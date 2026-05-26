Pavouk play off MS v hokeji 2026: TŘI varianty pro Česko. Bude zámořské čtvrtfinále
Skupinová fáze na hokejovém mistrovství světa 2026 finišuje. Češi už mají jistý postup do play off od soboty, nyní je jasné, že ve skupině B skončí druzí, nebo třetí a před dnešním závěrečným zápasem proti Kanadě jim zbývají tři varianty možných soupeřů. Jak to aktuálně vypadá? Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>
Aktuální situace Česka ve skupině B a výhled pro čtvrtfinále
Mužstvo Radima Rulíka má po šesti zápasech 13 bodů a postup do čtvrtfinále v kapse. Pondělní nepovedený duel s Norskem (1:4) ale situaci v české skupině B pořádně zamotal... Před posledními zápasy zbývají tyto tři varianty čtvrtfinálového soupeře.
- Švýcarsko, nebo Finsko. Oba suverénní týmy ve skupině A, ani jeden z nich neztratil ani bod. To se dnes změní, protože si zahrají v závěrečném šlágru proti sobě. Platí, že kdo prohraje v dnešním souboji, půjde na třetí tým ze skupiny B. Připomínáme, že jím budou Češi, pokud nevezmou všechny body favorizované Kanadě. Navíc by je čekalo stěhování do Curychu.
- Lotyšsko. Vyplatí se proti Kanadě snažit. Kvůli zakopnutí Norska proti Dánům v odpoledním zápase (4:3 v prodl.) žije ještě česká šance v případě tříbodového zisku se posunout na druhé místo ve skupině, zůstat ve Fribourgu a mít papírově nejpřijatelnějšího soupeře.
Program play off MS v hokeji 2026
|Datum a čas
|Zápas / ONLINE přenos
|A2 - B3 (Curych)
|B2 - A3 (Fribourg)
|A1 - Švédsko (Curych)
|Kanada - USA (Fribourg)
|Semifinále
|Semifinále
|O 3. místo
|Finále
Kdo už má jisté čtvrtfinále
Skupina A: Švýcarsko, Finsko, Lotyšsko, USA. Švýcaři a Finové zatím procházejí turnajem suverénně a po šesti zápasech mají plný počet 18 bodů, večer si to v přímém duelu rozdají o první místo. Lotyši postup definitivně stvrdili vítězstvím nad Maďarskem a na poslední chvíli se vítězstvím nad Rakouskem mezi nejlepší osmičku kvalifikovali také obhájci ze Spojených států. A čeká je pořádně žhavé čtvrtfinále s Kanadou.
Skupina B: Kanada, Norsko, Česko, Švédsko. Český tým si definitivně zajistil postup po sobotní výhře 3:2 nad Slovenskem a díky souhře dalších výsledků, kromě USA si jen tak tak zajistilia postup také další hokejová velmoc. Švédové odvrátili vítězstvím nad Slovenskem senzační vyřazení.
Co rozhoduje při rovnosti bodů? (Kritéria IIHF)
Pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů, o držiteli vstupenky do čtvrtfinále rozhodují následující kritéria v tomto přesném pořadí:
Scénář A: Rovnost dvou týmů
- Vzájemný zápas: Postupuje ten, kdo vyhrál vzájemné utkání (ať už v základní hrací době, nebo po prodloužení/nájezdech).
Scénář B: Rovnost tří a více týmů (Mini-tabulka)
Vytvoří se podrobná tabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy dotčených týmů. V ní se postupně hodnotí:
- Počet bodů získaných v těchto vzájemných zápasech.
- Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
Dosavadní výsledky Česka ve skupině B:
- Česko – Dánsko 4:1 (Zisk 3 bodů – suverénní a povinný vstup do turnaje)
- Slovinsko – Česko 3:2 po prodloužení (Zisk 1 bodu – nečekaná komplikace; národní tým outsiderovi překvapivě podlehl v prodloužení)
- Česko - Švédsko 4:3 (Zisk 3 bodů - nesmírně dramatický zápas hlavně v úvodní třetině se šťastným tříbodovým ziskem na konci)
- Česko - Itálie 3:1 (Zisk 3 bodů - překvapivé trápení, soupeř po dvou třetinách vedl, národní tým ovšem zvládl utkání otočit)
- Česko - Slovensko 3:2 (Zisk 3 bodů - vyrovnané federální derby rozhodl ve třetí třetině Roman Červenka)
- Norsko - Česko 4:1 (Zisk 0 bodů - nevydařený zápas a velká komplikace pro nasazení do čtvrtfinále)
- Česko - Kanada, úterý 26. května, 20:20
- Česko - Kanada, úterý 26. května, 20:20
Skupina A na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|6
|6
|0
|0
|0
|35:5
|18
|2
Finsko
|6
|6
|0
|0
|0
|29:7
|18
|3
Lotyšsko
|7
|4
|0
|0
|3
|24:17
|12
|4
USA
|7
|3
|1
|0
|3
|25:21
|11
|5
Německo
|7
|3
|0
|1
|3
|23:22
|10
|6
Rakousko
|7
|3
|0
|0
|4
|17:29
|9
|7
Maďarsko
|7
|1
|0
|0
|6
|14:38
|3
|8
Velká Británie
|7
|0
|0
|0
|7
|7:35
|0
Skupina B na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Norsko
|7
|4
|1
|1
|1
|25:14
|15
|3
Česko
|6
|4
|0
|1
|1
|17:14
|13
|4
Švédsko
|7
|4
|0
|0
|3
|27:16
|12
|5
Slovensko
|7
|3
|1
|0
|3
|21:19
|11
|6
Dánsko
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|7
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1