18
|107:146
|42
|13
Chicago
|42
|13
|4
|7
|18
|118:134
|41
|14
Calgary
|42
|14
|4
|4
|20
|112:126
|40
|15
Vancouver
|42
|10
|6
|5
|21
|120:148
|37
|16
Winnipeg
|41
|13
|2
|5
|21
|118:130
|35
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|28
|47
|75
|43
|3
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|35
|39
|74
|42
|48
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|23
|41
|64
|42
|15
|4.
|Nikita Kučerov
Tampa
|20
|41
|61
|39
|20
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|21
|39
|60
|43
|3
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|17
|42
|59
|42
|1
|7.
|Jason Robertson
Dallas
|25
|27
|52
|43
|17
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|19
|33
|52
|42
|37
|9.
|Wyatt Johnston
Dallas
|24
|26
|50
|43
|-2
|10.
|Kyle Connor
Winnipeg
|20
|30
|50
|41
|6