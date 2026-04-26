Vladařův riskantní manévr: chybou daroval gól Pittsburghu, postup Flyers se odkládá
Na konci třetího zápasu mezi Philadelphií a Pittsburghem schytal tvrdou ránu. Český brankář Flyers Daniel Vladař dva dny nešel na led, bolela ho pravá ruka. Nikdo netušil, jestli se pro čtvrtý duel za stavu 3:0 v sérii prvního kola play off NHL dá do pořádku. Osmadvacetiletý gólman nakonec zariskoval a do nedělního utkání naskočil. Jenže postup ještě neoslavil, když výraznou chybou při rozehrávce přispěl k porážce 2:4. „Viděli jste to všichni. Nikdo není dokonalý,“ kál se rodák z Prahy.
Dařila se mu věc, která není samozřejmostí. Daniel Vladař v prvních třech kláních bitvy o Pensylvánii držel na uzdě legendárního Sidneyho Crosbyho. Kanadský kapitán Penguins získal jedinou asistenci a Pittsburgh v souboji s českým gólmanem propadal. Jenže osmatřicetiletý velikán si při čtvrtém setkání připomněl, že historicky Flyers považuje za oblíbeného protivníka.
Nejprve se prosadil při přesilovce, pak přidal důležitou asistenci bruslí, když našel na modré čáře rozhodujícího střelce Krise Letanga. „Někdy je to o těchto malých detailech, žádné mimořádné přihrávky nebo akce. Díky tomu, že kopnul do puku a odstavil hráče, mi dal hodně prostoru pro střelu. Znovu ukázal, jaký má hokejový intelekt v každé chvíli i situaci,“ chválil zadák Letang parťáka, s nímž hraje jubilejní dvacátou sezonu.
Flyers ovšem nevyšel už úvod zápasu. Na začátku druhé třetiny ztráceli 0:2. Druhý gól šel jednoznačně za Vladařem, když za vlastní klecí napálil puk do napadajícího Rickarda Rakella. Pro útočníka Penguins už pak nebylo složité obtočit se kolem klece a v pádu zasunout kotouč za čáru. Čech se snažil zkázu zastavit, avšak marně.
„Přihrál jsem mu na hokejku. Jde samozřejmě o moji chybu, jednou za čas takový gól dostane snad každý brankář. Prostě jsem ho trefil. Zkoušíte obdobné přihrávky pravidelně v trénincích, dvacetkrát dostanete puk za hráče, teď se stane tohle,“ vyčítal si Vladař, že se mu nepovedlo lepší provedení pasu.
Comeback Penguins by byl raritní
Hlavu si ovšem neláme. Pořád věří, že si Flyers postup do druhého kola bez problému pohlídají. „Jsme na tom dobře a v dalším utkání budeme zase skvělí. Musíme se rychle odrazit zpátky. Myslím, že kluci přede mnou odehráli opravdu kvalitní zápas. Pochopitelně první dva góly nebyly z mojí strany ideální. Kdybych je nepustil, vyhráli bychom 2:1,“ byl přesvědčený letošní účastník olympijských her.
Historie je na jeho straně. Comeback ze stavu 0:3 na zápasy je pořád velmi raritní a unikátní záležitostí. Posledním, kdo ho dotáhnul, byli před dvanácti lety hráči LA Kings. Po postupu přes San Jose si pak došli pro Stanley Cup. Srovnat zdánlivě beznadějný stav se předloni podařilo také Edmontonu, nicméně finále pak přece jen ovládla Florida, když zvládla sedmý duel.
Crosby si uvědomuje, že před jeho mužstvem stojí nadlidský úkol. „Máme jen jednu výhru, ale určitě nám dodá chuť do života. Konečně to vypadalo jako náš zápas, ve třech předchozích jsme se teprve dostávali do hry. Teď můžeme začít něco budovat, i když vyhrát doma nebude o nic jednodušší. Musíme tuto příležitost využít,“ velí trojnásobný vítěz Stanley Cupu.
Naproti tomu Vladař se může stát jednou ze čtyř současných českých jedniček v NHL, které proniknou do další fáze play off. O postup kromě něj usilují ještě Lukáš Dostál (Anaheim), Karel Vejmelka (Utah) a Jakub Dobeš (Montreal). Po sobotním programu všichni maskovaní krajané ve svých sériích vedli.