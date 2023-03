Řepík otevřeně: Třinec byl obětavější, přečetl nás. Cítím strašné zklamání

Potichu vylezl ze ztichlé kabiny, nasadil si černou mikinu, aby v temném večeru pro hokejovou Spartu vyřkl své názory na projeté čtvrtfinále s třineckými bojovníky. Michal Řepík patří mezi ofenzivní lídry týmu, a pokud někdo jako on nedá v play off jediný gól, ani se mu nemusí připomínat, že je pod tvrdým vyřazením podepsaný. „V dnešní době se hokej hraje kolem branek. Kdo je tam silnější a urputnější, většinou vyhrává. Oni tam byli o ten kousek lepší a zaslouženě vyhráli,“ líčil zkušený 34letý útočník, jenž si připsal jen dvě asistence.

Co se ve vás nyní odehrává?

„Strašný, ale strašný zklamání. Tohle budu skousávat ještě hrozně dlouho. Respekt a gratulace Třinci, věděli jsme, proti komu hrajeme. Že je to trojnásobný vítěz ligy a že to s ním bude těžké. Nám nevyšel první měsíc a půl soutěže, pak jsme se chytili, zvedli se a věřili si, že tohle je ten rok, kdy je můžeme porazit. Bohužel… Je to k zamyšlení. Rozhodla naše nemohoucnost dávat góly. Předčili nás v detailech po celou sérii.“

Góly se od vás čekají, nedařilo se vám. Jak jste se v sérii cítil?

„Cítil jsem se v pohodě, bohužel to tam nepadalo. Snažil jsem se na to nějak nemyslet, abych se nerozhodil. Snažil jsem se střílet, oni nám to ale znepříjemňovali. Recept jsem nenašel, abych gól dal a pomohl tomu vítězství. Celkově jsme v poslední době dávali málo gólů, na jeden se nedá vyhrávat.“

Souhlasíte, že Spartě chyběl důraz a nekompromisnost před oběma brankami?

„Určitě. Dneska jsme v oslabení dostali dva góly z prostoru před bránou, my jsme se tam neprosadili. V dnešní době se hokej hraje kolem branek. Kdo je tam silnější a urputnější, většinou vyhrává. Oni tam byli o ten kousek lepší a zaslouženě vyhráli.“

V play off zejména rozhodují přesilovky, jak těžké bylo na soupeře vymyslet cokoli účinného? Sparta proměnila tři výhody, Třinec šest.

„Oni nás dobře přečetli, hráli strašně obětavě, hodně blokovali střely. Když už se to odrazilo, dokázali puk hodit pryč do rohu. Nenašli jsme na to recept. Předtím nám to šlo, v posledních zápasech jsme si ale v přesilovkách vůbec nepomohli. Góly z přesilovek dával Třinec, dnes dával dvě. Tohle přesně jsme potřebovali my, ale nezvládli jsme to.“

Na vaši formaci Oceláři postupně nasadili formaci Petra Vrány. Dost vám ztěžovali život?

„Nevím, jestli to bylo hned od prvního zápasu, ale potom je začali dávat na nás. Nepociťoval jsem, že by nás nějak extra ubránili. Ano, góly jsme nedali, ale že bychom se k ničemu nedostali, nebo že by nás točili před naší brankou, to tam nebylo. Všechny jejich lajny hrály obětavě, bylo jedno, na koho jsme nastupovali. Je jen naše chyba, že jsme se neprosadili. Oni mají vyrovnané čtyři pětky, nebo první tři stoprocentně, mají silné centry. Neřekl bych, že to hrálo klíčovou roli. Měli jsme si s tím poradit lépe, abychom se dostali do předbrankového prostoru. Recept jsme nenašli.“

Ani na Ondřeje Kacetla, jenž vyšvihl další skvělý výkon…

„Je to výborný gólman. Má dva tituly z posledních let, něco odchytal, věřil si a tým mu strašně pomáhal. Hráli neskutečně pospolu před brankou, zahušťovali to, blokovali spoustu střel. My jsme se tam nemohli dostat. Chytal dobře, ale měl to jednodušší díky tomu, jak mu ohromně pomohli spoluhráči. A my, samozřejmě.“

Třinec - Sparta: Kacetlovo prokletí zlomeno! O snížení se postaral Kempný, 3:1 Video se připravuje ...

