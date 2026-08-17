Přešlap v NHL, který bolí dodnes: Jeden povedený rok a obří smlouva, teď útěk do Evropy
Přichází hvězda NHL. Tak švýcarský klub EHC Biel-Bienne prezentuje čerstvý nákup útočníka Jeffa Skinnera. Paradoxní je kontext, kdy samotný hráč v uplynulých měsících marně sháněl další nabídku z nejlepší ligy. Jeho čas v elitní společnosti se ve 34 letech naplnil. Kanaďan za sebou nechal vizitku s 1110 zápasy a 379 góly, ale také jednu z nejhorších smluv, jaké kdy Buffalo uzavřelo. I v průběhu další sezony klub přes oceán pošle přibližně 134 milionů korun.
Skinnerův případ by měl generálním manažerům v NHL sloužit jako součást příručky o bezpečnosti práce. Pánové, takhle vážně ne! Sabres se na někdejším držiteli Calder Trophy pro nováčka sezony tuze spálili.
Z rány se budou sbírat ještě čtyři roky a zaplatí kvůli ní v součtu dalších 13,7 milionu dolarů (zhruba 288 milionů korun). Přešlap je zároveň připravil o dřívější vzestup dlouho utrápené značky. Čekání na play off přerušila až v letošním roce, tedy sedm let po „památném“ podpisu. Skinner už v klubu navíc dva roky není.
Sharks ztratili zájem
Zřejmě poslední zámořskou kapitolu dopsal v předchozím ročníku.