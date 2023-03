Bez Krejčího, bez Motáka, bez Káni? Zbytečné obavy, Olomouc umí maximum

KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Teď to bolí, večer se konec sezony zapije. Čtvrtfinále bylo strop, zvlášť když narazíte na Pardubice. Pro olomoucké fanoušky jsou však hokejisté Mory borci – a je to pochopitelné. V low cost módu má za sebou klub další sezonu bez výraznějších starostí. Hanáci si poradili s koncem klíčového borce Davida Krejčího i výborného trenéra Zdeňka Motáka. Jak vyřeší odchod produktivního útočníka Jana Káni do Vítkovic? Nic jednoduchého, ale nějak ano. Ostatně tak jako vždy.

Osmé místo v základní části, postup v předkole přes Karlovy Vary, konec ve čtvrtfinále. Popáté za posledních osm let, tedy od návratu do extraligy. A to bylo jednou play off zrušeno kvůli covidu.

Olomouc se nemá za co stydět, konec v sérii s Pardubicemi, byť za drsného stavu 0:4, není ostuda. Hanáci si opět sáhli na svůj strop, vymačkali ze sebe maximum, přestože v nich přetrvává pocit, že Dynamu mohli aspoň dva zápasy sebrat.

Co by za to ale dali i na prestižnějších adresách...

Poklidný průběh ročníku 2022/23 navzdory obrovské marodce v minulých měsících je pro Moru o to cennější, že loni v létě rašilo v „plecharéně“ víc otazníků než obvykle.

Jak se klub vypořádá s odchodem Davidem Krejčího?

Dokáže kouč Boriš Žabka nahradit populárního trenéra Zdeňka Motáka?

Bude už brankář Branislav Konrád stoprocentně fit po hrůzostrašném zranění krku?

Prognózy a obavy, které před sezonou posílaly Olomouc do tuhého boje o příslušnost v elitní soutěži, byly opodstatněné. Nakonec však zbytečné, podceňovat tuhle partu se fakt nevyplácí.

Největší potíží tak nakonec pro „kohouty“ může být sestup juniorů z jejich extraligy. Hlavně co se týče budoucnosti, protože v ekonomicky tíživé době si klub nemůže dovolit přeplácet hráče, ale z mládeže se bude áčkový mančaft doplňovat čím dál složitěji.

Ale oni si znovu nějak poradí a nebudou si stěžovat. Uvidíte.

První zásadní otázka pro fanoušky a vlastně i management před novým ročníkem 2023/24 se nicméně rýsuje už nyní: Kdo nahradí ofenzivního lídra Jana Káňu, jenž míří do Vítkovic? A jak se poskládá kádr, v němž končí kontrakty vícero hráčům?

Úkol pro Erika Fürsta a Jana Tomajka. Nebo spíš výzva, na kterou jsou už zvyklí.

