Dynamo není největší favorit, myslí si Lukáš. Z Olomouce míří do Finska

Pouze Kiviaho, Furch a Kovář zapsali v základní části více čistých kont než Jan Lukáš. Olomoucký brankář posbíral pět nul, v únoru dokonce nakoukl do reprezentace. „Mám ze sezony dobrý pocit,“ říká zanedlouho třicetiletý sympaťák. Po středeční porážce s Pardubicemi, která Hanákům ukončila sezonu, se na ledě se skvělými fanoušky loučil ještě dlouho po závěrečném hvizdu. Podle informací iSport.cz nakonec Lukáš nezamíří do Liberce, ale vyzkouší si angažmá ve Finsku. Má podepsáno.

Loučíte se s Olomoucí, kterou nazýváte rodinou?

„Těžko říct, uvidíme. Nikdo neví, co bude zítra, pozítří, kam vás cesty zavedou. Všechno je otevřené.“

Co ale již otevřené není, je čtvrtfinále. Bylo pro vás stropem?

„Na tým jsem hodně hrdý. Za celou sezonu, za to, jak jsme hráli, co jsme dokázali. Stoprocentní dík patří fanouškům, nám na ledě, všem okolo. Jsme tady opravdu taková rodina. Klobouk dolů, sezona byla povedená. I když 0:4... Je to nejkratší konec, ale ukázali jsme v zápasech naši tvář. Bohužel rozhodly detaily, tak to v play off bývá. Ale nemusíme se za výkony stydět. Jak s Vary, tak s Pardubicemi, které mají vysoké cíle, jsme byli rovnocenným soupeřem. Vypadá to jednoznačně, ale upřímně z nás mám radost a fakt jsem hrdý.“

Jak jste na tom byli se silami? Ať už s fyzickými nebo psychickými?

„Nějaké síly nám vzalo předkolo, je to náročné. Šli jsme na Pardubice, které do té doby stály. V některých momentech možná měli víc sil oni, o tom to prostě je. Pokud chcete být úspěšní, musíte jet neustále nadoraz. Stydět za výkony se však nemusíme, občas to bylo i smolné. To je život, to je hokej, doufám, že nás to posune dál.“

V létě skončil David Krejčí i trenér Zdeněk Moták. Čím to, že se vám rychle povedlo najet na jednu notu v novém režimu?

„Kostra je tady již nějakou dobu stejná, stálá. Přišli jsme o Krejču a o Zdeňka, byl to zásah do sezony. Šli jsme do ní s velkým respektem a pokorou, ale dostali jsme impuls od nového trenéra. Ze začátku si to sedlo, bylo to povedené, i když potom přišly nějaké komplikace. Chvíli jsme se hledali, sestava byla taková... I tak jsme ale předváděli po celou sezonu kvalitní výkony, vyvrcholilo to předkolem. Pardubice měly momentum, v nějakých chvílích byly lepší.“

Vy osobně jste spokojen s výkony a vytížením v průběhu ročníku?

„Byla to povedená sezona, zdravotně jsem ji zvládnul. Před sezonou jsem byl na operaci s kyčlí, nevěděl jsem, co bude. Byl tam velký otazník, šel jsem později na led. Pár zápasů jsem se vůbec nedostal do brány, ale furt jsem se snažil být pozitivní a nějak to tlačit, co to šlo. Pak se to nějak semlelo a mám z toho dobrý pocit.“

Nakoukl jste premiérově i do áčkové reprezentace.

„Měl jsem z toho radost, bylo to překvapení. Nakoukl jsem, podíval se, jak to vypadá jinde. Pro mě motivace do další práce.“

Je pro vás Dynamo největším favoritem na titul?

„Upřímně ne.“

A kdo?

„Myslím, že jsou tam týmy, které umí hrát v play off mnohem nepříjemněji než Dynamo. My jsme byli ze čtvrtfinálové skupiny asi papírově nejslabší a dost jsme je trápili. Mají samozřejmě zkušené a kvalitní hráče, jsou jedním z adeptů, ale můj favorit to není. Mám tam někoho jiného, ale to si nechám pro sebe. A uvidíme, jestli to zvládnou.“ (úsměv)

Jan Lukáš v sezoně

základní část:

zápasy/od začátku: 29/24

výhry: 13

nuly: 5

úspěšnost zásahů: 91,41 %

průměr inkasovaných gólů: 2,59

play off:

zápasy/od začátku: 4/4

výhry: 1

nuly: 0

úspěšnost zásahů: 88,80 %

průměr inkasovaných gólů: 3,26

Pohled Michala Kvasnici Kvalitní dvojka? Nebo spolehlivá jednička? Pro Olomouc spíš za A, pro jiné kluby snad za B. Jan Lukáš by si těsně před třicítkou zasloužil dostat šanci v týmu, kde nebude ve stínu Branislava Konráda. Přestože má Moru jako její odchovanec v srdci, i jemu samotnému by změna adresy prospěla. V tomto ročníku ukázal, že umí. Finské prostředí by mu mohlo prospět.