Nehrálo v sérii roli loni prohrané finále se stejným soupeřem?

„Ne, nad tím jsme neuvažovali. Spousta kluků finále hrála, ale tohle byl nový ročník. Věřili jsme si, chtěli jsme přes ně postoupit. Bylo to vcelku vyrovnané, všechny zápasy byly o jednom gólu, když nepočítám ty do prázdné branky. Byli zkrátka lepší v detailech, v obětavosti. Na tom musíme zapracovat do dalších ročníků.“

Je zklamání o to větší, že Sparta čeká na velký úspěch neskutečně dlouho a nyní přišla další rána?

„Je tam dlouholetá série bez vítězství, ale že bychom to měli v hlavě před play off nebo v té sérii, to ne. To jsme neřešili. Byli bohužel o kousek lepší a možná zase zaslouženě vyhráli.“

Nepřijde vám, že Třinec trochu klame tělem? Základní část měl plnou rozpaků a teď vystřelil nahoru. Neměli jste tendenci Oceláře lehce podcenit?

„Neřekl bych, že klamou tělem. Každý tým jde do základní části s tím, že chce být nejlepší, mít co nejlepší pozici. Oni neměli dobrý konec základní části, dost prohrávali, měli nějakou sérii. Ale je vidět, že spousta kluků v jejich týmu zažila tituly, mají v sobě bránící systém. Sedí jim to, a když se dostanou na koně, že vedou, tak je strašně těžké přes to přecházet. Hráli opravdu strašně obětavě před brankou, nedostávali jsme se do pozic, odkud padají góly. Nebyli jsme tam tak často, jak bychom potřebovali.“

Vy nemáte takové hráče pro play off?

„To si nemyslím. Nevím, no…“

Nebo jinak. Věřili jste si, že Třinec porazíte hokejovostí?

„Přestříleli jsme je, vytvořili jsme si šance, ale nedostali jsme se do toho hausu, odkud góly padají. Je to proti nim těžké, zahušťují to tam, mají defenzivní systém v sobě. Ne nadarmo vyhráli třikrát v řadě titul.“

Rozhodl de facto pátý prohraný zápas na Spartě 0:3?

„Nevím, bylo to po něm 2:3. Jeli jsme sem s tím, že to chceme zvládnout a vrátit sérii na sedmý zápas do Prahy. V minulém zápase jsme měli přesilovky, lítalo to tam, ale zároveň to někdy bylo statické. Přečetli to dobře a my jsme nevymysleli nic, co by je třeba rozhodilo. Přesilovky a oslabení hrají v play off velkou roli, nám se to bohužel nepodařilo.“

Jak se postavíte k případné pozvánce do reprezentace?

„Uvidíme, těžko říct, kdyby to přišlo. Za celou sezonu jsem nebyl na jediné reprezentační akci. Vůbec nevím, jestli jsem v hledáčku. Pokud nějaký telefonát bude, budu o tom přemýšlet.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:23. Dravecký, 23:03. Marcinko, 47:49. Hudáček, 50:54. Marcinko, 57:27. M. Růžička Hosté: 48:14. Kempný Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera, Čukste – M. Růžička (A), Voženílek, Daňo – Kurovský, Vrána (C), Nestrašil – Dravecký (A), Marcinko, Hudáček – Hrňa, M. Roman, Chmielewski. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Polášek (A), Kempný, Warg, Němeček, Krejčík, Moravčík, Jandus – Řepík (C), Sobotka (A), M. Forman – Kaše, Horák, Tomášek – P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele – E. Thorell, G. Thorell, Vauhkonen. Rozhodčí A. Jeřábek, Šindel – Axman, J. Ondráček Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

