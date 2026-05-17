Česko vs. Švédsko v TV: kde sledovat MS v hokeji 2026 živě?
Českou hokejovou reprezentaci čeká po nečekané prohře se Slovinskem ostrá prověrka. V pondělí totiž nastoupí proti Švédsku, jednomu z hlavních favoritů turnaje. Dokáže se tým Radima Rulíka oklepat ze sobotního nezdaru? Utkání startuje v pondělí 18. května ve 20:15. Kde sledovat Česko vs. Švédsko živě? Kompletní program MS naleznete ZDE>>>
Česko vs. Švédsko na MS v hokeji 2026
|Datum: pondělí 18. května (20:15)
Dějiště: BCF Arena, Fribourg
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko vs. Švédsko v TV?
Českou reprezentaci čeká třetí zápas na mistrovství světa proti Švédsku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Švédsko začíná v pondělí 18. května od 20:15.
Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)
- Dánsko – Česko 1:4
- Slovinsko – Česko 3:2p
- Česko – Švédsko, pondělí 18. května, 20:15
- Česko – Itálie, středa 20. května, 16:15
- Slovensko – Česko, sobota 23. května, 16:15
- Česko – Norsko, pondělí 25. května, 16:15
- Česko – Kanada, úterý 26. května, 20:15
TV program na MS v hokeji 2026 v pondělí 18. května 2026
|16:15
|Finsko – USA ONLINE
|ČT sport
|16:15
|Kanada – Dánsko ONLINE
|ČT sport Plus
|20:15
|Švýcarsko – Německo ONLINE
|ČT sport Plus
|20:15
|Česko – Švédsko ONLINE
|ČT sport
Skupina B na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|11:3
|6
|2
Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|3
Slovensko
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|4
Slovinsko
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|5
Norsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|6
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|7
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|8
Itálie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:6
|0
H2H - posledních 10 zápasů Česka a Švédska
Česká reprezentace se se Švédy potkává pravidelně jak na mistrovství světa, tak v rámci Euro Hockey Tour. Naposledy na sebe oba celky narazily na Švédských hokejových hrách, kde Češi zvítězili 3:1.
|Datum
|Zápas a výsledek
|07. 05. 26
|Česko – Švédsko 3:1
|02. 05. 26
|Česko – Švédsko 2:4
|14. 12. 25
|Česko – Švédsko 0:5
|06. 11. 25
|Švédsko – Česko 3:1
|22. 05. 25
|Švédsko – Česko 5:2
|03. 05. 25
|Česko – Švédsko 2:4
|06. 02. 25
|Česko – Švédsko 4:1
|15. 12. 24
|Česko – Švédsko 5:3
|07. 11. 24
|Česko – Švédsko 5:2
|25. 05. 24
|Švédsko – Česko 3:7