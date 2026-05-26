Pavouk play off MS v hokeji 2026: TŘI varianty pro Česko. Bude zámořské čtvrtfinále

Jak se rýsuje play off MS v hokeji 2026?
Otakar Plzák, Petr Adam
MS v hokeji
Skupinová fáze na hokejovém mistrovství světa 2026 finišuje. Češi už mají jistý postup do play off od soboty, nyní je jasné, že ve skupině B skončí druzí, nebo třetí a před dnešním závěrečným zápasem proti Kanadě jim zbývají tři varianty možných soupeřů. Jak to aktuálně vypadá? Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>

Aktuální situace Česka ve skupině B a výhled pro čtvrtfinále

Mužstvo Radima Rulíka má po šesti zápasech 13 bodů a postup do čtvrtfinále v kapse. Pondělní nepovedený duel s Norskem (1:4) ale situaci v české skupině B pořádně zamotal... Před posledními zápasy zbývají tyto tři varianty čtvrtfinálového soupeře.

  • Švýcarsko, nebo Finsko. Oba suverénní týmy ve skupině A, ani jeden z nich neztratil ani bod. To se dnes změní, protože si zahrají v závěrečném šlágru proti sobě. Platí, že kdo prohraje v dnešním souboji, půjde na třetí tým ze skupiny B. Připomínáme, že jím budou Češi, pokud nevezmou všechny body favorizované Kanadě. Navíc by je čekalo stěhování do Curychu.
  • Lotyšsko. Vyplatí se proti Kanadě snažit. Kvůli zakopnutí Norska proti Dánům v odpoledním zápase (4:3 v prodl.) žije ještě česká šance v případě tříbodového zisku se posunout na druhé místo ve skupině, zůstat ve Fribourgu a mít papírově nejpřijatelnějšího soupeře.

Program play off MS v hokeji 2026

Datum a časZápas / ONLINE přenos
A2 - B3 (Curych)
B2 - A3 (Fribourg)
A1 - Švédsko (Curych)
Kanada - USA (Fribourg)
Semifinále
O 3. místo
Finále

Kdo už má jisté čtvrtfinále

Skupina A: Švýcarsko, Finsko, Lotyšsko, USA. Švýcaři a Finové zatím procházejí turnajem suverénně a po šesti zápasech mají plný počet 18 bodů, večer si to v přímém duelu rozdají o první místo. Lotyši postup definitivně stvrdili vítězstvím nad Maďarskem a na poslední chvíli se vítězstvím nad Rakouskem mezi nejlepší osmičku kvalifikovali také obhájci ze Spojených států. A čeká je pořádně žhavé čtvrtfinále s Kanadou.

Skupina B: Kanada, Norsko, Česko, Švédsko. Český tým si definitivně zajistil postup po sobotní výhře 3:2 nad Slovenskem a díky souhře dalších výsledků, kromě USA si jen tak tak zajistilia postup také další hokejová velmoc. Švédové odvrátili vítězstvím nad Slovenskem senzační vyřazení.

Co rozhoduje při rovnosti bodů? (Kritéria IIHF)

Pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů, o držiteli vstupenky do čtvrtfinále rozhodují následující kritéria v tomto přesném pořadí:

Scénář A: Rovnost dvou týmů

  • Vzájemný zápas: Postupuje ten, kdo vyhrál vzájemné utkání (ať už v základní hrací době, nebo po prodloužení/nájezdech).

Scénář B: Rovnost tří a více týmů (Mini-tabulka)

Vytvoří se podrobná tabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy dotčených týmů. V ní se postupně hodnotí:

  1. Počet bodů získaných v těchto vzájemných zápasech.
  2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů.
  3. Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.

Dosavadní výsledky Česka ve skupině B:

  • Česko – Dánsko 4:1 (Zisk 3 bodů – suverénní a povinný vstup do turnaje)
  • Slovinsko – Česko 3:2 po prodloužení (Zisk 1 bodu – nečekaná komplikace; národní tým outsiderovi překvapivě podlehl v prodloužení)
  • Česko - Švédsko 4:3 (Zisk 3 bodů - nesmírně dramatický zápas hlavně v úvodní třetině se šťastným tříbodovým ziskem na konci)
  • Česko - Itálie 3:1 (Zisk 3 bodů - překvapivé trápení, soupeř po dvou třetinách vedl, národní tým ovšem zvládl utkání otočit)
  • Česko - Slovensko 3:2 (Zisk 3 bodů - vyrovnané federální derby rozhodl ve třetí třetině Roman Červenka)
  • Norsko - Česko 4:1 (Zisk 0 bodů - nevydařený zápas a velká komplikace pro nasazení do čtvrtfinále)

Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)

Skupina A na MS v hokeji 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko6600035:518
2Finsko6600029:718
3Lotyšsko7400324:1712
4USA7310325:2111
5Německo7301323:2210
6Rakousko7300417:299
7Maďarsko7100614:383
8Velká Británie700077:350

    Skupina B na MS v hokeji 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada6510030:1117
    2Norsko7411125:1415
    3Česko6401117:1413
    4Švédsko7400327:1612
    5Slovensko7310321:1911
    6Dánsko7111415:266
    7Slovinsko7111413:256
    8Itálie700165:281

