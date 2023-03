Hrdina na síti natřel rozhodčí: Nejlepší hráči Třince! Teď řekl, co mu vadí

Bývalý elitní útočník Jiří Hrdina (65), mistr světa z roku 1985 a trojnásobný vítěz Stanley Cupu, se nijak netají tím, že v Generali ČP play off extraligy drží pěsti Spartě Praha. Klubu, kde rozjížděl skvělou kariéru. V průběhu pátého čtvrtfinále, který Oceláři v Praze urvali 3:0 , se hokejový skaut pracující pro Dallas Stars ostře pustil do rozhodčích. Nelíbilo se mu, za co Jan Hribik a Daniel Pražák vyloučili Michala Kempného. Pražané z toho inkasovali nakonec rozdílovou branku, sami pak nevyužili šest přesilovek. I o tom Hrdina pro deník Sport a web iSport.cz mluví.

V průběhu první třetiny jste na twitter napsal: „Hribik a Pražák zatím dva nejlepší hráči Třince. Aneb jak posrat krásnej zápas...“ Ostrý výrok měl ohlas, co vás k němu vedlo?

„To bylo po první třetině, nevztahovalo se to na celý zápas. Pak se to zlepšilo, s fauly, co pískali ve druhé třetině, se nedalo udělat nic jiného, než písknout. Ale myslím si, že v první třetině, pokud ji oba rozhodčí nechali plynout bez vyloučení, a dvě a půl minuty před koncem třetiny... Já nevím. Zdálo se mi, viděl jsem to ze sky boxu, byl jsem dost daleko, ale za mě regulérní souboj.“

Bavíme se o vyloučení obránce Michala Kempného ze Sparty?

„No jasně. Než dal Třinec gól. Bylo tam spousta věcí, které se daly odpískat a rozhodčí je nechali být. Zdálo se mi, že to bylo narušení hry. V porovnání s tím, jak v první třetině plynula. Sparta pak dostala gól a úplně se otočilo momentum zápasu.“

Z tribuny to asi bylo těžko vidět, nicméně i podle televizních záběrů šlo o souboj mimo puk. Berete takový argument?

„Neberu. Je to play off, těchto soubojů mimo puk tam byla spousta. Z obou stran. Neříkám, že to bylo jen ze strany Třince. V podstatě, když na prvních osmnáct minut nasadíte nějakou laťku, tak byste ji měl držet až do konce. Kór těsně před koncem třetiny. To je prostě nepříjemné.“

Jak vám do toho zapadá hrazda obránce Davida Němečka ze Sparty po odpískání do obličeje Andreje Nestrašila ze 13. minuty za stavu 0:0? Všimnul jste si zákroku, za který mohl Němeček dostat i pět minut?

„Jak říkám, já od toho byl dost daleko. Když to zopakují v televizi, tak na tom něco je. Pokud to byla hrazda do obličeje, má se to pískat. Ale tyhle strkanice kolem branky nebo po odpískání v emocích jsou jasné. Play off zápasy by mohli být rozhodčí trošku benevolentnější. Kromě vyložených faulů, které pískat musí. Tyhle strkanice neberu jako faul.“

Nicméně Sparta pak hrála šest přesilovek a nic. Co jste říkal na její výkon? V početních výhodách měla zápas urvat, souhlasíte?

„No, jako jeden z nejlepších týmů na přesilovce v základní soutěži... Bez gólu se zápas vyhrát nedá. Speciálně v těchto těžkých utkáních play off, to je povinnost - rozhodovat v přesilovkách. Třinec z přesilovky vstřelil první gól a pak držel obraz hry jasný. Byly tam ve druhé třetině asi čtyři přesilovky Sparty za sebou, střely 18:0! To o obrazu hry něco vypovídá.“

Když hrál Třinec s Litvínovem předkolo, Nicolas Hlava pak říkal, že Oceláři hráli buzerantský hokej. Vy s tímto výrokem souhlasíte?

„Jasně. Ve druhé třetině to tak bylo. Bylo to ovlivněné čtyřmi vyloučeními za sebou, které Třinec zvládnul nějakým způsobem. Kacetl tam stál na hlavě, to bylo neuvěřitelné, co všechno byl schopen pochytat! Před jeho výkonem klobouk dolů, ale jinak jako, že by mě v tom utkání někdo vyloženě individuálně zaujal? Hrají jako tým. S maximálním nasazením, sebeobětováním. Co tam hráči schytali za střely v přesilovkách od modré. To se mi zdá neuvěřitelné. No jo, mají odhodlání, jdou za tím. Zvolili tento typ hry, to samé hráli i v poslední třetině. Nebyla tam nějaká velká souvislá akce, ze které by ohrozili branku Koviho (Jakuba Kováře), hrají tento hokej. Bohužel, Sparta si neporadila s takto dobře odehranou obranou.“

Defenzivní styl naordinoval už trenér Václav Varaďa, Třinec s ním má úspěch. Asi nemá důvod z něj uhýbat, ne?

„No tak jo, tým hraje tento styl hokej. Nic hezkého to není, ale je to platné.“

Zvládne Sparta šestý zápas v Třinci?

(vydechne) „Je to těžký. Zápas venku, domácí budou mít podporu z hlediště, udělat poslední krok je nejtěžší. Vizuálně mi Sparta přijde jako lepší tým, ofenzivnější. I na jména je to lepší tým, měli by zápas zvládnout.“

Zaujalo vás něco v dalších sériích play off?

„Zatím mě zaujal celkem hladký postup Pardubic. Čekalo se to, já si před začátkem play off myslel, že finále bude Sparta - Pardubice. Teď se to trošku zkomplikovalo. Tak uvidíme.“