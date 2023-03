SESTŘIH: Třinec - Sparta 2:4. Druhou výhru zařídil Kempný, zkrat Formana

Sparta se ve čtvrtfinále Generali Česká play off ujímá proti Třinci vedení 2:1 na zápasy. Ve čtvrtečním třetím utkání série uspěla na ledě Ocelářů, výhru 4:2 zařídil vítězným gólem v 36. minutě Michal Kempný. Zápas hned v úvodu ovlivnil zbytečný zákrok Miroslava Formana, za který viděl trest do konce utkání, i další potíže s ledovou plochou před startem třetí třetiny. Čtvrtý zápas se hraje znovu v Třinci v pátek od 19 hodin.

Po opatrném úvodu rozproudilo zápas seknutí Formana do slabin Adámka na konci přesilové hry Sparty. Hostující útočník byl za zákrok vyloučen na pět minut a do konce utkání, ale dlouhé oslabení začalo pro Oceláře šokem. Marcinko nezpracoval na útočné modré čáře nepřesnou přihrávku a do sólového úniku se dostal Horák, který překonal Kacetla kličkou mezi betony.

Sparta přežila Formanův trest bez větších problémů, sama ještě zahrozila přečíslením Moravčíka s Buchtelem, který ale netrefil v těžké pozici puk ze vzduchu. Kacetl vychytal i Kousala a Třinec z nenápadné akce vyrovnal 39 sekund před první sirénou. Nahození Adámka od modré čáry skončilo po odrazu od brusle Sobotky za zády Kováře. Vlastní gól Pražanů rozhodl i minulý duel v prodloužení.

Sparta znovu vedla ve 23. minutě, ve které zakončil Sobotka povedenou souhru na jeden dotek do odkryté branky. Už za 16 sekund ale vyrovnal Marcinko z mezikruží nad lapačku Kováře a stylově oslavil příchod svého syna Leona na svět. Kvůli porodu vynechal slovenský útočník minulé utkání.

Třinecký Buček trefil ve 32. minutě tyč, poté ale převzala iniciativu Sparta. Její převahu vyjádřil Kempný v čase 35:05 gólem zpoza mezikruží při signalizované výhodě. S dalšími šancemi i závary Pražanů si Kacetl poradil. Na ledě se také jiskřilo a do bitky se pustili Adámek s Buchtelem. Oba už řešili konflikt o pár střídání dříve, sparťanskému útočníkovi se zjevně nelíbilo, že šel Adámek po seknutí Janduse ochotně na led.

Třinec dominoval ve třetí třetině v obou duelech v Praze, ve kterých doháněl manko a i tentokrát se hnal za vyrovnáním. Růžička v šanci ještě vylepšoval pozici pro Daňa, který promáchl, a proti dorážce Marcinka se rychle přesunul Kovář. Pražané kontrovali nebezpečnými střelami Němečka, Buchteleho a v 58. minutě trefil Kempný tyč. Oceláři se odhodlali ke hře bez gólmana minutu a čtvrt a šanci spálil Daňo. Hosté si definitivě oddechli až po gólu Tomáška.

Hlasy trenérů:

Zdeněk Moták (Třinec): „Dvě třetiny Sparta lépe bruslila, byla silnější, vyhrávala osobní souboje. My jsme ukázali svou sílu až ve třetí třetině a hráli jsme hokej, který bychom chtěli hrát. Měli jsme v ní poměrně dost vyložených šancí, bohužel jsme je neproměnili, a proto je výsledek, jaký je. Měli jsme i dlouhou přesilovku, v níž jsme mohli nejen srovnat, ale třeba jít i do vedení. Bohužel jsme přesilovou hru, která nás vždy zdobila, nevyužili. V konečném důsledku to byl vyrovnaný zápas se špatným koncem pro nás.“

Miloslav Hořava (Sparta): „Budu říkat to, co v Praze. Dva vynikající týmy, skvělý zápas a tentokrát s dobrým koncem pro nás. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli. Byl to náš nejlepší výkon v sérii.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:21. Mar. Adámek, 22:50. Marcinko Hosté: 09:03. Horák, 22:34. Sobotka, 35:05. Kempný, 59:59. Tomášek Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera – M. Růžička (A), Marcinko, Daňo – Voženílek, Hudáček, Nestrašil – Dravecký (A), Vrána (C), Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Buček – Hrňa. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Polášek (A), Kempný, Warg, Němeček, Krejčík, Moravčík, Jandus – Buchtele, D. Vitouch, P. Kousal – E. Thorell, Horák, Tomášek – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – Kaše, G. Thorell, Vauhkonen. Rozhodčí Hribik, Pilný – Rampír, Axman Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

Klíčové momenty zápasu:

