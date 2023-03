Kempný trefil výhru Sparty: Splněno ale nemáme! Jak trávil pauzu?

Vydřená, ale zasloužená výhra. Souhlasíte?

„Byl to velký boj. K tomu se dlouho nehrálo kvůli ledu. Bylo to pro nás všechny nové, museli jsme se s tím nějak vypořádat. Ve třetí třetině jsme to chtěli dokopat. Podařilo se nám to, máme vítězství. V pátek zase začínáme od nuly, uděláme maximum, abychom to dotáhli i potřetí.“

Přestávka kvůli rýhám v ledu se protáhla na 45 minut. Bylo to hodně nepříjemné?

„Bylo. Snažili jsme se nějak udržet v tempu, střídali jsme se na kolech. Něco jsem snědl, nějaké sacharidy. Hodně jsem pil vodu. Chtěli jsme hlavně udržet hlavu nastavenou pro zápas. Bylo to nepříjemné, ale pro obě strany stejné.“

Máte pro opakující se problémy s ledem napříč ligou nějaké své vysvětlení?

„Nemám. Nejsem kompetentní, abych se k tomu vyjadřoval. Nechci se v tom hrabat. Věřím, že všichni lidi, kteří mají ledy na starost, se snaží dělat maximum, aby se tohle nedělo. Abychom i my hráči byli v bezpečí. Teď v Třinci byly ty díry docela velké, co si budeme povídat. Nikdy jsem to nezažil, ale zvládli jsme to.“

Trenér Miloslav Hořava označil výkon týmu za nejlepší v sérii. Viděl jste to z ledu stejně?

„Pocit ze hry máme dobrý. Beru to ale trochu jinak. Byl to jeden dílek, play off je však dlouhý proces. Snažíme se naši hru stavět, zlepšovat se zápas od zápasu. Důležité momenty přiklánět na naši stranu. Od začátku jsme si tentokrát pro výhru šli. Jsem strašně rád, jak jsme k tomu zápasu jako tým přistoupili. Bojovali jsme jeden za druhého, na ledě to bylo vidět. Jsme vděční, že se k nám přiklonilo i trošku štěstí.“

Paradoxně vás nakoplo vyloučení Miroslava Formana na pět minut a do konce utkání. Jednou jsme v oslabení skórovali, sami ani jednou neinkasovali.

„Byly to ale nepříjemné chvilky. Bránit pět minut přesilovku Třince je masakr. Odehráli jsme to ale velmi slušně. Jejich hru jsme rozbíjeli, vyhazovali puky. Byli jsme silní před bránou, což bylo strašně důležité. Jeden ze zlomových momentů zápasu, i když přišel už na jeho začátku.“

Určitě jste do Třince přijeli minimálně pro jednu výhru. Můžete být před čtvrtým mačem víc v klidu, že máte „splněno“?

„To bych neřekl. Slovo splněno se mi v tomhle znění nelíbí, nepoužil bych ho. V play off nemáte splněno, dokud nemáte pohár. Každý den jdete od nuly. O tom to je. Určitě splněno nemáme. Uděláme maximum, abychom vyhráli i v pátek.“