Hanba Bostonu, vybučeli ho! A Pastrňák má blíž k mistrovství světa. Co mu (možná) brání?
Podali si je bez milosti. Sabres jsou sice v play off o Stanley Cup po dlouhých 15 letech čekání, ale v prvním kole proti Bostonu si počínají jako zkušený stroj. Včera odpálili soupeře 6:1 na nepřátelském území! V sérii vedou 3:1 na zápasy, příště zkusí na domácím ledě s mohutnou podporou fanoušků rozhodnout. To by znamenalo konec nadějí pro Čechy Davida Pastrňáka a Pavla Zachu, což se zákonitě pojí s teoretickou šancí, že by si oba hvězdní krajané zahráli na mistrovství světa.
Pastrňák Česko reprezentoval na dvou minulých šampionátech, Zacha naposledy vyrazil na zlatý turnaj v Praze před dvěma lety. Větší chuť by mohl mít proto, že přišel o nedávné olympijské hry, když ho z nominace na poslední chvíli vyšachovalo zranění.
Buffalo pochopitelně nemá postup v kapse, pořád musí provést poslední krok. Nicméně způsob, jakým Sabres dokázali uspět ve čtvrtém utkání na ledě soupeře, byl devastující a jasně vypovídající. Za necelou čtvrthodinu hry si hosté vybudovali náskok 4:0, Boston absolutně přejeli i z hlediska střelby či vytvořených šancí. Vedení pak ještě navýšili, o čisté konto přišli před závěrečnou sirénou. Domácí příznivci bučeli nespokojeností.
Čeští fanoušci, kteří si přejí na mistrovství světa ve Švýcarsku co nejsilnější mužstvo, mohou nastalý děj událostí v sérii vítat. Jenže i kdyby Boston obrat nepodniknul, účast Pastrňáka či Zachy na šampionátu není vůbec jistá. Už proto, že si oba borci v průběhu sezony prošli zdravotními komplikacemi.
Je tomu zhruba měsíc, co se v zámoří zhusta ozývaly nepotvrzené spekulace, že slavnější z krajanů hraje pochroumanému zdraví navzdory. „Myslím si, že s nějakým problémem zápasí. Určitě nevypadá, že by byl stoprocentní, ale klobouk dolů před tím, že nastoupí a odevzdá co nejlepší výkon. Věřím, že jeho bodová produkce zase stoupne,“ napsal v březnu americký novinář Mark Allred, který sleduje Bruins na pravidelné bázi.
Shodou okolností právě po drtivém výprasku od Buffala se žurnalisté z Bostonu znovu pídili po tom, zda je Pastrňák zdravý. „Ano,“ odsekl obávaný útočník bez většího objasňování.
Pastrňák je typem hráče, který se pro mužstvo obětuje. Když jen trochu může, naskočí i přes bolest. Ukázal to také předloni na domácím MS, kam rozhodně zdravý necestoval. Jenže nelze srovnávat akci v rodné vlasti s turnajem ve Švýcarsku, kde se v olympijském roce sejde obecně méně hvězdných jmen.
Pastrňák teď v první řadě doufá, že se podobnými myšlenkami nebude muset zaobírat a jeho Bruins se ještě proberou. „Promrhali jsme jednu příležitost. Bylo to neakceptovatelné. Nemůžeme se takhle předvést hned v první třetině. Vážně nepřijatelné. Zase musíme do práce, zlepšit se. Očekáváme od sebe lepší výkon. Máme na víc,“ neskrýval zklamání po kruté porážce.
Boston při ní zažil nejhorší úvodní třetinu v play off od roku 1991, mimo čtyřgólovou nadílku ztrácel 5:19 na střely. „Cítím se zahanbeně. A všichni by se tak měli cítit. Nedokážu to ani vysvětlit. Pokud hrajete za Boston Bruins domácí zápas, a zvlášť v play off, měli byste být nadšení. Jsem velmi zklamaný,“ káral mužstvo hlavní trenér Marco Sturm.
Buffalo se naopak může dostat do druhého kola poprvé od roku 2007. Tehdy hrála za Sabres jména jako Daniel Brière (současný GM Philadelphie),Thomas Vanek, Aleš Kotalík, Jaroslav Špaček nebo Jiří Novotný. Poslední finálová účast se pak datuje do éry Dominika Haška, kdy Buffalo slavně prohrálo 2:4 s Dallasem i vlivem tehdy neregulérního gólu Bretta Hulla z brankoviště.