Okuliar: Nejdu po hlavách, nejsem zákeřný hráč. Omluvil jsem se

Čekal jste, že do zápasu vůbec nastoupíte?

„No, až v sobotu večer jsem věděl, že asi hrát budu.“

Trnul jste, jestli přijde liberecký podnět na váš faul na Flynna?

„Viděli jste ten zákrok asi všichni, trefil jsem ho do brady. Ale je to hokej, nemůžeme tady brečet, Oscar hrál pak dál. Nejsem někdo, kdo jde v zápase po hlavách soupeřů, nejsem zákeřný hráč. Hraju technicky, taky nechci, aby se takové zákroky stávaly. Můj pohled je, že to byla smolná situace. Omluvil jsem se mu, snad to přijal.“

Byl to zákrok za hranou?

„Byl. Ale tak je hokej teď v play off daný, jdete na úplné maximum a někdy se něco takhle blbého může přihodit. Byl to smolný moment. Trnul jsem samozřejmě, jestli Liberec video disciplinárce pošle. Neposlal, tak to asi neviděl tak vážně.“

Flynn mluvil o tom, že to byl zákrok, který mu mohl ukončit kariéru. Chápete, že byl na vás hodně naštvaný? Hádám, že Daniela Voženílka z Třince, který vás v sezoně zranil, jste byl taky asi nabroušený.

„On je tam rozdíl. Oscar Flynn mohl v pátém zápase hrát, já po zákroku Voženílka nemohl hrát měsíc a půl. Nedělal bych z toho ale drama, je to hokej. Kdybych někomu ublížil, sám bych si to strašně vyčítal, jsem rád, že to dopadlo dobře a nic se mu nestalo. Nebyl záměr, že někoho pojedu likvidovat, nechci nikomu ublížit. Někdy provedu blbost, že někoho třeba naštvu, to k mojí hře patří. Ale nikdy nechci někoho zranit.“

Hned po zápase jste se omluvil na Twitteru, ale do příspěvku jste i přidal, že Flynn pád i přihrál. Vzkaz jste nakonec smazal. Kvůli té zmínce o simulování?

„Bavil jsem se o tom pak s klukama a ano, dal jsem to pryč. Lidi mi navíc psali takové divné zprávy, vyhrožovali mi, tahali do toho i rodinu... To už do hokeje vůbec nepatří. Po zápase jsem nebyl na žádném na rozhovoru, ale chtěl jsem k tomu taky něco říct, dodat můj pohled. Tak jsem to napsal na sociální síť.“

Prozradíte, co vám lidi psali?

„Nebylo to nic hezkého. Ale jsem hokejista, v určitém okruhu známý, tak to prostě je. Neodpovídám na to. Když si někdo chce vybít zlost, tak si ji vybije.“

Nečekal jste, že vám dají co proto na ledě i hráči Liberce?

„Věděl jsem, že mi asi nějakou pozornost věnovat budou, tak jsem na to před zápasem připravil. Některé věci mi k tomu řekl Kuba Lev, je to zkušený chlap, ví, jak všechno chodí. Naplnilo se, co mi říkal, já se udržel. Podle mě to bylo v pohodě.“

Když se otočíme k celé sérii. Ve většině zápasů jste vedli, diktovali tempo, Liberec dotahoval. Zasloužený výsledek 4:1 na zápasy?

„Jsem hrozně rád, jak to dopadlo. Ano, taky mám dojem, že jsme většinu času dominovali, přehrávali je na puku. Bylo vidět, že mají v nohách pět zápasů proti Plzni a neodpočinuli si. Můžeme být rádi, že jsme udělali čtyřku a nemuseli do předkola.“

V posledním zápase vypadalo, že jasně vládnete, vedli jste 2:0. Zatrnulo, když Liberec otočil na 2:3?

„Důležité bylo, že jsme rychle dali třetí gól taky. Jít do kabiny s tím, že 2:3 prohráváme, bylo by to těžší. Ale zase vyhrávali jsme v sérii 3:1, nebyl důvod se nějak dostávat pod tlak.“

Gól na 3:3 padl po vaší práci, kdy jste nahrál z trestné rozjetému Jankovi. Není úplně klasický střelec, nepřemýšlel jste, že akci spíš zakončíte sám?

„Proč mu nakládáte? (směje se) Věděl jsem, že tam je Bobby, já byl atakovaný a věděl jsem, že nevystřelím tak dobře, jak bych chtěl. Posunul jsem mu puk a naštěstí to tam padlo.“

První zápas série jste prohráli. Co ji nakonec ve vašich očích rozhodlo a překlopilo k vám?

„Zápasy byly vždycky výsledkově vyrovnané, Liberec hrál vynikající hokej. Ale podle mě rozhodlo opravdu předkolo, měli jsme víc sil než soupeř a pořád jsme je dobíjeli. Rotovali jsme sestavou, což nám taky pomohlo.“

Napadne vás, co by měl Hradec pro semifinále zlepšit?

„Nechodit tolik na trestnou, ale zase v play off vám vyletí emoce. Někdy vám vyskočí hokejka, přijde blbý faul. Není to ping pong, přijde občas zkrat. Ale je potřeba se snažit držet.“

Kdyby svoji sérii dotáhly Vítkovice a Sparta otočila bitvu s Třincem, čekaly by vás v semifinále Pardubice. Dovedete si představit vášeň, kterou by tahle série rozpoutala?

„Věřím, že do pěti minut by byl každý zápas vyprodaný. (usměje se) To je všechno, co k tomu asi můžu říct. Ale i teď s Libercem to byla nádhera, měli jsme vyprodáno, skvělá atmosféra. Hrozně rádi hrajete před takovou kulisou.“