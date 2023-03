VIDEO: Sparta - Třinec 0:3. Oceláři v Praze vítězí! Zářil fantom Kacetl

Zavíráme. Přesně to si před pátým čtvrtfinále Tipsport extraligy mezi Spartou a Třincem řekl hostující brankář Ondřej Kacetl. Místy si sahal na dno, zhluboka dýchal, bezmocně klečel v kleci. Ale čisté konto úhajil a Oceláři zvítězili 3:0. První trefu obstaral v přesilové hře ve 20. minutě Martin Růžička, skóre zásahy do prázdné branky dokonala dvojice Daniel Kurovský a Marko Daňo. Slezané si odváží pod Javorový čtvrtfinálový mečbol, doma mohou rozhodnout o postupu do semifinále. Stav série je 3:2. Sledujte VIDEA nejzajímavějších okamžiků pátého zápasu.