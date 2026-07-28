Calgary má dalšího Klapku! Obrovitý útočník Katolický popisuje klikatou cestu k Flames
Má skoro dva metry, na kempu bruslil v dresu s velkým ohňovým C. Je součástí organizace Calgary Flames, ale pozor – není to Adam Klapka. Kanadský klub draftoval dalšího českého habána s mimořádným potenciálem. Deník Sport popisuje příběh útočníka Šimona Katolického (18), bronzového medailisty z osmnáctek. Mládence, jenž v patnácti odešel na zkušenou do Finska. Nic ho nezlomí, dokáže se postarat sám o sebe. „Jsem kluk z Vysočiny,“ usmívá se.
Ve čtyři hodiny ráno horečka atakovala čtyřicítku, nemohl polykat. Tak mizerně mu nikdy nebylo. Nejdřív vytočil číslo maminky v Česku, aby to s ní krátce probral. A nebylo zbytí – zavolal si záchranku.
„Fakt mi bylo zle. Byl jsem doma sám, což nebylo zrovna příjemný,“ vybavuje si příhodu z minulé sezony. Skolila ho mononukleóza, když byl sám ve finském bytě. Před rokem v létě ho před Hlinka Gretzky Cupem v Brně zastavil zánět slepého střeva. Aby toho nebylo málo, v sezoně ho přibrzdila zlomená žebra.
„Dostal jsem bodyček, ale potom jsem s tím ještě tři týdny hrál. Nejdřív mi řekli, že to je jenom pohmožděné. Až potom magnetická rezonance ukázala, že je to horší,“ vybavuje si vytáhlý útočník, jenž má o něco posunutý práh bolesti. Proto dokázal hrát i přes bolest.
„Jsem kluk z Vysočiny. My jsme trochu jiní, no,“ směje se a popisuje svoji klikatou cestu, která ho přes Finsko dovedla až k draftu. Calgary Flames si ho vybrali v pátém kole. Před výběrem talentů neměl přehnaná očekávání, protože ho v sezoně přibrzdila zranění.
Doma ve Velkém Meziříčí s rodiči sledoval živý přenos. Ale jenom prvních kol. Takže když přišel na řadu on, už byl sportovat venku. „Moc jsem toho v sezoně neodehrál, takže jsem rád, jak to nakonec dopadlo,“ popisuje 18letý čahoun.
Série zdravotních potíží ho ještě víc zocelila. Stejně jako to, že od patnácti už se musel naučit starat sám o sebe, z Dukly se přemístil do Finska, kde hrál za Tapparu Tampere. Ve Finsku měl byt sám pro sebe, s rodiči byl ve spojení na dálku. Zvlášť v prvním roce se mu stýskalo, ale o to víc na sobě makal a přidával si.
Sice obr, ale na puku šikovný
Právě v tom je podle něj výhoda oproti českému prostředí. „Víc se tam trénuje. Navíc liga je postaršená, takže jsou zápasy o dost těžší,“ popisuje severské zvyklosti. V minulé sezoně hrával proti hráčům, kteří byli až o čtyři roky starší. „Je to hodně fyzické. Což bylo zvlášť pro můj styl hry skvělý,“ kvituje obr, jenž ale na ledě nepůsobí jako kolohnát.
Naopak. Když je potřeba, dokáže hrát technicky. Umí se přizpůsobit. „Uvědomuju si, že moje proporce nahrávají fyzické hře. Ale vždycky se k tomu snažím přidat techniku. Chci být šikovný hráč na puku, dávat góly, přihrávat,“ přeje si Katolický.
V uplynulém ročníku stihl kvůli sérii zranění odehrát ve finské juniorce 29 zápasů, v nichž získal 17 bodů (6+11). V létě přišel o Hlinka Gretzky Cup kvůli zánětu slepého střeva, ale na květnovém šampionátu osmnáctiletých nechyběl a poctivou hrou pomohl k bronzu. Scházela mu herní praxe, ale o to víc se snažil pomáhat černou prací. A v zápase o bronz s Lotyši pečetil vítězství gólem na 4:1.
Výborně se zná z Velkého Meziříčí i s mimořádným talentem Petrem Tomkem, spolu si zahráli už na zimní olympiádě mládeže v korejském Kangwong v roce 2024. Tam dosáhli na stříbro a jenom potvrdili, že tahle generace má v sobě potenciál.
Každý zvolil jinou cestu. Tomek, přezdívaný Pegas, tu českou. Jeho parťák cizinu. I proto, že z extraligy nabídka nepřišla. O to víc teď chce dokázat, že kluby udělaly chybu.
Finská škola a příprava na univerzitu
Katolický nedávno oslavil osmnáctiny. Ale když ho posloucháte, získáte oprávněný dojem, že už je na svůj věk vyspělý, v hlavě to má srovnané. Právě i díky finské škole, kde ukázal, že se dokáže postarat sám o sebe. Řeší také vzdělání, prioritou je udělat si maturitu. Jedním z možných dalších scénářů je univerzitní liga NCAA, v níž se studium dá skloubit s hokejem.
V červenci nechyběl na kempu talentů v Calgary. Spoustu utkání musel v sezoně po sérii zdravotních patálií vypustit, bleskově se však dostal zpátky do kondice. A při fyzických testech byl jedním z nejlíp připravených hráčů. Což jenom potvrdilo, jaký je dříč. „Fyzičku piluju s Jakubem Fryčem, jeho příprava je super. Je zaměřená přesně na to, co je třeba zlepšit,“ pochvaluje si kondičního kouče, kterého si vyhlédly mistrovské Pardubice.
Zámořský kemp mu vyšel. Rozdal i pár rozhovorů, které hravě zvládl v angličtině. Tu vypiloval během angažmá ve Finsku, neřadí se tak mezi teenagery, kteří jazykovou vybavenost podcenili a nástup do zámoří si zkomplikovali.
Když ho Flames draftovali, pogratuloval mu i obr Klapka, jehož story už čeští fanoušci znají. Klapkovo jméno bylo hojně skloňované také v souvislosti s opomenutím při nominaci na olympiádu nebo poslední hokejový šampionát. „Osobně se neznáme, ale psal mi zprávu, což mě potěšilo,“ popisuje jeho krajan.
Flames by mohli brzo přivítat na ledě hráče podobného typu. „Na svou výšku je solidní bruslař, má hodně dobré ruce. Takže je to někdo, ke komu bych se rád přiblížil,“ říká útočník, jenž měří 195 centimetrů.
Příští sezonu odehraje Katolický v OHL v týmu Sarnia Sting. V něm nastupoval Pavel Zacha, mistr světa z Prahy, opora Bostonu. A také hráč, jenž stejně jako Katolický vyrůstal ve Velkém Meziříčí. Rodiče se znají, navzájem se bavili o specifické výchovné cestě, kterou synovi nachystal Zacha senior. V jeho případě se to vyplatilo, stala se z něj hvězda NHL. „Pamatuju si, že když jsem jednou šel ze školy, Pavla jsem potkal. A udělal jsem si s ním fotku,“ usmívá se Katolický, jenž má našlápnuto k tomu, aby také on měl úspěšnou kariéru v NHL.
Nejvíc však sní o jiné věci. Že si obleče český národní dres a vyhraje olympiádu. „Protože nemůže být nic hezčího než reprezentovat vlastní zemi,“ tvrdí. Zatím dělá maximum, aby mu to vyšlo.
Agent: Naučil se překonávat překážky
Když zvažovali, jaká bude pro útočníka Šimona Katolického nejlepší cesta, ukázali na Finsko. „Tappara je v tomto ohledu jednou z nejúspěšnějších evropských organizací,“ vysvětluje agent Radek Hampl ze společnosti Sport Invest.
Takže to byla jasná volba?
„V rámci jeho rozvoje nám to přišlo optimální. V Tappaře se pracuje velmi dobře, což je vidět i při draftu, letos jím prošlo pět nebo šest jejích hráčů. Jsou hodně zaměření na dovednosti a rozvoj.“
Navíc se tam otrkal i lidsky, že?
„Stoprocentně. Věděli jsme, že v určitý moment bude chtít jít to Kanady. Finsko bylo ideální varianta i proto, že se osamostatní, bude se muset o sebe postarat, naučí se anglicky. Věděli jsme, že pokud tohle zvládne, bude nachystaný odejít kamkoli. Byl to správný mezikrok.“
Celkově mi přijde, že dobře ví, co chce a jde si za tím.
„Ano. Měl extrémně náročnou draftovou sezonu, na začátku spoustu očekávání, protože ta minulá mu vyšla fantasticky. Ale neuvěřitelně se na něj lepila smůla, vlastně třikrát se musel vracet po zranění, absolvoval čtyři letní přípravy. Vypořádal se s tím skvěle.“
Svědčí to o jeho odolnosti?
„Je to tak. Pokaždé začínal od začátku. Ale ve finále mu to může pomoct. Prošel si těžkými okamžiky, překonal překážky, které v určitý moment čekají každého. Když na ně narazíte v pětadvaceti a nejste zvyklý se s nimi vypořádat, je to problém. On si vyzkoušel nejhorší možnou cestu a ví, jak s tím pracovat. Mám dojem, že ho to zocelilo.“
Jak ho vidíte hokejově?
„Víte, jak je to v NHL. Tam se škatulkuje a je otázka, do jaké ho zařadí. On má spoustu věcí, které jsou pro dnešní hokej požadované. Má parametry – je to velký, silný kluk. Zároveň dobrý bruslař, pro moderní NHL má předpoklady. Plus výborné zakončení, je schopný dávat góly. Jde o mix fyzických parametrů a šikovnosti. Dovedu si ho představit jako silového útočníka, stejně i jako hráče, jenž bude koncový.“
Sám zmínil, že by mohl uvažovat i o kombinaci hokeje a studia v rámci NCAA.
„Ano, to je stoprocentně varianta. Může se stát, že se jednou ocitne před rozhodnutím, jestli podepsat smlouvu v NHL a jít na farmu, nebo tomu ještě dá dva roky a rozvíjet se v rámci univerzitní ligy NCAA, která zažívá velký progres.“
Šimon Katolický
- Věk: 18 (24. července 2008)
- Pozice: útočník
- Výška, váha: 195 cm, 93 kg
- Kariéra: Dukla Jihlava (U15-U20, 2022-24), Tappara (U18 + U20, 2024-26), Sarnia Sting (OHL, 2026-)
- Největší úspěch: bronz z MS 18
- Draft: 5. kolo, celkově 132. místo – Calgary Flames (2026)