Od čtrnácti sám ve Švédsku. Pištěk těsně za hranou dvacítky: Byl to šok

Z českých hokejistů měl před MS do 20 let největší zápasové vytížení. Theodor Pištěk odehrál ve švédské juniorce a ve třetí nejvyšší soutěží dospělých 24 zápasů. Dařilo se mu. Sbíral body. Stejně ale nepřežil první velké vyřazování, což byl docela šok. „Samozřejmě, že jsem zklamaný,“ řekl pro Nedělní Sport. Do Vánoc bude doma a pak se vrátí zpět do Švédska, kde působí už od čtrnácti let.

Se slavným uměleckým rodem Pištěků podle svých slov nic zřejmě společného nemá, ale i tak jméno okamžitě zaujme. A i on se dostal do novinových titulků. Nezvyklým odchodem do Švédska ve velmi mladém věku i zarputilostí, se kterou se dokázal prosadit nejenom na ledě, ale i v životě. „Pomohlo mi to,“ přikyvuje devatenáctiletý Theodor Pištěk.

Je těžké slyšet, že nepatříte mezi skupinu vyvolených a šampionát v Kanadě se vás netýká?

„Mrzí mě to dost. Chtěl jsem se o mistrovství světa porvat, byl jsem rozehraný, myslím, že i v dobré formě. Odehrál jsem asi nejvíc zápasů ze všech kluků, kteří tam byli.“

Kanada z ničeho nic chtěla soupisky o den dřív. Byl pro vás šok, že se bude z kádru vyřazovat už v pátek místo v sobotu?

„Velký, dostali jsme informaci, že to trenéři musí udělat už v pátek a navečer nám oznámí verdikt. Měli jsme ještě hrát zápas, ale o ten jsme přišli.“

Theodor Pištěk Narozen: 26. června 2001 (19 let) v Táboře Pozice: útočník Kariéra: Tábor U-16 (2014/15), Karlovy Vary U-16 (2015/16), Örebro U-16 až U-20 (2016/20), Köping/3. liga (2020-)

Hlavní kouč Mlejnek se připojil kvůli covidu později. Kolik času jste tak měli, abyste se mu ukázali?

„Vlastně tři dny, moc toho času nebylo. Na žádném kempu předtím jsem nebyl. Nominaci jsem tedy měl už na první akci do Rokycan, ale není teď úplně standardní situace, já byl ve Švédsku a nemohl se dostavit. Od té doby jsem s repre nikdy nebyl a šanci jsem dostal až teď, takovou krátkou. Bohužel. Mrzí mě, že jsem se do týmu nedostal, zároveň se z toho chci ponaučit.“

Jak?

„Důležité je tyhle věci brát pozitivně, pokud to jen trochu jde. Takže chci pracovat tak, abych ukázal, že jsem v nominaci být měl. Zůstanu do Vánoc doma, v klubu jsem se domluvil, že se k týmu připojím potom.“

Působíte už od čtrnácti let ve Švédsku. Proč jste se v tak mladém věku rozhodl odejít?

„Tehdy jsem hrál v Karlových Varech, kde jsem se po Olympiádě dětí a mládeže a po konci sezony rozloučil. Pak jsme se bavili s několika agenty, co by pro mě byla nejlepší varianta, abych se nadále posouval. Padlo slovo o Švédsku, protože můj agent je Čech, ale působí tam. A mně se myšlenka od počátku hrozně zamlouvala. Toužil jsem si to vyzkoušet.“

To muselo být hodně náročné postavit se na vlastní nohy.

„Začátky byly ohromně těžké. Odlétal jsem sám. V prvním týdnu mi