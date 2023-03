VIDEO: Vítkovice - Kometa 1:0. Postupový mečbol, rozhodl Mueller

Hrdina Peter Mueller. Hokejisté Vítkovic porazili v pátém zápase čtvrtfinále play off extraligy Brno 1:0 a jedna výhra je dělí od postupu do semifinále. O vítězství domácích rozhodl v 47. minutě americký útočník Mueller, šesté čisté konto v této sezoně a první v play off udržel Aleš Stezka. Vítkovice vedou 3:2 na zápasy a první šanci zajistit si postup budou mít v pondělí na ledě Brna.