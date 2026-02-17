Dobrá zpráva pro dvacítku, Motákovi kývli asistenti. Sladí Reichel repre s Litvínovem?
Český juniorský hokej zažil v uplynulých letech obrovský vzestup. Dvakrát přivezl z mistrovství světa bronz, dvakrát padl až ve finále. Zkraje letošního roku se Švédskem, o tři roky dříve s Kanadou. Za ziskem posledních tří medailí stál realizační tým vedený Patrikem Augustou, který se po nedávném šampionátu rozhodl skončit. Nahradil ho Zdeněk Moták, jenž hodlá spoléhat na stávající asistenty.
Bývalý kouč Olomouce či Třince nechce měnit fungující zvyklosti. I proto stál o to, aby u juniorské reprezentace zůstal realizační tým pohromadě. Jak sám prozradil, Augustovi asistenti jeho nabídku přijali.
O brankáře se bude i nadále starat Martin Láska, defenzivu povede Pavel Trnka. Ačkoliv to ještě není jisté, pokračovat by měl i Robert Reichel, který se práci u dvacítky pokusí sladit s Litvínovem, kde momentálně plní roli šéfa realizačního týmu.
„Bavili jsme se o tom, se Zdeňkem (Motákem) jsem taky mluvil. Něco jsme si řekli do telefonu, ještě se setkáme. Věřím, že realizák chce zůstat, což je dobře, a doufá, že to poběží, jak dosud. Práce u dvacítek není jednoduchá, ale jsou za námi nějaké výsledky. Byla by škoda odejít od něčeho, co funguje,“ líčí Reichel pro deník Sport a web iSport.
„Máme věci, které chceme, aby pokračovaly dál. Zdeněk je zkušený a ví, že teď nepřijde a neřekne: ‚Budeme to dělat takhle.‘ I po těch rozhovorech si myslím, že to nějak sladíme,“ věří šampion z Nagana.
Moták se také těší na spolupráci s Trnkou, kterého vedl před lety ve Vítkovicích. „S Pavlem jsme jako hráč a trenér měli výborný vztah. Myslím si, že na to můžeme navázat. Potkávali jsme se i v průběhu trenérských kariér. Ne sice tolik intenzivně, ale potkávali jsme se,“ hlásí Moták.
„Jsem rád, že jeho služeb budu moci využít, ale to samozřejmě platí i o Albim (Reichelovi), Martinu Láskovi nebo videokoučích, kteří jsou velice důležití. Jsou stavebním kamenem realizačních týmů, stejně jako kustodi, maséři nebo kondiční trenéři. Každý z těch kluků je velice důležitý,“ dodal Moták.