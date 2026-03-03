Předplatné

Nečas řídil výhru v LA, Hronek a spol. vyhořeli proti Stars. Vladař se raduje

Martin Nečas v dresu Colorada proti Los Angeles
Martin Nečas v dresu Colorada proti Los AngelesZdroj: ČTK / Ryan Sun
Český brankář Daniel Vladař uzmul vítězství v dresu Philadelphie proti Torontu
Martin Nečas se po olympijské přestávce vrací do akce za Colorado
Martin Nečas v akci proti Minnesotě
Český obránce ve služnách Vancouveru Filip Hronek
Český zadák Filip Hronek v dresu Vancouveru válí
David Kämpf v dresu Vancouveru
David Kämpf v dresu Vancouver Canucks
Brankář Daniel Vladař v pondělním zápase NHL pomohl Philadelphii 29 zákroky k výhře nad Torontem 3:2 po samostatných nájezdech. Vítězství oslavil po devatenácté v sezoně. Filip Hronek s Davidem Kämpfem ve Vancouveru schytali výprask od Dallasu. Martin Nečas zapsal tři body proti Los Angeles.

Osmadvacetiletý Vladař, který byl na nedávných olympijských hrách dvojkou národního týmu, inkasoval v duelu proti Maple Leafs poprvé v 16. minutě, kdy ho z levého kruhu překonal Dakota Joshua.

Hokejisté Philadelphie však ještě do konce prvního dějství srovnali skóre, v početní převaze se o to postaral Christian Dvorak. V závěru utkání sice klub z Pensylvánie poslal do vedení Noah Cates. Ale v čase 57:30 si během přesilovky vynutil prodloužení svou dvacátou trefou v sezoně Švéd William Nylander.

Právě Nylander pak byl jediným hráčem Toronta, který v první sérii nájezdů pokořil Vladaře. Poté už se radovala jen Philadelphie, konkrétně Matvej Mičkov, a autor vítězného nájezdu Trevor Zegras.

Toronto prohrálo po čtvrté v řadě a podesáté z posledních třinácti klání. Flyers bodovali v šestém zápase ze sedmi.

Filip Hronek s Davidem Kämpfem v sestavě Vancouveru vůbec nestačili na Dallas, kterému doma podlehli 1:6.

Martin Nečas přispěl třemi body (1+2) k výhře Colorada v Kalifornii, konkrétně na ledě Los Angeles, a to 4:2.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35681036112
2.Nathan MacKinnonColorado4158995853
3.Nikita KučerovTampa3164955532
4.Leon DraisaitlEdmonton3154855811
5.Macklin CelebriniSan Jose295483588
6.Kirill KaprizovMinnesota344074619
7.David PastrňákBoston225072542
8.Martin NečasColorado2645715641
9.Jason RobertsonDallas3436706021
10.Mark ScheifeleWinnipeg274370590

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina602810616208:17182
2Tampa58299416209:15380
3Buffalo60296619206:18176
4Detroit612411620182:18376
5Pittsburgh592741315203:17375
6Montreal592211917208:19375
7Islanders612312521182:17275
8Boston59258521200:18771
9Washington62265724197:18669
10Columbus592010821189:18968
11Flyers601991121177:18867
12Ottawa59236822197:18866
13Toronto611981024195:21164
14Florida60246327185:20063
15Devils601910229151:18260
16Rangers60149829160:19054
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado59373910225:14889
    2Dallas60307914206:16483
    3Minnesota6122131016204:17980
    4Vegas602171418199:19170
    5Anaheim591914323199:20669
    6Seattle Kraken60236922171:17667
    7Utah60247425190:16766
    8Edmonton61227824215:20666
    9San Jose581712425179:20262
    10Kings601591422155:17962
    11Nashville60207825177:20762
    12Winnipeg592031026168:18456
    13Calgary59204728148:17555
    14Chicago60185928161:19255
    15St. Louis60211929156:20853
    16Vancouver60126735153:22443

       

