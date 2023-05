Dusno ve slovenském týmu. Kapitán se pustil do Hudáčka: Nechápu to

Sestupující Slovinsko porazili 1:0 a udrželi se ve hře o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Ke spokojenosti a pohodě však měli slovenští hokejisté daleko. Na Libora Hudáčka se bezprostředně po duelu sesypali lídři Marek Hrivík a Peter Cehlárik. Nelíbilo se jim, co předvedl v posledních minutách duelu. Trenér Craig Ramsay bral sitaci s nadhledem. „Nedělá mi to starosti, my jsme se občas se spoluhráči na tréninku i pobili. Je to součást budování týmu,“ řekl slovenským novinářům.

Co se stalo? Třinecký útočník Libor Hudáček ve 32. minutě neproměnil za stavu 1:0 samostatný únik. Stane se, stejně dopadl o chvíli později i Matúš Sukeľ. Roznětkou byly poslední minuty, ve kterých byli Slováci pod velkým tlakem.

Tři a půl minuty před koncem Hudáček u hrazení fauloval Nika Simsiče. Podobně jako při faulu na Kanaďana Weegara, za který dostal 5 plus do konce, si u hrazení nepočínal zrovna šikovně. Proti Slovincům měl Hudáček štěstí, že sudí chybně vyloučili i Zigu Panceho. Mysleli, že oplácel, ale Hudáček spadl poté, co do něho vrazil spoluhráč Michal Ivan. Pance se Hudáčka ani nedotknul. Místo slovenského oslabení se hrálo čtyři na čtyři. I tak to byl faul z kategorie zbytečných.

Když se pak Hudáček z trestné vrátil a Slovinci hráli bez brankáře, tak se hned dvakrát místo bezpečného vyhození puku z obranné třetiny pokusil dát gól přes celé hřiště. Netrefil. Po zakázaném uvolnění se vhazovalo zpátky v pásmu, tým nemohl střídat a 11 sekund před koncem měl Jan Drozg ještě jednu tutovku.

Právě to slovenského kapitána Marka Hrivíka dopálilo. „Nerozumím tomu,“ vysvětloval pro slovenskou televizi RTVS. „Když vedeme a jsme v pozici, že máme kontrolovat hru, tak si to vždy zkomplikujeme. Je padesát sekund do konce, hrajeme s pukem a střílíme na prázdnou bránu v existenčním zápase, když nám jde o čtvrtfinále. Nechápu. Ale nechme to tak, budeme se koncentrovat na další zápas.“

Anketa Postoupí slovenští hokejisté do čtvrtfinále MS? ANO NE

Pro slovenské novináře pak Hrivík ohledně konfliktu s Hudáčkem ještě dodal: „Jsou to věci, které jsou mezi námi a zůstanou v kabině. Potřebujeme si to říct mezi sebou. Jsme skvělá parta. Jen je třeba ukazovat, co je vpředu na dresu, ne vzadu. Musíme si uvědomit, v jaké jsme situaci.“

Emoce jsou pochopitelné. Slováci nutně potřebovali proti Slovinsku tři body a stejně jako Češi se s nimi docela trápili. Remíza by je poslala domů. Tři body teď musí uhrát i v úterý proti Norům (11.20). A zároveň pak nesmí v úterý večer Lotyši bodovat se Švýcarskem. Jiná cesta do čtvrtfinále už pro Slovensko není.

Roztržku rozebírali i experti ve slovenské televizi RTVS. „Rozumím tomu, že Hudáček chtěl dát gól, ale v některých situacích by to neměl tak hrotit,“ komentoval Marián Gáborík, bývalý reprezentant a vítěz Stanley Cupu z roku 2014. „V takové situaci musíš být týmový a nemyslet na to, že chceš dát gól. Je to 1:0, hraješ o zachování šance na čtvrtfinále, na tomhle pracuješ celý turnaj. Týmovost je o uvědomění si, že na tom pracují i lidé vedle tebe, kteří skáčou do střel,“ doplnil další expert Borik Valábik.

Hudáčka, který sice na turnaji hraje velmi dobře, ale z šesti zápasů má jen 1 bod (0+1) a je nejtrestanějším hráčem Slovenska (33 minut), se zastal bývalý gólman Ján Lašák. „Chtěl bych lidi poprosit, aby neodsuzovali Libora Hudáčka za to, jak vyřešil situaci zhruba minutu před koncem,“ komentoval Lašák pro Sportnet.sme.sk.

„Na ledě měl mikrosekundu a musel vybrat řešení nelehké situace. Možná to viděl tak, že neměl moc času a prostoru, byl pod tlakem a rychle vyhazoval. Nevím, jestli chtěl dát primárně gól, ale je dobré vědět, že mužstvu na takových věcech záleží. Není to nic dramatického, takových situací jsem zažil desítky. Kluci si spolu sednou a zase budou tahat za jeden provaz. Nerozbíjejme atmosféru zbytečnými vášněmi.“

Podobně to vidí i trenér Craig Ramsay. „Kluci jsou ochotni se navzájem kritizovat, protože k vítězství potřebujete každého. Každý se musí obětovat pro tým. Stává se to, lídr někdy musí vzít věci do svých rukou. Nevím přesně, co se stalo, ale nedělá mi to starosti. My jsme se občas se spoluhráči na tréninku i pobili. Je to součást budování týmu,“ dodal slovenský kouč.