Anketa expertů před MS: Nepodceňujme náš tým, můžeme být černým koněm!
U sázkových kanceláří patří mezi elitní osmičku, ale semifinále šampionátu už by klapnout nemělo. Čeští hokejisté vyrazili na mistrovství světa překvapit a vzepřít se prognózám. Do Švýcarska přivezli mix zkušeností i nespoutanou energii bývalých úspěšných reprezentantů do dvaceti let. Na co to bude stačit a jaký hokej můžeme od národního týmu čekat? V anketě iSport.cz odpovídají vybraní experti.
Anketa
Co od českého týmu na MS očekáváte a kam to dotáhne na MS?
Dominik Hašek, olympijský šampion a vítěz Stanley Cupu
Každá medaile bude úspěch
„Částečně mi nynější situace připomíná mistrovství světa 2010. Tam se taky dost hráčů omluvilo a nakonec jsme vyhráli. Bylo by velké překvapení, kdyby kluci letos uspěli. Ale nikdy nevíte. Situace je jiná než na minulých mistrovstvích světa. Musí se spoléhat víc na hráče z Evropy. Bude to výjimečná motivace pro další kluky. Poukazuje se na to, že nemáme brankáře z NHL. Připravovali se však s mužstvem, což je důležité. Když přijede gólman v průběhu turnaje, je to úplně jiné než u útočníka nebo obránce. Jestli mají formu a trenéři jim věří, fakt bych se toho nebál. V týmu nastalo hodně změn, mladí hráči dostanou příležitost, což je dobře. Ale stavět se na nich nedá. Chybí víc osobností. Jakákoli medaile bude obrovský úspěch. Jsem zvědavý hned na první zápasy. Na začátku máme Dány. Úvodní zápas, každý plný sil. Nesmí nic podcenit, protože by na to pak mohli šeredně doplatit.“
Petr Nedvěd, bývalý generální manažer reprezentace
Můžeme být černým koněm turnaje
„Hodně lidem se nominace nelíbí, pozastavuje se nad ní, dost se o volbě trenérů mluví. Já bych to tak zle neviděl. Před dvěma roky jsme po fiasku na turnaji v Brně jeli do Prahy. Taky to s námi nevypadalo extra dobře, trenéři stejně jako teď ve Švédsku dávali šanci ukázat se hráčům, kteří bojovali o nominaci. A pak do sebe všechno zapadlo. Podle mě můžeme být černým koněm turnaje. Jasně, říkat, že máme na medaili, by bylo asi příliš, ve finále nám však tahle pozice můžeme vyhovovat. Jsme v pozici, že s námi ostatní moc nepočítají, favority hledáte jinde. Ale vezeme zajímavé mladé hráče, od nichž očekávám, že na ledě nechají maximum možného. Dejme hráčům a trenérům prostor ukázat, co v nich je. My hrozně často víme předem, jak to všechno dopadne a ještě jsme ani neodletěli. Nechme to na nich a na konci to můžeme všechno zhodnotit.“
Marek Sýkora, bývalý úspěšný trenér
Brát mladé hráče je správná cesta
„Oproti jiným silným soupeřům máme výrazně méně hráčů z NHL, hlavní favorité mají nabitější soupisky. Ale mně se naše nominace líbí. Sázíme na extraligu, na další evropské soutěže i na pár hráčů ze zámoří. V olympijské sezoně, kdy hlavní vrchol už proběhl, je to správná cesta. Tenhle šampionát nemá punc dřívějších mistrovství. Doufal jsem, že Radim Rulík vezme víc mladších hráčů než obvykle, což se stalo a jsem za to rád. Dvacítka i osmnáctka začíná hrát ve světovém hokeji zajímavou roli, tak proč těmi hráči áčko postupně neosvěžit? Je mi jasné, že trenéři se na poslední akci chtějí ukázat, ale když se to nepovede, nic se neděje. Za klíčové považuji ohrávat mladé kluky s potenciálem. Zůstávají ti dva rutinéři z Pardubic, možná už taky mohli zůstat doma. Ale to berte s lehkou nadsázkou. Někdo ty góly musí dávat. Já se na MS těším, mladí hráči by tomu mohli dodat zajímavý drajv. Nic horšího než to, co se dělo v derby v Edenu, se stát nemůže, tak co…“
Josef Marha, pětinásobný mistr švýcarské ligy
Nepodceňujme své hráče, máme na semifinále
„Všude okolo sebe slyším, jak špatný mančaft máme a že bez hráčů NHL si ani neškrtneme. Můj názor je úplně jiný. Věřím v super výsledek, máme na semifinále. V nominaci jsou kluci, kteří do jednoho budou tvrdě bojovat, na naše tyhle dravce se upřímně těším. Někdo náš tým dává do souvislosti s mistrovstvím světa 2010, kdy bylo plno omluvenek z NHL, a kluci vydřeli zlato. To teprve uvidíme, ale pořád jsme hokejový národ, a jestli se někdo domnívá, že budeme mít problémy s Dány nebo se Slováky, já si to nemyslím. Extraliga je jednou z nejlepších soutěží v Evropě, bez ní by Slováci ani Lotyši nedali dohromady sestavu. Věřím, že naši mladší hráči na ledě nechají všechno, budou se chtít ukázat a starší nezůstanou pozadu. Možná se u mladých projeví lehká nervozita, která se promítne do nepřesných přihrávek, ale to je na trenérech, aby s kluky pracovali. Do brány to bude chtít vybrat někoho, kdo nebude mít v hlavě pohyby, že když tam nemáme nikoho z NHL, že přijdou problémy. Prostě běž do brány a chytej puky. Gólmany máme skvělé, kdyby i někteří extraligoví dostali šanci v NHL, prosadí se.“