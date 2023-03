Připrav se, jdeš k Muellerovi! Fridrich přepnul do angličtiny a udeřil

Páté čtvrtfinále Generali ČP play off mezi Vítkovicemi a Kometou (1:0) rozhodla jediná branka. Ve 47. minutě ji dravým průnikem po levém křídle připravil pro Petera Muelera dvaadvacetiletý útočník Petr Fridrich, studen chemie na Vysoké škole báňské. Během druhé přestávky ho trenéři vytáhli ze čtvrté formace do první. Zpřeházeli i další dva útoky, což se společně s vynikajícím brankářem Alešem Stezkou ukázalo jako klíčový tah. Kometa sehrála nejlepší zápas v sérii, měla i víc tutových šancí, ale třetí třetina patřila Vítkovicím. Ostravané v sérii vedou 3:2 na zápasy, v pondělí se hraje v Brně.

„Vysoký kredit všem hráčům za výkon,“ ocenil trenér Miloš Holaň. „I fanouškům za podporu. Bylo to o jediném gólu, vynikající byl Aleš Stezka, protože hlavně ve druhé třetině nás Kometa přehrávala. Proto jsme i promíchali lajny. Cítili jsme, že to nefunguje a povedlo se. Peťa Fridrich předvedl parádní akci a Peter Mueler se na brankovišti málokdy zmýlí.“

Fridrich v elitní formaci hrával už během dlouhodobé části. S Dominikem Lakatošem a Petrem Chlánem, když byl Mueller na marodce. A hodně se jim dařilo. Páté čtvrtfinále začínal ve čtvrté formaci. V poslední části nahradil Robertse Bukartse, který se vrátil po dvouzápasové pauze. K Muellerovi s Kriegerem zapadl okamžitě.

„I když jsem hrál čtvrtou lajnu, tak trenér nás točí poctivě, hrajeme dost, takže pro mě to nebyla taková změna,“ popisoval dravý útočník, který už nakouknul do národního týmu. „Jen jsem přepnul z češtiny do angličtiny. Máme nějaký herní plán, který je pro všechny pětky podobný, pro mě se nic nezměnilo. Je pár detailů je jiných, lehce jsme si třeba řekli, co se hraje po buly. Jinak to nebyla velká změna.“

Gólová akce a přihrávka už tedy byla v angličtině? „Jo, ta už byla anglicky,“ usmál se vysokoškolák. „Petera jsem koutkem oka viděl. Spíš cítil, tak jsem mu to zkusil poslat a vyšlo to.“

Přihrávce předcházel Fridrichův dravý průnik po levém křídle. Poslední kličku vysekl Andreji Kollárovi, který před ním zůstal coby útočník poslední. „Nevěděl jsem, že to je útočník, ale byl jsem v rychlosti, dostal puk hodně nízko a mohl jsem se rozjet,“ popisoval Fridrich. „Jak stál, nebyl v rychlosti, měl jsem výhodu. Šel jsem kolem něho, dostal se do situace dva na jednoho, propasíroval puk a Peter parádně zakončil.“

S úsměvem připustil, že mu vydařená gólová akce snad pomůže i při střelbě. Trefil se ve třetím utkání v Brně, další šance skončily na Dominikovi Furchovi. „Doufám, že mi to pomůže, protože šancí je fakt hodně. Věřím, že v pravou chvíli, kdy to bude nejvíc potřeba, to tam spadne. Snažím se na to myslet co nejméně, ale může to pomoct.“

Sám vysekl poklonu brankáři Aleši Stezkovi. A nebyl jediný. Šestadvacetiletý gólman pochytal 24 střel, řadu tutovek, připsal si svou první nulu v extraligovém play off. Osamocení před ním byli například Luboš Horký, Marek Ďaloga nebo Zdeněk Okál. „Aleš? Jako vždycky - parádně nás podržel!“ měl jasno Fridrich. „Základní článek našeho týmu. Jsme moc rádi, že ho máme. On je náš základ.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 46:21. Mueller Hosté: Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík, Prčík – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – L. Krenželok (A), Dej, Lakatoš (C) – Kotala, Lindberg, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický. Hosté: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Ščotka, Hrbas, Gulaši (A), R. Černý – Okál, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Ondráček, Boltvan, Zembol – Zaťovič (C), Strömberg, Zbořil. Rozhodčí R. Hradil, R. Mrkva – L. Rampír, M. Axman Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 833 - vyprodáno diváků

