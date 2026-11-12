Stopy soudců CAS míří do Moskvy. Jak může IIHF postupovat, aby zastavila Rusy?
Rusové se domáhají vstupu na scénu. Hokejová federace IIHF dostala rozhodnutím od sportovní arbitráže CAS příkaz vrátit je s okamžitou platností do mezinárodních soutěží. Případné zápasy s ruským týmem na mistrovství světa hodlá bojkotovat osm evropských zemí. Kanada, pořadatel nejbližšího šampionátu do 20 let, Rusům neudělí víza. V podobném duchu se vyjádřila vláda v Německu, kde mají na starosti příští MS dospělých. Švýcarsko se k bojkotu zatím nepřipojilo, ale nevylučuje přehodnocení postoje po dalších rozhodnutích IIHF.
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Situace ohledně návratu ruských hokejistů se mění každým dnem. IIHF ještě nevydala jednoznačné stanovisko vůči rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS. Kanada do země Rusy nepustí, jiné národní výběry jsou připraveny nenastoupit. Má i mezinárodní federace ještě páky, aby udržela mimo mezinárodní soutěže Rusko? Nabízí se několik možností.
Nové důvody a skutečnosti
Kanadský komentátor Gord Miller připomněl postoj kanadské vlády, která nebude vydávat víza ruským hráčům a nedovolí hrát těm, kteří už v zemi pobývají. „Rusko by se mohlo znovu obrátit na CAS a požádat o zrušení zákazu, ale jelikož by se tento případ opíral o jiná kritéria, jednalo by se o nový případ, jehož projednání a rozhodnutí by zabralo určitý čas. To by IIHF poskytlo prostor na dokončení sezony 2026/27 a zvážení změn ve svých stanovách,“ uvedl odborník televizní stanice TSN.
IIHF nikdy naplno neřekla, že Rusko vyřadila za válku na Ukrajině. I proto mezinárodní arbitráž neshledala důvody k vyloučení za dostatečné. Federace musí do svých řádů začlenit ustanovení, které umožní eliminovat Rusko, aniž by ohrozila jiné země, které se účastní vojenských operací, jako USA a Izrael.
Poslední šance u švýcarského soudu
Mezinárodní arbitráž sídlí v Lausanne, IIHF se může odvolat ke Švýcarskému federálnímu nejvyššímu soudu (SFSC). Odvolání nezastavuje výkon rozhodnutí. Je možné ho podat, pokud byl rozhodčí soud nesprávně ustaven – arbitr například nesplnil přísné požadavky na nezávislost a nestrannost nebo porušil povinnost informovat o finančních, právních či politických vazbách z minulosti. Třeba tím, že neoznámil cestu nebo vazby s organizacemi spojenými se sporem.
Jako v případě Giulia Palerma a Ismaila Selíma, členů tříčlenného senátu CAS, kteří rozhodovali o návratu Ruska na mezinárodní scénu. Odvolání k Švýcarskému federálnímu nejvyššímu soudu jsou však striktně omezena na procesní a jurisdikční nedostatky. Případ z věcného hlediska se znovu neprojednává.
Nabízí se i námitka prostřednictvím Mezinárodní rady pro sportovní arbitráž ICAS. Správní orgán mezinárodní sportovní arbitráže řeší výhrady proti rozhodcům a požadavky o přezkum zveřejněných informací, pokud se během řízení nebo bezprostředně po něm zjistí, že mohlo dojít ke střetu zájmů nebo že soudce nemusel být zcela nestranný. Třetí možnost k prošetření může nastat v případě předložení nových právních nebo věcných důvodů a skutečností.
Aféra má další rozměr
U dvou soudců CAS vedou nitky do Moskvy. Ital Palermo, který předsedal soudnímu tribunálu, tam byl v září na právnické konferenci, aniž by o tom svou instituci informoval. Egypťana Selíma do tříčlenného senátu vybrali Rusové. Stejného kongresu jako Palermo se zúčastnil už loni. Jeho firma navíc patří k významným partnerům konference. CAS k tomu nepřihlédl nebo tvrdí, že nic nevěděl. Jiné instituce jako třeba IIHF v zájmu zachování integrity dbají, aby jejich zástupci takové věci nahlašovali. Aféra kolem rehabilitace Ruska mezitím získala další rozměr.
Podle zjištění švýcarského novináře Thomase Renggliho, který se případem zabývá, byli loňské konferenci v Moskvě přítomni i zástupci advokátní kanceláře Curtis, jež hájí ruský hokejový svaz. „Anna Kozmenková, která přímo zastupuje ruskou asociaci, měla 15. května 2025 přednášku v moskevském hotelu Baltschug Kempinski na téma Spory na západních fórech: vítězné strategie pro ruské strany. O den později v Moskvě vystoupil Selím,“ napsal Paradeplatz.
Stopy vedou i do boxu
Upozornil ještě na jinou spojitost. „Další stopy vedou přímo od předsedy arbitrážního soudu CAS Palerma. Jeho životopis uvádí působení v Mezinárodní boxerské asociaci (IBA). Jeho roli konkretizuje disciplinární dokument. V červnu 2025 byl tento italský právník jmenován do funkce zvané Úředník pro vyšetřování a žaloby. Disponoval rozsáhlými pravomocemi. Prezidentem IBA je Rus Umar Kremljov, který se otevřeně zasazuje za návrat ruských sportovců pod vlastní vlajkou a hymnou. Skutečnost, že Palermo zastával funkci v disciplinárním aparátu této organizace, je proto informací, která by se při posuzování jeho institucionálních vazeb neměla opomenout,“ napsal.
Pozadí a nezveřejněné aktivity rozhodců, kteří zrušili zákaz IIHF vůči Rusku, jsou značně kontroverzní. V návaznosti na bouřlivé reakce odstoupil na protest z funkce v mezinárodní arbitráži významný sportovní právník. Svou obhajobu Palerma zveřejnila CAS až poté, co potvrdila rezignaci curyšského soudce. Důkazy chybí, ale souběh osob a událostí vyvolává otázky.