VIDEO: Olomouc - Pardubice 2:3. Dynamo v semifinále, poprvé od titulu

Na středeční výhře se gólem a asistencí podílel útočník Robert Říčka, dvě asistence si připsal Tomáš Hyka. Olomouc se prosadila až za stavu 0:3. Hanáci snížili zásluhou Lukáše Nahodila a Silvestera Kuska, vyrovnat se jim ale již nepodařilo.

Domácí začali lépe, Nahodil ale již v první minutě z kruhu nastřelil pouze tyč. Naopak hráči Dynama svou první šanci využili. Cienciala přihrál Říčkovi, který z úniku zamířil do horního rohu Konrádovy branky. Vyrovnat mohl Navrátil, jenže hostující branku přestřelil. Z následné protiakce neuspěl Radil.

Pardubice, v jejichž sestavě chyběl potrestaný Sedlák, se podruhé prosadily pět minut před koncem první třetiny. David Musil se dostal za olomouckou obranu a vystřelil přesně nad Konrádovu vyrážečku. V další velké možnosti Východočechů se objevil Radil, padajícího Konráda však zblízka nepřekonal. Krátce před první sirénou pak Will vychytal Knotka.

V úvodu druhé části našel Hyka volného Říčku, který ale trefil pravou tyč domácí branky. Vzápětí se do šance protáhl Knotek, Will ale jeho bekhendový pokus kryl. Po návratu z trestné lavice si před bránu najel z boku Radil, nicméně přestřelil. Blízko gólu byl poté Paulovič, Konrád však vleže předvedl pohotový zákrok.

Vedení Pardubic navýšil ve 29. minutě Mandát, který po průniku Rákose dorazil kotouč do volné části branky. Po přesilovkové kombinaci pak pronikl před Konráda Kousal, olomoucký brankář ale sklapl betony včas. Domácí ve 39. minutě snížili, když z mezikruží skóroval švihem Nahodil. V poslední minutě druhé třetiny ještě při přesilovce těsně minul Knotek.

Olomouc si početní výhodu přenesla i do třetí části a Will se musel roztáhnout na brankovišti proti Orsavovi. Na druhé straně usměrnil Radilův pas Říčka, Konrád ale puk zvládl vyrazit. Zanedlouho to od modré čáry zkusil domácí Kusko a kotouč zapadl do sítě.

Hanáky kontaktní gól povzbudil a vynutili si přesilovku, ve které Orsava z první přestřelil. Ondruškovu ránu už při hře v pěti na obou stranách pak vyrážečkou zneškodnil Will. Olomouc tři minuty před koncem sáhla ke hře bez brankáře. Posledních 18 sekund hrála dokonce přesilovku šest na čtyři, vyrovnat už ale nedokázala a sezona pro ni končí.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:06. Nahodil, 45:49. Kusko Hosté: 03:03. Říčka, 15:00. D. Musil, 28:09. Mandát Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek, Mareš, Řezníček, Švrček, F. Kočí – Orsava, Nahodil, J. Káňa (A) – Navrátil, Knotek (A), Bambula – P. Musil, Kusko, Plášek ml. – Anděl, Menšík, Klimek. Hosté: Will (Frodl) – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář (A), Hrádek – Říčka, Cienciala, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – A. Musil, Poulíček (C), Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček. Rozhodčí Šír, Cabák – Hlavatý, Lederer Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5500 diváků

