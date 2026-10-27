Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák proti Carolině, Dostál vs. Hronek. V akci je i Hertl

David Pastrňák v akci během zápasu
David Pastrňák v akci během zápasuZdroj: Profimedia.cz
iSport.cz
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

NHL v noci pokračuje dalšími zápasy. David Pastrňák hraje s Bostonem proti Carolině, Utah Karla Vejmelky čelí Minnesotě. V souboji Čechů bude Lukáš Dostál hájit branku Anaheimu proti Filipu Hronkovi a jeho Vancouveru, v akci bude i Tomáš Hertl, který s Vegas hostí Ottawu. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSportu.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

NHL - Základní část - 2026/2027

LIVE
--Tipsport2.624.042.41Detail
LIVE
--Tipsport1.894.223.59Detail
LIVE
--Tipsport2.514.112.49Detail
LIVE
--Tipsport2.564.062.46Detail
LIVE
--Tipsport2.414.062.61Detail
LIVE
--Tipsport2.474.032.56Detail
LIVE
--Tipsport2.774.082.28Detail
LIVE
--Tipsport2.374.082.65Detail
LIVE
--Tipsport2.054.183.16Detail
LIVE
--Tipsport1.794.443.86Detail
LIVE
--Tipsport2.994.212.12Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina13812251:3320
2Boston12811248:2619
3Toronto14612552:4616
4Ottawa12620438:3416
5Tampa11611338:3415
6Rangers14701644:4215
7Devils11520436:3214
8Montreal11332336:3614
9Florida12422434:3614
10Detroit12323433:3713
11Islanders11502432:2912
12Washington10510434:3212
13Pittsburgh12231640:4011
14Buffalo11223431:4111
15Flyers13303724:429
16Columbus9130522:308
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Minnesota13802341:3018
    2Edmonton12622252:4318
    3Vegas13621447:3817
    4Utah12710446:4016
    5Dallas11431332:2015
    6Seattle Kraken12521445:4215
    7Colorado12601549:4013
    8San Jose12151537:4313
    9Nashville11404331:3512
    10St. Louis11501535:3511
    11Winnipeg11403427:3111
    12Anaheim11410632:3710
    13Calgary11500628:4110
    14Kings10212527:358
    15Chicago11210824:436
    16Vancouver131111037:605

      Začít diskuzi

      Hokej 2026/27

      Česká hokejová reprezentace
      MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

       

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů