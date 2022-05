Predikce Sportu pro MS: Češi konečně s medailí, pikantní klíčová bitva

Skvělá příprava, velké naděje a očekávání české hokejové veřejnosti. Zvládne je tým kouče Kariho Jalonena naplnit? Redaktoři deníku Sport a iSport.cz, kteří jsou přímo v Tampere, sestavili celistvý odhad šampionátu. Kdo bude za dva týdny v neděli juchat se zlatem? Jak si povedou další favorité a kdo naopak sestoupí? A co Slováci? Tady je predikce turnaje.

Kanada vyklopila v Helsinkách kopec talentu. Hrači jako Barzal, Dubois nebo Chabot by měli patřit ke hvězdám turnaje. Jestli bude šance tuhle partu porazit, tak na začátku turnaje, než se srovná se širším ledem a sednou si formace. Skupinu podle nás vyhraje. A pozor na Švýcary! Klasická sehraná parta je nadupaná o výjimečné hráče z NHL Hischiera a Meiera. Německu hodně pomůže talentovaný bek Seider. Slovensko udrží čtvrtou pozici, ale nadře se.

Skupina B

1. ČESKO

2. Finsko

3. Švédsko

4. USA

5. Lotyšsko

6. Norsko

7. Rakousko

8. Velká Británie

Finsko a Česko budou na špici, v posledním zápase si to rozdají o první místo. Skupinu vyhraje tým, který trénuje Jalonen... Ten český. Švédsko skládá soupisku postupně, před turnajem si nechalo 8 volných míst. Má sice hodně talentované obránce z NHL, ale jestli do toho kopne, tak až v dalším průběhu turnaje. Za silnou trojkou si postup pohlídá USA s nejlepším obráncem turnaje Sethem Jonesem. O záchranu se bude klepat Británie, nepřijel střelec Kirk, to zabolí.