Málek v Devils: Chci to nabombit, Evropa nebyla téma. V čem jsou Američané falešní?
V Americe musel překopat brankářský styl, který si přivezl z finské ligy. Jakmile Jakub Málek (24) přišel s trenérem gólmanů na to, v čem je problém a vrátil k tomu, jak chytal v Česku, cítil se skvěle. Na farmě v AHL zvládl za tým Utica Comets 31 zápasů a po sezoně podepsal nový dvouletý kontrakt s New Jersey. Co to znamená? Solidní šanci na NHL. „Cítím, že by mohla přijít. Posouvám se,“ pochvaluje si v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Má za sebou první rok v zámoří. Začátek měl složitý, nešlo mu to, nemohl najít sám sebe. Z AHL se dokonce na dva duely propadl do nižší ECHL. Nakonec však Jakub Málek vedení New Jersey Devils svými výkony přesvědčil, že má na to stát se jedničkou na farmě a dál bojovat o místo v nejlepší lize na světě. Jeho novým konkurentem je krajan David Rittich, posila z NY Islanders. „Vůbec ho neznám,“ přiznává rodák z Kroměříže.
Stalo se to, co jste si přál? Podepsal jste dvouletou dvoucestnou smlouvu, můžete si vydělat až 1,75 milionu dolarů. Na farmě zhruba čtvrtinu té částky.
„Jo. (úsměv) V hlavě jsem to sice měl jinak, myslel jsem si, že to jde udělat líp. Ale podle toho, co podepisovali ostatní, mi ve finále došlo, že to, co mám, je vlastně hodně dobré. Šance na NHL je za mě velká. New Jersey teď podepsalo Davida Ritticha, na farmě bych měl být jednička. Myslím, že nahoře budou točit tři brankáře. Je možné, že buď Rittich anebo Nico (Daws) budou chodit na farmu odchytat nějaké zápasy.“
Řešil jste návrat do Evropy?
„Ani ne. Člověk se samozřejmě baví s agentem, aby měl nějakou představu do budoucna. V Americe se smlouvy pro Evropu řeší fakt pozdě. Ale nikomu jsme nic nepřislíbili. Prioritou bylo zámoří.“
Kdo bude jednička Devils, když Švéd Jacob Markström odešel na Floridu?
„Podle mě chtějí dát šanci Nicovi. Už je tam dlouho. I z jeho strany už asi byl trošku tlak, že chce chytat NHL. Ritticha vzali na rok jako zálohu, kdyby mu to třeba nešlo. Sám jsem zvědavý, jak to bude nakonec vypadat.“
S pětadvacetiletým Dawsem, rodákem z německého Mnichova, jste se střídali v brance na farmě. On toho odchytal maličko víc.
„Mně začátek vůbec nevyšel a Nico chytal víc. Až do doby, než jsem se vrátil z East Coast, kam mě poslali na dva zápasy. Pak už jsme se střídali. Každý máme svůj styl. Něco má lepší on. Na druhou stranu mi říkal, že je „crazy“, jak dělám některé věci já. Navzájem se od sebe učíme a pomáháme si. Máme mezi sebou kamarádský vztah, skvěle jsme si sedli. Několikrát se stalo, že jsme měli na dvacet minut video a seděli jsme tam a kecali i s trenérem gólmanů hodinu a půl.“