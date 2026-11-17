Stopka a strmý pád Ruska do nejnižší divize? IIHF by mohla opsat šachový scénář
Urputné bitvy na politickém i právním bojišti pokračují, na hokejové zatím nedošlo. Rusové se i dál odmítají smířit se stopkou pro své hokejové reprezentace, poslední jim pro blížící se juniorské mistrovství vystavila kanadská vláda. S argumentem o bezpečnosti IIHF u tříčlenného tribunálu CAS nepochodila, mnohem úspěšnější u stejného soudu ale byla šachová federace. Proč? A mohli by se hokejisté vydat stejnou cestou?
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Ďábel může být skrytý v detailu. Šachová organizace FIDE si nejprve v polovině prosince 2025 odhlasovala návrat ruských a běloruských týmů do soutěží, odložila pouze verdikt o možném startu seniorských výběrů pod ruskou vlajkou. Jednotlivci, podobně jako například tenisté, na turnajích hrát mohou, ovšem pouze pod neutrální zástavou.
Letos došlo k velké rošádě
V červnu ruská šachová federace vyfasovala pozastavení členství na tři roky právě proto, že nesplnila rozhodnutí CAS. Tribunál dal za pravdu ukrajinské žalobě, že Rusko zařadilo do svých soutěží kluby z okupovaných území samozvané Doněcké a Luhanské republiky. Na tuto okolnost upozornil šéf sportovní redakce České televize Michal Dusík. „FIDE se to nejdříve snažila zamést pod koberec směšnou pokutou 45 tisíc EUR, ale Ukrajinci se odvolali ke CAS. Arbitráž v březnu 2026 jasně řekla: pokuta nestačí, jde o hrubé narušení územní celistvosti jiného členského státu,“ napsal v pondělí na síť X.
Protože na 90denní ultimátum Rusové nereagovali a soutěže z okupovaných oblastí nestáhli, přišel tříletý flastr. A Dusík je přesvědčen, že by podobně mohli postupovat i hokejisté. „IIHF už oficiálně prověřuje důkazy, že Rusko zařadilo do svých soutěží klub z okupovaného Luhanska a Doněcka. Pokud se to potvrdí, nepůjde o žádnou politiku ani bezpečnost, ale o přímé porušení článku 12.2 Stanov IIHF, který každému svazu přikazuje respektovat výlučnou pravomoc ostatních federací na jejich území,“ míní Dusík, předseda Klubu sportovních novinářů ČR.
Šachový příklad podle něj ukazuje, že žádné výmluvy, obvyklý politický nátlak ani referenda rozhodnutí o suspendaci nezvrátí. Kdyby se hokejisté vydali podobnou cestou, měli by podle Dusíka velkou šanci na úspěch. „Hokejová IIHF má krásný návod, jak Rusko znovu a tentokrát právně čistě odstavit ze všech mezinárodních soutěží. A může jí pomoci CAS. Stačí opsat letošní šachový scénář. Tentokrát by navíc Rusku hrozil i administrativní pád ze světové elity až do nejnižší divize,“ přibližuje nejčernější z možných scénář pro Kreml.
Změna poměrů ve vedení FIDE
Hokej, ale i královská hra jsou desítky let ruskou doménou a zároveň nástrojem režimní propagandy. Neúčast na mezinárodních akcích proto putinovský režim bolí, v organizaci FIDE navíc Rusové po dlouhých 31 letech nehrají prim. Novým předsedou byl letos na konci září zvolen miliardář z Kazachstánu Timur Turlov, který dal ruskému pasu vale už v roce 2022, kdy se jeho bývalá vlast pustila do dobyvačné války.
Dosavadní prezident a někdejší místopředseda ruské vlády Arkadij Dvorkovič navíc od července figuruje na sankčních seznamech Evropské unie. Druhým nejmocnějším mužem FIDE se stal bývalý mistr světa Višvanáthan Ánand, který přes opatrná vyjádření nejspíš nejde Rusům na ruku. „K zamítnutí účasti ruských týmů došlo přímo z iniciativy Višvanáthana Ánanda,“ postěžoval si na indickou ikonu šéf ruské federace Alexandr Tkačov pro server chessbase.