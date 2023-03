Martinec riskoval, hrál. A vyhrál! Zvedl se i Werek. Jenom mluví, říká Vlach

Na velká slova hradecký kouč Tomáš Martinec není, nebyl a asi nikdy nebude. Ale velkých činů se v play off evidentně nebojí. Jedna porážka s Libercem způsobila, že do sestavy hodil atomovku. Asi si vybavíte konec základní části, kdy se Henri Kiviaho stal hitem extraligy. Tak Martinec brankáře odklidil na lavičku. Kapitána Radka Smoleňáka poslal rovnou na tribunu.

Klasicky po svém se v tom moc babrat nechtěl. „Nevím, jestli jsme udělali zásadní změny,“ potichu pronesl. „Máme v týmu pětadvacet hráčů a každý by si zasloužil hrát. V neděli jsme prohráli a chtěli síly rozložit na víc hráčů. Možná se to vyplatilo, máme první bod. Ale musíme jít dál.“

Každý by si možná zasloužil hrát, ale on zkrátka udělal tah, který mohl Hradec pohřbít, nebo vrátit do série. Stala se druhá možnost.

Kevin Klíma hromoval, že v pondělí se ukáže, jestli má Hradec charakter. Takže? „Jo, ukázali jsme, že ho máme. Přidali jsme a naštěstí vyhráli,“ odfrkl.

Přitom se opakoval stejný mustr jako při první liberecké výhře. Mountfield vede, Bílí Tygři srovnají a jde se do koncovky. Tu ale rozhodl právě Klíma, v 58. minutě rychle vypálil a zařídil výhru 3:2. S tím už ani liberečtí mistři obratů nepohnuli. „Nádhera a byla to práce všech kluků. Bobby Jank začal v rohu, Ethan (Werek) dostal puk k Olíkovi (Okuliarovi), já už pak jenom vystřelil.“ Jasně, jen taková drobnost.

Mountfield HK - Liberec: Klíma našel mezírku v postoji Kváči a vrátil Hradci vedení, 3:2 Video se připravuje ...

Když už nakousl Wereka, Kanaďana s čínským pasem jste nepoznávali. Jako kdyby ho Hradec po prvním utkání strčil do vany s energetickým nápojem a nakázal mu vystoupit až v 16:20 na rozbruslení. Kanaďan se snažil, byl hodně cítit. Taky se dost hecoval s Jaroslavem Vlachem. „Werek? Ten na ledě rád mluví a zatím jenom mluví,“ pousmál se liberecký bijec.

Po utkání se mohl zubit právě Werek. Vypálil sedm střel, připsal si asistence na dva hradecké góly, hrabal daleko víc než dřív. „Ethan se postupně zlepšuje. V neděli jsem říkal, že může jít nahoru, a věřím tomu dál. Pořád má kam stoupat,“ utrousil Martinec. A teď přímý dotaz, byl kritizovaný hráč lepší než v předchozím duelu? Kouč se na chvíli zamyslel. A odvětil: „Vyhrálo se, takže v tu chvíli je hodnocení vždycky trochu optimističtější.“ Pak přeci jen připustil: „Pomohlo mu, v jaké lajně hrál, podal lepší výkon.“

Když se zaměříte na jeho tah s Machovským? Další výrazný kousek. Martinec ale odmítl, že by motivací byla historie. Bývalý brankář Sparty chytá v play off proti Liberci třetí sezonu v řadě. Před pondělní bitvou měl výrazně pozitivní bilanci 7:3. Teď přidal osmou výhru. Takže nasadil soupeři do hlavy strašidlo... „Ne ne, tak to nebylo,“ zavrtěl hlavou kouč. „Ani bych neřekl, že by šlo o nějaké dilema, kdo půjde do brány. Henri Kiviaho chytal výborně v základní části i v neděli. Nevyndali jsme ho proto, že by se prohrálo,“ odvětil Martinec.

Takže důvod? Hradecký kouč vypustil další svoji mlhu: „Spíš chceme opravdu rozložit zátěž.“ Klíčové pro Mountfield je, že jeho kroky nerozložily naděje na úspěch v sérii. Naopak, stav se srovnal. Predikce, že série může jít až na sedm zápasů, dál žije. „Další vyrovnané utkání, těším se na další,“ zahlásil liberecký trenér Patrik Augusta. Můžete s ním. Martincovou optikou se dá čekat, že nachystá nějaké rozkládání sil zase on. My tomu můžeme klidně říkat trenérské šachy.

