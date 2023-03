SESTŘIH: Sparta - Třinec 0:3. Oceláři v Praze vítězí! Zářil fantom Kacetl

Zavíráme. Přesně to si před pátým čtvrtfinále Tipsport extraligy mezi Spartou a Třincem řekl hostující brankář Ondřej Kacetl. Místy si sahal na dno, zhluboka dýchal, bezmocně klečel v kleci. Ale čisté konto úhajil a Oceláři zvítězili 3:0. První trefu obstaral v přesilové hře ve 20. minutě Martin Růžička, skóre zásahy do prázdné branky dokonala dvojice Daniel Kurovský a Marko Daňo. Slezané si odváží pod Javorový čtvrtfinálový mečbol, doma mohou rozhodnout o postupu do semifinále. Stav série je 3:2. Sledujte VIDEA nejzajímavějších okamžiků pátého zápasu.

Hned v úvodní minutě prověřil pozornost domácího gólmana Kováře Kaňák, jinak se ale hrálo bez větších šancí a na ledě se odehrával především tuhý boj o každý centimetr. Až ve 13. minutě měl po Horákově nahrávce příležitost Polášek, jenže neuspěl. O chvilku později měl strážce hostujícího brankoviště Kacetl i porci štěstí, když Gustaf Thorell při dorážce minul.

Voženílka na druhé straně vychytal Kovář. Na konci 18. minuty pak usedl jako první v utkání na trestnou lavici Kempný a Třinečtí vycítili šanci. Dvakrát měl mezi kruhy nabito Chmielewski, v obou případech zasáhl výborně Kovář, ani on však nedokázal odvrátit Růžičkovu trefu 47 sekund před přestávkou. Hostující kanonýr zůstal zapomenutý u tyčky a na druhý pokus otevřel skóre.

Ve druhé třetině vytěsnil Kacetl Poláškovo zakončení, Gustaf Thorell pálil z dobré pozice vedle, pak se znovu vyznamenal Kacetl při Kašeho ráně bez přípravy po Řepíkově nahrávce. Oceláři pak v průběhu deseti minut hned čtyřikrát faulovali a Sparta tak měla obrovskou šanci na vyrovnání, jenže přes pozorně hrající hosty se i v přesilovkách dostávala ztěžka do šancí.

Sobotka z dobré střelecké parkety minul, Kaše opět nedokázal propálit Kacetla z kruhu a když už po Řepíkově ráně vyplaval kotouč za Kacetlovými zády, poslal ho do bezpečí Nestrašil. Prostřední část hry sice nakonec vyzněla drtivým poměrem 16:1 na střely ve prospěch domácích, skóre se však nezměnilo.

Na začátku třetího dějství se do přečíslení dostali Voženílek se zakončujícím Růžičkou, Kovář se však zaskočit nenechal. Pak pokračovala série vyloučení na straně hostů, když se fauly vysokou holí provinili Vrána a Smith. Až na Kašeho ránu z první, kterou Kacetl vytěsnil maskou, se však Slezané bez větších potíží ubránili.

Osm minut před vypršením základní hrací doby měl jedinečnou šanci na zvýšení náskoku Voženílek, jenže z brejku zazvonil po zakončení do forhendu pouze na pravou tyčku za Kovářovými zády. V 55. minutě měl možnost vyrovnat Tomášek, jenže znovu ztroskotal na Kacetlovi. Dvě a půl minuty před koncem sáhli domácí ke hře bez gólmana a Kurovský definitivně rozhodl. Rovněž do prázdné branky pak zvýraznil rozdíl ve skóre ještě Daňo.

Ohlasy trenérů:

Miloslav Hořava (Sparta): „Přesilovky ve druhé třetině byly rozhodující fází zápasu. Dnes jsme jich měli hodně. Třinec to však zahrál výborně a my jsme nenašli cestu, abychom dali gól, což rozhodlo o celém zápase. Takhle to prostě v play off chodí. Důležité však je, že máme zcela čisté svědomí, že jsme tam nechali všechno, i když jsme prohráli.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Rozhodujícím elementem bylo naše ubráněné oslabení. Druhá třetina, kdy jsme byli od 25. do 36. minuty čtyřikrát vyloučení, nás stála spoustu sil ve speciálních formacích, které na oslabení chodily, zatímco ostatní hráči se nedostali do hry. Musím ale poděkovat hráčům, kteří tam byli. Byl to kvalitní, bojovný a zodpovědný výkon. Zblokovali jsme snad přes třicet střel. Nadstandardní výkon podal Kacetl, ale je to otázka práce celého mužstva. Toto je play off. A já musím chlapcům poděkovat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 19:13. M. Růžička, 57:30. Kurovský, 58:57. Daňo Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Polášek (A), Němeček, Warg, Moravčík, Krejčík – Kaše, Sobotka (A), Řepík (C) – Tomášek, Horák, P. Kousal – Buchtele, D. Vitouch, M. Forman – Vauhkonen, G. Thorell, Konečný – E. Thorell. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kaňák, Doudera, Mar. Adámek, Čukste – Daňo, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Vrána (C), Kurovský – Chmielewski, Hudáček, Dravecký (A) – Buček, M. Roman, Hrňa. Rozhodčí Hribik, Pražák – Špůr, Šimánek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 14 117 diváků

