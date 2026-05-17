Předplatné

Česko vs. Švédsko v TV: kde sledovat MS v hokeji 2026 živě?

Tomáš Plekanec a Radim Rulík na střídačce národního týmu
Tomáš Plekanec a Radim Rulík na střídačce národního týmuZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Český tým slaví branku Lukáše Sedláka
Slovinci rozhodli v prodloužení a slaví historickou výhru nad Českem
Českému týmu proti Slovinsku drží palce i Fantomas
4
Fotogalerie
Otakar Plzák
MS v hokeji
Začít diskusi (0)

Českou hokejovou reprezentaci čeká po nečekané prohře se Slovinskem ostrá prověrka. V pondělí totiž nastoupí proti Švédsku, jednomu z hlavních favoritů turnaje. Dokáže se tým Radima Rulíka oklepat ze sobotního nezdaru? Utkání startuje  v pondělí 18. května ve 20:15. Kde sledovat Česko vs. Švédsko živě? Kompletní program MS naleznete ZDE>>>

Česko vs. Švédsko na MS v hokeji 2026

Datum: pondělí 18. května (20:15)
Dějiště: BCF Arena, Fribourg
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko vs. Švédsko v TV?

Českou reprezentaci čeká třetí zápas na mistrovství světa proti Švédsku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Švédsko začíná v pondělí 18. května od 20:15.

Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)

TV program na MS v hokeji 2026 v pondělí 18. května 2026

16:15Finsko – USA ONLINEČT sport
16:15Kanada – Dánsko ONLINEČT sport Plus
20:15Švýcarsko – Německo ONLINEČT sport Plus
20:15Česko – Švédsko ONLINEČT sport

Skupina B na MS v hokeji 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada2200011:36
2Česko210106:44
3Slovensko110002:13
4Slovinsko101003:22
5Norsko100011:20
6Švédsko100013:50
7Dánsko100011:40
8Itálie100010:60

    H2H - posledních 10 zápasů Česka a Švédska

    Česká reprezentace se se Švédy potkává pravidelně jak na mistrovství světa, tak v rámci Euro Hockey Tour. Naposledy na sebe oba celky narazily na Švédských hokejových hrách, kde Češi zvítězili 3:1.

    DatumZápas a výsledek
    07. 05. 26Česko – Švédsko 3:1
    02. 05. 26Česko – Švédsko 2:4
    14. 12. 25Česko – Švédsko 0:5
    06. 11. 25Švédsko – Česko 3:1
    22. 05. 25Švédsko – Česko 5:2
    03. 05. 25Česko – Švédsko 2:4
    06. 02. 25Česko – Švédsko 4:1
    15. 12. 24Česko – Švédsko 5:3
    07. 11. 24Česko – Švédsko 5:2
    25. 05. 24Švédsko – Česko 3:7

    Začít diskuzi

    Hokej 2026

    Česká hokejová reprezentace
    MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

    Česká hokejová extraliga

    Přestupy v Extralize ONLINE

    NHL

    Přestupy NHL

    Hokej výsledky * Reprezentace

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů