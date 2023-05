MS ONLINE: Slováci proti Norsku o čtvrtfinále, Německo - Francie

Poslední den základních skupin na MS v v hokeji je tady. A bude tradičně nabitý, rozhoduje se o konečném pořadí i postupu do čtvrtfinále. Hned v 11:20 mohou do play off jednou nohou nakročit Slováci, které čeká duel proti Norsku. Musí vyhrát za tři body a večer doufat v neúspěch domácího Lotyšska proti Švýcarsku. Ve skupině A bojují o play off Německo a Dánsko. Prvně jmenovaní nastoupí před polednem proti Francii, Dány čeká večer bitva s Finskem. Odpoledne se v Tampere hraje přímá bitva o vítězství ve skupině mezi Švédskem a USA. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSport.cz.