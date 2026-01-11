Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou chtějí zdemolovat Pittsburgh, Palát proti Jets

Boston po kanonádě nad Rangers v poměru 10:2 chce opět nadělovat góly soupeři. David Pastrňák po šesti asistencích a Pavel Zacha po prvním hattricku v kariéře v NHL vítají na svém ledě Sidneyho Crosbyho a jeho Pittsburgh od 23:00 SEČ. O tři hodiny dříve Ondřej Palát v dresu New Jersey vyzývá Winnipeg. V nočních kláních se Tomáš Hertl s Vegas představují v jemu dobře známém San Jose. Hraje také Utah, a to s Blue Jackets. Postaví se mezi tři tyče Karel Vejmelka, nebo Vítek Vaněček? Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3642784448
2.Connor McDavidEdmonton304878453
3.Macklin CelebriniSan Jose2446704417
4.Nikita KučerovTampa2243654024
5.Leon DraisaitlEdmonton234063457
6.Mikko RantanenDallas184361443
7.David PastrňákBoston19365540-4
8.Jason RobertsonDallas2628544520
9.Martin NečasColorado2034544439
10.Kyle ConnorWinnipeg213253435

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina45199314155:13559
2Detroit46207415145:14258
3Tampa43225313153:11457
4Montreal45169614151:14856
5Islanders45169515134:12555
6Washington45212616148:13052
7Buffalo43186415140:13452
8Flyers43157813132:12752
9Toronto44175715148:14051
10Pittsburgh43174913140:13451
11Boston45177219151:14650
12Florida44203318135:14249
13Rangers46137620120:13546
14Devils44157220115:13746
15Ottawa44155519141:14845
16Columbus44117719132:15143
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4430374179:9973
    2Dallas45224910157:12961
    3Minnesota46188911146:12561
    4Vegas431551211137:13452
    5Edmonton45175716152:15251
    6San Jose441211318141:15549
    7Kings441271015119:12548
    8Seattle Kraken43146815119:12648
    9Utah45166320137:12747
    10Chicago45154719129:14245
    11Anaheim45138321150:16845
    12Nashville44146420122:14644
    13Calgary45154422116:13542
    14St. Louis46170821114:16142
    15Winnipeg43142522126:13537
    16Vancouver44106523121:15837

